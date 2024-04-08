https://ria.ru/20240408/stantsii-1938551213.html

Российским лунным станциям изменят траекторию

Российским лунным станциям изменят траекторию - РИА Новости, 08.04.2024

Российским лунным станциям изменят траекторию

Следующие российские лунные станции будут лететь по более долгой траектории, чтобы ими можно было точнее управлять и исключить аварию, произошедшую с... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:26

2024-04-08T12:26

2024-04-08T15:46

космос - риа наука

луна

россия

земля

анатолий петрукович

российская академия наук

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Следующие российские лунные станции будут лететь по более долгой траектории, чтобы ими можно было точнее управлять и исключить аварию, произошедшую с "Луной-25", сообщил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович. "Был проведен детальный анализ того, что произошло с "Луной-25", выработаны рекомендации, это сейчас реализуется, в частности, более безопасная траектория полета к Луне, более длинная, которая позволяет более четко работать, испытать всё оборудование уже в космосе, внести какие-то корректировки, прицелиться и совершить уже посадку в более спокойном режиме - без жестких ограничений по времени", - сказал Петрукович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Также, по его словам, будут выработаны новые алгоритмы, чтобы более детально контролировать приближение к Луне и процесс посадки. Россия впервые за почти 50 лет запустила аппарат к естественному спутнику Земли 11 августа 2023 года, 19 августа станция "Луна-25" из-за неправильной работы двигателя разбилась о поверхность Луны.

https://ria.ru/20231018/luna-1903364255.html

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космос - риа наука, луна, россия, земля, анатолий петрукович, российская академия наук