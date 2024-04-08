https://ria.ru/20240408/putin-1938696059.html

Путин поручил провести оценку строительства ж/д обходов в Петербурге

Путин поручил провести оценку строительства ж/д обходов в Петербурге - РИА Новости, 08.04.2024

Путин поручил провести оценку строительства ж/д обходов в Петербурге

Президент России Владимир Путин поручил кабмину провести оценку строительства северо-восточного и юго-западного железнодорожных обходов Санкт-Петербурга и... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T19:06

2024-04-08T19:06

2024-04-08T19:06

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санкт-петербург

россия

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михаил мишустин

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину провести оценку строительства северо-восточного и юго-западного железнодорожных обходов Санкт-Петербурга и развития железнодорожных диаметров. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Санкт-Петербургской городской агломерации размещен на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга и правительством Ленинградской области... при участии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" с учетом развития портовых мощностей и прогнозируемых грузопотока и пассажиропотока провести оценку целесообразности строительства северо-восточного и юго-западного железнодорожных обходов Санкт-Петербурга, а также реализации проектов по развитию диаметральных железнодорожных маршрутов г. Санкт-Петербурга", - говорится в поручении президента РФ. Срок - 15 июня 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, добавляется в сообщении на сайте Кремля.

https://ria.ru/20240126/peterburg-1923784636.html

https://ria.ru/20240408/putin-1938695368.html

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экономика, санкт-петербург, россия, ленинградская область, александр беглов, михаил мишустин, владимир путин