https://ria.ru/20240408/svo-1938724164.html

Умирают один за другим: стало известно, что случилось в зоне СВО

Умирают один за другим: стало известно, что случилось в зоне СВО - РИА Новости, 08.04.2024

Умирают один за другим: стало известно, что случилось в зоне СВО

После того как украинская ПВО перестала обеспечивать прикрытие войск, Россия начала полностью контролировать небо и уничтожать солдат ВСУ при каждом их... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T23:01

2024-04-08T23:01

2024-04-08T23:49

специальная военная операция на украине

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сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. После того как украинская ПВО перестала обеспечивать прикрытие войск, Россия начала полностью контролировать небо и уничтожать солдат ВСУ при каждом их появлении, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер YouТube-каналу Dialogue Works."Пока украинцы подтягивают войска, разворачивают их и окапываются — они уже мертвы; прибывает подкрепление — они мертвы еще до того, как добрались до поля боя; командиры пытаются встретиться для совещания — они мертвы", — пояснил аналитик.По словам Риттера, Россия контролирует воздух благодаря не только работе планирующих бомб, но и использованию беспилотников. Эксперт отметил, что на уничтожение дронов украинские военные тратили западные ракеты за миллионы долларов, теперь же, когда они закончились, российские БПЛА уже сами поражают стратегические цели, не встречая сопротивления."Для Украины все кончено", — заключил Риттер.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.

https://ria.ru/20240408/zapad-1938719563.html

https://ria.ru/20240408/ukraina-1938698095.html

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в мире, сша, украина, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины