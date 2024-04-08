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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Эрдогана - РИА Новости, 08.04.2024
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12:23 08.04.2024 (обновлено: 12:24 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/putin-1938550616.html
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Эрдогана
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Эрдогана - РИА Новости, 08.04.2024
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что сроки контактов президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:23
2024-04-08T12:24
в мире
россия
турция
владимир путин
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что сроки контактов президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пока не определены, но есть понимание, что они состоятся в обозримой перспективе."Контакты на высшем уровне, в целом, готовятся... Сроки российско-турецких контактов на высшем уровне пока не определены, но понимание, что они состоятся в обозримой перспективе, есть", - сказал Песков.
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в мире, россия, турция, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган
В мире, Россия, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Эрдогана

Песков: сроки контактов Путина и Эрдогана пока не определены

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что сроки контактов президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пока не определены, но есть понимание, что они состоятся в обозримой перспективе.
"Контакты на высшем уровне, в целом, готовятся... Сроки российско-турецких контактов на высшем уровне пока не определены, но понимание, что они состоятся в обозримой перспективе, есть", - сказал Песков.
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В миреРоссияТурцияВладимир ПутинДмитрий ПесковРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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