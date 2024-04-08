Лидер Республики Сербской анонсировал приезд на ПМЭФ
Додик пообещал приехать на Петербургский экономический форум в июне
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне этого года, где рассчитывает провести встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и другими российскими официальными лицами.
"Я приеду на Питерский экономический форум, потому что это место, где можно познакомиться с мировыми достижениями. Это для меня одна из маленьких привилегий, что меня регулярно приглашают на него", - отметил Додик, комментируя планы посетить ПМЭФ-2024.
По его словам, Республика Сербская рассчитывает на форуме укрепить сотрудничество с российскими компаниями. "Я надеюсь, что на полях форума я встречусь и с Лавровым, и с другими важными российскими деятелями", - добавил политик.
В этом году ПМЭФ пройдет 5-8 июня в Санкт-Петербурге, организатором выступит фонд "Росконгресс". Форум будет проведен с соблюдением мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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