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Задержан подозреваемый в поджоге мемориала жертвам теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 08.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:24 08.04.2024 (обновлено: 18:41 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/podzhog-1938574244.html
Задержан подозреваемый в поджоге мемориала жертвам теракта в "Крокусе"
Задержан подозреваемый в поджоге мемориала жертвам теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 08.04.2024
Задержан подозреваемый в поджоге мемориала жертвам теракта в "Крокусе"
Полиция задержала подозреваемого в поджоге мемориала в Новой Москве, куда жители несли цветы после теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил начальник столичного... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:24
2024-04-08T18:41
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
москва
новая москва
владимир васенин
крокус сити холл
красногорск
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в поджоге мемориала в Новой Москве, куда жители несли цветы после теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил начальник столичного главка МВД Владимир Васенин, чьи слова приведены на сайте ведомства."Ночью 5 апреля 2024 года на территории Новой Москвы был совершен поджог мемориала, посвященного участникам локальных конфликтов. &lt;...&gt; В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 49-летний местный житель", — говорится в публикации.Возбуждено дело по статье "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений". Фигуранту избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.О сгоревшем стихийном мемориале, посвященном жертвам теракта в "Крокусе", рассказали на прошлой неделе в администрации поселения Десеновское. Позднее там уточнили, что закладной камень привели в порядок.Теракт в "Крокусе"Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, при нападении погибли 144 человека.По делу арестовали 11 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным Следственного комитета, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников, напавших на "Крокус". В прошлый четверг силовики задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в причастности к теракту.
https://ria.ru/20240210/arest-1926597132.html
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происшествия, россия, москва, новая москва, владимир васенин, крокус сити холл, красногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Москва, Новая Москва, Владимир Васенин, Крокус Сити Холл, Красногорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Задержан подозреваемый в поджоге мемориала жертвам теракта в "Крокусе"

МВД: задержан подозреваемый в поджоге мемориала жертвам теракта в "Крокусе"

© Фото : Администрация поселения Десеновское/TelegramМемориал, посвященный жертвам теракта в "Крокусе", сгорел в Новой Москве
Мемориал, посвященный жертвам теракта в Крокусе, сгорел в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : Администрация поселения Десеновское/Telegram
Мемориал, посвященный жертвам теракта в "Крокусе", сгорел в Новой Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в поджоге мемориала в Новой Москве, куда жители несли цветы после теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил начальник столичного главка МВД Владимир Васенин, чьи слова приведены на сайте ведомства.
© Фото : МВД РоссииПодозреваемый в поджоге мемориала в Новой Москве, куда несли цветы после теракта в "Крокус Сити Холле"
Подозреваемый в поджоге мемориала в Новой Москве, куда несли цветы после теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : МВД России
Подозреваемый в поджоге мемориала в Новой Москве, куда несли цветы после теракта в "Крокус Сити Холле"
"Ночью 5 апреля 2024 года на территории Новой Москвы был совершен поджог мемориала, посвященного участникам локальных конфликтов. <...> В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 49-летний местный житель", — говорится в публикации.
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Возбуждено дело по статье "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений". Фигуранту избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
О сгоревшем стихийном мемориале, посвященном жертвам теракта в "Крокусе", рассказали на прошлой неделе в администрации поселения Десеновское. Позднее там уточнили, что закладной камень привели в порядок.
© Фото : Администрация поселения Десеновское/TelegramЗакладной камень, ставший стихийным мемориалом после трагедии в "Крокусе" в поселении Десеновское в Новой Москве
Закладной камень, ставший стихийным мемориалом после трагедии в Крокусе в поселении Десеновское в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : Администрация поселения Десеновское/Telegram
Закладной камень, ставший стихийным мемориалом после трагедии в "Крокусе" в поселении Десеновское в Новой Москве

Теракт в "Крокусе"

Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, при нападении погибли 144 человека.
По делу арестовали 11 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным Следственного комитета, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников, напавших на "Крокус".
В прошлый четверг силовики задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в причастности к теракту.
Допрос обвиняемых в теракте в Крокус Сити Холле
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатора
7 апреля, 22:48
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияМоскваНовая МоскваВладимир ВасенинКрокус Сити ХоллКрасногорскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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