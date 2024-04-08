https://ria.ru/20240408/reyting-1938468684.html

Названы регионы — лидеры по платежной дисциплине населения

Названы регионы — лидеры по платежной дисциплине населения - РИА Новости, 08.04.2024

Названы регионы — лидеры по платежной дисциплине населения

Платежная дисциплина населения по состоянию на 1 марта этого года улучшилась почти во всех регионах России, при этом самые высокие показатели – у Севастополя и... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T00:07

2024-04-08T00:07

2024-04-08T00:13

экономика

россия

республика адыгея

республика ингушетия

риа рейтинг

севастополь

санкт-петербург

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Платежная дисциплина населения по состоянию на 1 марта этого года улучшилась почти во всех регионах России, при этом самые высокие показатели – у Севастополя и Санкт-Петербурга, замыкают список республики Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости*. Кредитный бум Банковское кредитование населения в 2023 году показало очень высокие темпы роста, что позволяет говорить о кредитном буме. Обеспечивали сильную динамику невысокие процентные ставки в первой половине года, отложенный спрос на кредиты, желание зафиксировать невысокую стоимость кредитов в период, когда процентные ставки начали расти, а также льготные государственные программы по ипотеке. Как отмечают эксперты, в целом в 2023 году портфель розничных кредитов вырос на 23%, против прироста на 9,5% в 2022 году. В последние месяцы прирост начал замедлятся на фоне очень высоких ставок, при этом на 1 марта 2024 года население оставалось должно банкам 33,6 триллиона рублей или примерно по 440 тысяч рублей на каждого экономически активного гражданина России. Основным флагманом в кредитовании населения в 2023 году выступала ипотека. Заметный прирост ипотеки в 2023 году наблюдался почти в каждом месяце, а в целом по итогам года он оказался рекордным – 34,5%. При этом за один год было выдано более двух миллионов ипотечных кредитов. На фоне роста кредитной нагрузки населения платежная дисциплина оставалась на хорошем уровне, и наблюдалось повсеместное снижение доли просроченной задолженности. За последние 12 месяцев доля просроченной задолженности в рублевом кредитном портфеле снизилась до 3,41% на 1 марта текущего года против 4,03% на аналогичную дату в 2023 году. Для сравнения в 2017 году доля просрочки по кредитам физических лиц превышала 8%, то есть за последние семь лет эта доля снизилась вдвое. Снижение просроченной задолженности Для оценки платежной дисциплины в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели восьмое ежегодное исследование и подготовили рейтинг российских регионов по доле просроченной задолженности населения по рублевым банковским кредитам на основе данных Центробанка РФ. Как свидетельствуют результаты исследования, среди российских регионов наблюдается значительная дифференциация по доле просроченной задолженности по кредитам населению. По состоянию на 1 марта 2024 года доля просрочки между регионами варьируется от 2% до 12%, а медианное значение доли просроченной задолженности по кредитам населению равнялось 3,65%, против 4,39% на ту же дату прошлого года. Согласно результатам исследования, за последние 12 месяцев по состоянию на 1 марта 2024 года более 95% регионов (81 из 85) характеризовались улучшением платежной дисциплины населения. Максимальное снижение доли просрочки отмечалась у Волгоградской области (снижение на 1,3 процентного пункта). Также лидером по повышению платежной дисциплины стал Ставропольский край, в которой доля просроченной задолженности снизилась на 1,2 процентного пункта. Третий результат (-1,1 процентного пункта) сразу у четырех регионов - Пензенской, Ростовской, Самарской областей и Республики Адыгея. Еще пять регионов характеризовались снижением доли просрочки на 1 процентный пункт. В целом заметное снижение просроченной задолженности (более чем на 1 процентный пункт) наблюдалось в 11 регионах страны, а в 37 регионах оно превышало среднероссийский уровень (-0,6 процентного пункта). Рост доли просрочки за последние 12 месяцев наблюдался только в Республике Ингушетия, где она выросла на 1,6 процентного пункта. Еще в трех регионах (Ненецкий автономный округ, Сахалинская область и Республика Дагестан) по итогам года платежная дисциплина не поменялась. Лидеры и аутсайдеры рейтинга Лидером рейтинга по платежной дисциплине населения с заметным отрывом стал Севастополь, где лишь 1,8% кредитов имеют просроченную задолженность. Низкая доля просроченной задолженности в этом субъекте РФ сочетается с небольшим удельным объемом кредитов населения. Также среди лидеров по платежной дисциплине представлены: Санкт-Петербург (2,25%), Ненецкий автономный округ (2,33%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,34%) и Чукотский автономный округ (2,44%). Таким образом, среди регионов с низкой долей просрочки преобладают северные регионы и крупные федеральные города, то есть субъекты РФ с как правило высокими зарплатами. Самая высокая доля просроченной задолженности с заметным отрывом сохраняется у Республики Ингушетия (11,8%), причем эта тенденция прослеживается уже достаточно давно. Например, в начале 2018 года просрочка тут составляла 24%. Эксперты отмечают, что в последние годы ситуация с платежной дисциплиной в этом регионе заметно улучшилась. Также высокая доля просрочки зафиксирована у следующих регионов: в Республике Северная Осетия – Алания (7,0%), в Карачаево-Черкесской Республике (6,3%), в Чеченской Республике (6,2%) и Республике Адыгея (5,4%). Таким образом, лидеры по высокой доле просрочки в основном представлены республиками Северного Кавказа, и картина за год не претерпела изменений. Относительно высокий уровень просрочки здесь наблюдается на фоне сравнительно слабого развития розничного кредитования и невысоких зарплат, считают аналитики. Эксперты РИА Новости ожидают, что в 2024 году темпы прироста розничного кредитования окажутся намного ниже, что будет обусловлено высокими процентными ставками. В целом при умеренном сценарии в среднем по России можно ожидать роста просрочки в пределах 0,3-0,6 процентного пункта, что не выглядит критическим. В отельных регионах снижение платежной дисциплины может оказаться намного существеннее из-за особенностей экономической ситуации и из-за различающегося уровня закредитованности.* Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20240408/kredity-1937530544.html

https://ria.ru/20231009/reyting-1901374734.html

https://ria.ru/20231211/reyting-1914979520.html

https://ria.ru/20240318/reyting-1933872380.html

https://realty.ria.ru/20240129/ipoteka-1924072842.html

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республика ингушетия

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санкт-петербург

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экономика, россия, республика адыгея, республика ингушетия, риа рейтинг, севастополь, санкт-петербург