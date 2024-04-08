https://ria.ru/20240408/sluzhba-1938479287.html

Экс-министр культуры Крыма подала заявление на службу в зоне СВО

Экс-министр культуры Крыма подала заявление на службу в зоне СВО - РИА Новости, 08.04.2024

Экс-министр культуры Крыма подала заявление на службу в зоне СВО

Бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, осужденная за взяточничество, в СИЗО написала заявление с просьбой разрешить ей поступить на службу в... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T04:21

2024-04-08T04:21

2024-04-08T15:42

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, осужденная за взяточничество, в СИЗО написала заявление с просьбой разрешить ей поступить на службу в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости член ОНК Москвы Арслан Хасавов. "На днях с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где в том числе поговорили с экс-министром культуры Крыма Верой (Ариной) Новосельской. Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО", — сказал правозащитник. По словам бывшей чиновницы, она подала заявление еще три месяца назад. Новоселова выразила надежду, что ее обращение будет рассмотрено в ближайшее время, отметил Хасавов. Замоскворецкий районный суд Москвы в июле 2023 года приговорил Новосельскую к десяти годам колонии по делу о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" 25 миллионов рублей за общее покровительство при строительно-монтажных работах Крымского государственного центра детского театрального искусства. Ее арестовали в Москве 19 ноября 2021 года, вскоре глава Крыма Сергей Аксенов освободил ее от должности.

https://ria.ru/20240327/tikhonov-1936153751.html

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москва, сергей аксенов (политик), онк, происшествия, россия