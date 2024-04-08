https://ria.ru/20240408/sterlyad-1938598389.html
Росрыболовство предложило разрешить вылов стерляди на Волге
Росрыболовство предложило разрешить вылов стерляди на Волге - РИА Новости, 08.04.2024
Росрыболовство предложило разрешить вылов стерляди на Волге
Запас осетровых в России восстанавливается, Росрыболовство уже в этом году предлагает разрешить вылов стерляди на Волге с рядом ограничений, заявил глава... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:27
2024-04-08T14:27
2024-04-08T14:31
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
экономика
россия
илья шестаков
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Запас осетровых в России восстанавливается, Росрыболовство уже в этом году предлагает разрешить вылов стерляди на Волге с рядом ограничений, заявил глава ведомства Илья Шестаков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Такое важное направление, как воспроизводство осетровых: да, не по всем направлениям получается, но именно по стерляди мы сейчас видим, что запас сильно восстановился. Это отмечают и рыбаки-любители, и промышленники. Мы аккуратно предлагаем в этом году уже в определенных районах Волги стерлядь открыть для любительского вылова, но, понятно, с определенными ограничениями по срокам вылова и по орудиям лова", - сказал он.В конце февраля Шестаков заявлял, что пока запас осетровых на Волге удается только поддерживать, поскольку строительство каскада ГЭС усложнило возможности нереста. Однако, по его словам, по некоторым запасам осетровых, в том числе стерляди будет разрешена рыбалка "пока для любительского рыболовства на Средней Волге".
https://ria.ru/20240222/britantsy-1928847732.html
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федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), экономика, россия, илья шестаков, владимир путин
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Экономика, Россия, Илья Шестаков, Владимир Путин
Росрыболовство предложило разрешить вылов стерляди на Волге
Глава Росрыболовства Шестаков предложил разрешить вылов стерляди на Волге
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Запас осетровых в России восстанавливается, Росрыболовство уже в этом году предлагает разрешить вылов стерляди на Волге с рядом ограничений, заявил глава ведомства Илья Шестаков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Такое важное направление, как воспроизводство осетровых: да, не по всем направлениям получается, но именно по стерляди мы сейчас видим, что запас сильно восстановился. Это отмечают и рыбаки-любители, и промышленники. Мы аккуратно предлагаем в этом году уже в определенных районах Волги стерлядь открыть для любительского вылова, но, понятно, с определенными ограничениями по срокам вылова и по орудиям лова", - сказал он.
В конце февраля Шестаков заявлял, что пока запас осетровых на Волге удается только поддерживать, поскольку строительство каскада ГЭС усложнило возможности нереста. Однако, по его словам, по некоторым запасам осетровых, в том числе стерляди будет разрешена рыбалка "пока для любительского рыболовства на Средней Волге".