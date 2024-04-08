https://ria.ru/20240408/podzhog-1938574244.html

Задержан подозреваемый в поджоге мемориала жертвам теракта в "Крокусе"

Задержан подозреваемый в поджоге мемориала жертвам теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 08.04.2024

Задержан подозреваемый в поджоге мемориала жертвам теракта в "Крокусе"

Полиция задержала подозреваемого в поджоге мемориала в Новой Москве, куда жители несли цветы после теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил начальник столичного... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:24

2024-04-08T13:24

2024-04-08T18:41

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

москва

новая москва

владимир васенин

крокус сити холл

красногорск

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в поджоге мемориала в Новой Москве, куда жители несли цветы после теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил начальник столичного главка МВД Владимир Васенин, чьи слова приведены на сайте ведомства."Ночью 5 апреля 2024 года на территории Новой Москвы был совершен поджог мемориала, посвященного участникам локальных конфликтов. <...> В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 49-летний местный житель", — говорится в публикации.Возбуждено дело по статье "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений". Фигуранту избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.О сгоревшем стихийном мемориале, посвященном жертвам теракта в "Крокусе", рассказали на прошлой неделе в администрации поселения Десеновское. Позднее там уточнили, что закладной камень привели в порядок.Теракт в "Крокусе"Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, при нападении погибли 144 человека.По делу арестовали 11 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным Следственного комитета, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников, напавших на "Крокус". В прошлый четверг силовики задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в причастности к теракту.

https://ria.ru/20240210/arest-1926597132.html

https://ria.ru/20240407/terakt-1938464477.html

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москва

новая москва

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, новая москва, владимир васенин, крокус сити холл, красногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)