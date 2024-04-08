Российским лунным станциям изменят траекторию
ИКИ РАН: российским лунным станциям изменят траекторию, чтобы избежать аварий
CC BY-SA 4.0 / Pline / Планируемая автоматическая межпланетная станция, часть российской лунной программы "Луна-25"
CC BY-SA 4.0 / Pline /
Планируемая автоматическая межпланетная станция, часть российской лунной программы "Луна-25". Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Следующие российские лунные станции будут лететь по более долгой траектории, чтобы ими можно было точнее управлять и исключить аварию, произошедшую с "Луной-25", сообщил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.
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"Был проведен детальный анализ того, что произошло с "Луной-25", выработаны рекомендации, это сейчас реализуется, в частности, более безопасная траектория полета к Луне, более длинная, которая позволяет более четко работать, испытать всё оборудование уже в космосе, внести какие-то корректировки, прицелиться и совершить уже посадку в более спокойном режиме - без жестких ограничений по времени", - сказал Петрукович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Также, по его словам, будут выработаны новые алгоритмы, чтобы более детально контролировать приближение к Луне и процесс посадки.
Россия впервые за почти 50 лет запустила аппарат к естественному спутнику Земли 11 августа 2023 года, 19 августа станция "Луна-25" из-за неправильной работы двигателя разбилась о поверхность Луны.
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