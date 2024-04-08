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Первый пуск ракеты "Ангара-А5" планируется 9 апреля, заявил источник - РИА Новости, 08.04.2024
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04:13 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/raketa-1938478917.html
Первый пуск ракеты "Ангара-А5" планируется 9 апреля, заявил источник
Первый пуск ракеты "Ангара-А5" планируется 9 апреля, заявил источник - РИА Новости, 08.04.2024
Первый пуск ракеты "Ангара-А5" планируется 9 апреля, заявил источник
Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный в Амурской области планируется в 12.00 мск 9 апреля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T04:13
2024-04-08T04:13
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный в Амурской области планируется в 12.00 мск 9 апреля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. "Пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного планируется в 18.00 по местному времени 9 апреля", - сказал собеседник агентства. Ранее дату пуска назвал "Роскосмос", однако точное время старта не сообщалось. Ракету для первого пуска вывезли на стартовый комплекс 26 марта. В конфигурации для первого пуска она полетит с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой. Инфраструктура для пусков ракет "Ангара" на Восточном строится с 2018 года. В ноябре-декабре 2023 года там прошли испытания с использованием электрозаправочного макета под названием "Ангара-НЖ" (полной копии ракеты со всеми системами, используемыми при подготовке к старту). На сегодняшний день состоялись три пуска лёгкой (первый - в июле 2014 года) и три пуска тяжёлой "Ангары", все они прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области. Всего с Восточного с 2016 года стартовали 16 ракет среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б".
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космос - риа наука, амурская область, плесецк, архангельская область, роскосмос, общество
Космос - РИА Наука, Амурская область, Плесецк, Архангельская область, Роскосмос, Общество
Первый пуск ракеты "Ангара-А5" планируется 9 апреля, заявил источник

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с Восточного планируется в 12.00 мск 9 апреля

© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram "Ангара-А5"
Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
"Ангара-А5" . Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный в Амурской области планируется в 12.00 мск 9 апреля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного планируется в 18.00 по местному времени 9 апреля", - сказал собеседник агентства.
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Ранее дату пуска назвал "Роскосмос", однако точное время старта не сообщалось.
Ракету для первого пуска вывезли на стартовый комплекс 26 марта. В конфигурации для первого пуска она полетит с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой.
Инфраструктура для пусков ракет "Ангара" на Восточном строится с 2018 года. В ноябре-декабре 2023 года там прошли испытания с использованием электрозаправочного макета под названием "Ангара-НЖ" (полной копии ракеты со всеми системами, используемыми при подготовке к старту).
На сегодняшний день состоялись три пуска лёгкой (первый - в июле 2014 года) и три пуска тяжёлой "Ангары", все они прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области. Всего с Восточного с 2016 года стартовали 16 ракет среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б".
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