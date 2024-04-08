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Лидер Республики Сербской анонсировал приезд на ПМЭФ - РИА Новости, 08.04.2024
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15:15 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/pmef-1938614206.html
Лидер Республики Сербской анонсировал приезд на ПМЭФ
Лидер Республики Сербской анонсировал приезд на ПМЭФ - РИА Новости, 08.04.2024
Лидер Республики Сербской анонсировал приезд на ПМЭФ
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", что примет участие в Петербургском... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:15
2024-04-08T15:15
республика сербская
россия
санкт-петербург
милорад додик
в мире
босния и герцеговина
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне этого года, где рассчитывает провести встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и другими российскими официальными лицами. "Я приеду на Питерский экономический форум, потому что это место, где можно познакомиться с мировыми достижениями. Это для меня одна из маленьких привилегий, что меня регулярно приглашают на него", - отметил Додик, комментируя планы посетить ПМЭФ-2024. По его словам, Республика Сербская рассчитывает на форуме укрепить сотрудничество с российскими компаниями. "Я надеюсь, что на полях форума я встречусь и с Лавровым, и с другими важными российскими деятелями", - добавил политик. В этом году ПМЭФ пройдет 5-8 июня в Санкт-Петербурге, организатором выступит фонд "Росконгресс". Форум будет проведен с соблюдением мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
https://ria.ru/20240326/bakhreyn-1935806321.html
республика сербская
россия
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босния и герцеговина
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республика сербская, россия, санкт-петербург, милорад додик, в мире, босния и герцеговина
Республика Сербская, Россия, Санкт-Петербург, Милорад Додик, В мире, Босния и Герцеговина
Лидер Республики Сербской анонсировал приезд на ПМЭФ

Додик пообещал приехать на Петербургский экономический форум в июне

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне этого года, где рассчитывает провести встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и другими российскими официальными лицами.
"Я приеду на Питерский экономический форум, потому что это место, где можно познакомиться с мировыми достижениями. Это для меня одна из маленьких привилегий, что меня регулярно приглашают на него", - отметил Додик, комментируя планы посетить ПМЭФ-2024.
По его словам, Республика Сербская рассчитывает на форуме укрепить сотрудничество с российскими компаниями. "Я надеюсь, что на полях форума я встречусь и с Лавровым, и с другими важными российскими деятелями", - добавил политик.
В этом году ПМЭФ пройдет 5-8 июня в Санкт-Петербурге, организатором выступит фонд "Росконгресс". Форум будет проведен с соблюдением мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Бахрейн
Делегация Бахрейна примет участие в ПМЭФ летом 2024 года
26 марта, 08:22
 
Республика СербскаяРоссияСанкт-ПетербургМилорад ДодикВ миреБосния и Герцеговина
 
 
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