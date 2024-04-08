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Умирают один за другим: стало известно, что случилось в зоне СВО - РИА Новости, 08.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:01 08.04.2024 (обновлено: 23:49 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/svo-1938724164.html
Умирают один за другим: стало известно, что случилось в зоне СВО
Умирают один за другим: стало известно, что случилось в зоне СВО - РИА Новости, 08.04.2024
Умирают один за другим: стало известно, что случилось в зоне СВО
После того как украинская ПВО перестала обеспечивать прикрытие войск, Россия начала полностью контролировать небо и уничтожать солдат ВСУ при каждом их... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T23:01
2024-04-08T23:49
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. После того как украинская ПВО перестала обеспечивать прикрытие войск, Россия начала полностью контролировать небо и уничтожать солдат ВСУ при каждом их появлении, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер YouТube-каналу Dialogue Works."Пока украинцы подтягивают войска, разворачивают их и окапываются — они уже мертвы; прибывает подкрепление — они мертвы еще до того, как добрались до поля боя; командиры пытаются встретиться для совещания — они мертвы", — пояснил аналитик.По словам Риттера, Россия контролирует воздух благодаря не только работе планирующих бомб, но и использованию беспилотников. Эксперт отметил, что на уничтожение дронов украинские военные тратили западные ракеты за миллионы долларов, теперь же, когда они закончились, российские БПЛА уже сами поражают стратегические цели, не встречая сопротивления."Для Украины все кончено", — заключил Риттер.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
https://ria.ru/20240408/zapad-1938719563.html
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в мире, сша, украина, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Умирают один за другим: стало известно, что случилось в зоне СВО

Риттер: контролируя небо, Россия уничтожает солдат ВСУ при первом их появлении

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВолонтеры-поисковики собирают останки солдат ВСУ
Волонтеры-поисковики собирают останки солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Волонтеры-поисковики собирают останки солдат ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. После того как украинская ПВО перестала обеспечивать прикрытие войск, Россия начала полностью контролировать небо и уничтожать солдат ВСУ при каждом их появлении, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер YouТube-каналу Dialogue Works.
"Пока украинцы подтягивают войска, разворачивают их и окапываются — они уже мертвы; прибывает подкрепление — они мертвы еще до того, как добрались до поля боя; командиры пытаются встретиться для совещания — они мертвы", — пояснил аналитик.
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
"Они могут": на Западе испугались прорыва России на ключевом участке СВО
Вчера, 22:03
По словам Риттера, Россия контролирует воздух благодаря не только работе планирующих бомб, но и использованию беспилотников. Эксперт отметил, что на уничтожение дронов украинские военные тратили западные ракеты за миллионы долларов, теперь же, когда они закончились, российские БПЛА уже сами поражают стратегические цели, не встречая сопротивления.
«
"Для Украины все кончено", — заключил Риттер.
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
Харьков - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
"В ближайшие недели": в США назвали город на Украине, который скоро падет
Вчера, 19:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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