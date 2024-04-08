Задержан подозреваемый в поджоге мемориала жертвам теракта в "Крокусе"
МВД: задержан подозреваемый в поджоге мемориала жертвам теракта в "Крокусе"
© Фото : Администрация поселения Десеновское/TelegramМемориал, посвященный жертвам теракта в "Крокусе", сгорел в Новой Москве
Мемориал, посвященный жертвам теракта в "Крокусе", сгорел в Новой Москве
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в поджоге мемориала в Новой Москве, куда жители несли цветы после теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил начальник столичного главка МВД Владимир Васенин, чьи слова приведены на сайте ведомства.
© Фото : МВД РоссииПодозреваемый в поджоге мемориала в Новой Москве, куда несли цветы после теракта в "Крокус Сити Холле"
© Фото : МВД России
Подозреваемый в поджоге мемориала в Новой Москве, куда несли цветы после теракта в "Крокус Сити Холле"
"Ночью 5 апреля 2024 года на территории Новой Москвы был совершен поджог мемориала, посвященного участникам локальных конфликтов. <...> В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 49-летний местный житель", — говорится в публикации.
Возбуждено дело по статье "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений". Фигуранту избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
О сгоревшем стихийном мемориале, посвященном жертвам теракта в "Крокусе", рассказали на прошлой неделе в администрации поселения Десеновское. Позднее там уточнили, что закладной камень привели в порядок.
© Фото : Администрация поселения Десеновское/TelegramЗакладной камень, ставший стихийным мемориалом после трагедии в "Крокусе" в поселении Десеновское в Новой Москве
Закладной камень, ставший стихийным мемориалом после трагедии в "Крокусе" в поселении Десеновское в Новой Москве
Теракт в "Крокусе"
Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, при нападении погибли 144 человека.
По делу арестовали 11 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным Следственного комитета, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников, напавших на "Крокус".
В прошлый четверг силовики задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в причастности к теракту.