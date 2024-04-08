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Путин поручил провести оценку строительства ж/д обходов в Петербурге - РИА Новости, 08.04.2024
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19:06 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/putin-1938696059.html
Путин поручил провести оценку строительства ж/д обходов в Петербурге
Путин поручил провести оценку строительства ж/д обходов в Петербурге - РИА Новости, 08.04.2024
Путин поручил провести оценку строительства ж/д обходов в Петербурге
Президент России Владимир Путин поручил кабмину провести оценку строительства северо-восточного и юго-западного железнодорожных обходов Санкт-Петербурга и... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:06
2024-04-08T19:06
экономика
санкт-петербург
россия
ленинградская область
александр беглов
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину провести оценку строительства северо-восточного и юго-западного железнодорожных обходов Санкт-Петербурга и развития железнодорожных диаметров. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Санкт-Петербургской городской агломерации размещен на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга и правительством Ленинградской области... при участии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" с учетом развития портовых мощностей и прогнозируемых грузопотока и пассажиропотока провести оценку целесообразности строительства северо-восточного и юго-западного железнодорожных обходов Санкт-Петербурга, а также реализации проектов по развитию диаметральных железнодорожных маршрутов г. Санкт-Петербурга", - говорится в поручении президента РФ. Срок - 15 июня 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, добавляется в сообщении на сайте Кремля.
https://ria.ru/20240126/peterburg-1923784636.html
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экономика, санкт-петербург, россия, ленинградская область, александр беглов, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Александр Беглов, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Путин поручил провести оценку строительства ж/д обходов в Петербурге

Путин поручил правительству провести оценку строительства ж/д обходов Петербурга

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину провести оценку строительства северо-восточного и юго-западного железнодорожных обходов Санкт-Петербурга и развития железнодорожных диаметров.
Соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Санкт-Петербургской городской агломерации размещен на сайте Кремля.
Предновогодний Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Путин рассказал о федеральной поддержке Петербурга
26 января, 23:41
"Правительству РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга и правительством Ленинградской области... при участии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" с учетом развития портовых мощностей и прогнозируемых грузопотока и пассажиропотока провести оценку целесообразности строительства северо-восточного и юго-западного железнодорожных обходов Санкт-Петербурга, а также реализации проектов по развитию диаметральных железнодорожных маршрутов г. Санкт-Петербурга", - говорится в поручении президента РФ.
Срок - 15 июня 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, добавляется в сообщении на сайте Кремля.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
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Вчера, 19:03
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургРоссияЛенинградская областьАлександр БегловМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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