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Российским лунным станциям изменят траекторию - РИА Новости, 08.04.2024
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12:26 08.04.2024 (обновлено: 15:46 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/stantsii-1938551213.html
Российским лунным станциям изменят траекторию
Российским лунным станциям изменят траекторию - РИА Новости, 08.04.2024
Российским лунным станциям изменят траекторию
Следующие российские лунные станции будут лететь по более долгой траектории, чтобы ими можно было точнее управлять и исключить аварию, произошедшую с... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:26
2024-04-08T15:46
космос - риа наука
луна
россия
земля
анатолий петрукович
российская академия наук
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Следующие российские лунные станции будут лететь по более долгой траектории, чтобы ими можно было точнее управлять и исключить аварию, произошедшую с "Луной-25", сообщил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович. "Был проведен детальный анализ того, что произошло с "Луной-25", выработаны рекомендации, это сейчас реализуется, в частности, более безопасная траектория полета к Луне, более длинная, которая позволяет более четко работать, испытать всё оборудование уже в космосе, внести какие-то корректировки, прицелиться и совершить уже посадку в более спокойном режиме - без жестких ограничений по времени", - сказал Петрукович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Также, по его словам, будут выработаны новые алгоритмы, чтобы более детально контролировать приближение к Луне и процесс посадки. Россия впервые за почти 50 лет запустила аппарат к естественному спутнику Земли 11 августа 2023 года, 19 августа станция "Луна-25" из-за неправильной работы двигателя разбилась о поверхность Луны.
https://ria.ru/20231018/luna-1903364255.html
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космос - риа наука, луна, россия, земля, анатолий петрукович, российская академия наук
Космос - РИА Наука, Луна, Россия, Земля, Анатолий Петрукович, Российская академия наук
Российским лунным станциям изменят траекторию

ИКИ РАН: российским лунным станциям изменят траекторию, чтобы избежать аварий

CC BY-SA 4.0 / Pline / Планируемая автоматическая межпланетная станция, часть российской лунной программы "Луна-25"
Планируемая автоматическая межпланетная станция, часть российской лунной программы Луна-25 - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
CC BY-SA 4.0 / Pline /
Планируемая автоматическая межпланетная станция, часть российской лунной программы "Луна-25". Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Следующие российские лунные станции будут лететь по более долгой траектории, чтобы ими можно было точнее управлять и исключить аварию, произошедшую с "Луной-25", сообщил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.
«
"Был проведен детальный анализ того, что произошло с "Луной-25", выработаны рекомендации, это сейчас реализуется, в частности, более безопасная траектория полета к Луне, более длинная, которая позволяет более четко работать, испытать всё оборудование уже в космосе, внести какие-то корректировки, прицелиться и совершить уже посадку в более спокойном режиме - без жестких ограничений по времени", - сказал Петрукович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Также, по его словам, будут выработаны новые алгоритмы, чтобы более детально контролировать приближение к Луне и процесс посадки.
Россия впервые за почти 50 лет запустила аппарат к естественному спутнику Земли 11 августа 2023 года, 19 августа станция "Луна-25" из-за неправильной работы двигателя разбилась о поверхность Луны.
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