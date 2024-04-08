https://ria.ru/20240408/putin-1938550616.html

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Эрдогана

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Эрдогана - РИА Новости, 08.04.2024

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что сроки контактов президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:23

2024-04-08T12:23

2024-04-08T12:24

в мире

россия

турция

владимир путин

дмитрий песков

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что сроки контактов президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пока не определены, но есть понимание, что они состоятся в обозримой перспективе."Контакты на высшем уровне, в целом, готовятся... Сроки российско-турецких контактов на высшем уровне пока не определены, но понимание, что они состоятся в обозримой перспективе, есть", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934422111.html

россия

турция

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, турция, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган