https://ria.ru/20240408/putin-1938696059.html
Путин поручил провести оценку строительства ж/д обходов в Петербурге
Путин поручил провести оценку строительства ж/д обходов в Петербурге - РИА Новости, 08.04.2024
Путин поручил провести оценку строительства ж/д обходов в Петербурге
Президент России Владимир Путин поручил кабмину провести оценку строительства северо-восточного и юго-западного железнодорожных обходов Санкт-Петербурга и... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:06
2024-04-08T19:06
2024-04-08T19:06
экономика
санкт-петербург
россия
ленинградская область
александр беглов
михаил мишустин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину провести оценку строительства северо-восточного и юго-западного железнодорожных обходов Санкт-Петербурга и развития железнодорожных диаметров. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Санкт-Петербургской городской агломерации размещен на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга и правительством Ленинградской области... при участии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" с учетом развития портовых мощностей и прогнозируемых грузопотока и пассажиропотока провести оценку целесообразности строительства северо-восточного и юго-западного железнодорожных обходов Санкт-Петербурга, а также реализации проектов по развитию диаметральных железнодорожных маршрутов г. Санкт-Петербурга", - говорится в поручении президента РФ. Срок - 15 июня 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, добавляется в сообщении на сайте Кремля.
https://ria.ru/20240126/peterburg-1923784636.html
https://ria.ru/20240408/putin-1938695368.html
санкт-петербург
россия
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_941127dd67ece0132fae28ed0dc514db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург, россия, ленинградская область, александр беглов, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Александр Беглов, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Путин поручил провести оценку строительства ж/д обходов в Петербурге
Путин поручил правительству провести оценку строительства ж/д обходов Петербурга