https://ria.ru/20240408/sterlyad-1938598389.html

Росрыболовство предложило разрешить вылов стерляди на Волге

Росрыболовство предложило разрешить вылов стерляди на Волге - РИА Новости, 08.04.2024

Росрыболовство предложило разрешить вылов стерляди на Волге

Запас осетровых в России восстанавливается, Росрыболовство уже в этом году предлагает разрешить вылов стерляди на Волге с рядом ограничений, заявил глава... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:27

2024-04-08T14:27

2024-04-08T14:31

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

экономика

россия

илья шестаков

владимир путин

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Запас осетровых в России восстанавливается, Росрыболовство уже в этом году предлагает разрешить вылов стерляди на Волге с рядом ограничений, заявил глава ведомства Илья Шестаков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Такое важное направление, как воспроизводство осетровых: да, не по всем направлениям получается, но именно по стерляди мы сейчас видим, что запас сильно восстановился. Это отмечают и рыбаки-любители, и промышленники. Мы аккуратно предлагаем в этом году уже в определенных районах Волги стерлядь открыть для любительского вылова, но, понятно, с определенными ограничениями по срокам вылова и по орудиям лова", - сказал он.В конце февраля Шестаков заявлял, что пока запас осетровых на Волге удается только поддерживать, поскольку строительство каскада ГЭС усложнило возможности нереста. Однако, по его словам, по некоторым запасам осетровых, в том числе стерляди будет разрешена рыбалка "пока для любительского рыболовства на Средней Волге".

https://ria.ru/20240222/britantsy-1928847732.html

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федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), экономика, россия, илья шестаков, владимир путин