https://ria.ru/20240408/pmef-1938614206.html

Лидер Республики Сербской анонсировал приезд на ПМЭФ

Лидер Республики Сербской анонсировал приезд на ПМЭФ - РИА Новости, 08.04.2024

Лидер Республики Сербской анонсировал приезд на ПМЭФ

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", что примет участие в Петербургском... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:15

2024-04-08T15:15

2024-04-08T15:15

республика сербская

россия

санкт-петербург

милорад додик

в мире

босния и герцеговина

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне этого года, где рассчитывает провести встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и другими российскими официальными лицами. "Я приеду на Питерский экономический форум, потому что это место, где можно познакомиться с мировыми достижениями. Это для меня одна из маленьких привилегий, что меня регулярно приглашают на него", - отметил Додик, комментируя планы посетить ПМЭФ-2024. По его словам, Республика Сербская рассчитывает на форуме укрепить сотрудничество с российскими компаниями. "Я надеюсь, что на полях форума я встречусь и с Лавровым, и с другими важными российскими деятелями", - добавил политик. В этом году ПМЭФ пройдет 5-8 июня в Санкт-Петербурге, организатором выступит фонд "Росконгресс". Форум будет проведен с соблюдением мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

https://ria.ru/20240326/bakhreyn-1935806321.html

республика сербская

россия

санкт-петербург

босния и герцеговина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

республика сербская, россия, санкт-петербург, милорад додик, в мире, босния и герцеговина