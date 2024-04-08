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Уровень воды в Урале в Илекском районе Оренбуржья превысил опасную отметку - РИА Новости, 08.04.2024
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17:54 08.04.2024 (обновлено: 18:32 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/pavodok-1938679216.html
Уровень воды в Урале в Илекском районе Оренбуржья превысил опасную отметку
Уровень воды в Урале в Илекском районе Оренбуржья превысил опасную отметку - РИА Новости, 08.04.2024
Уровень воды в Урале в Илекском районе Оренбуржья превысил опасную отметку
Уровень воды в реке Урал в Илекском районе Оренбургской области превысил опасную отметку 890 сантиметров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:54
2024-04-08T18:32
россия
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Илекском районе Оренбургской области превысил опасную отметку 890 сантиметров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."МЧС России призывает жителей заблаговременно эвакуироваться из зон возможного подтопления", — подчеркнули в ведомстве.Последние несколько дней сотрудники МЧС совместно с дорожными службами укрепляют дамбу. Всего в зоне стихийного бедствия в Оренбургской области работают более четырех тысяч специалистов и 848 единиц техники.В Курганской области в зоне риска находятся город Курган и Звериноголовский, Притобольный, Кетовский, Белозерский муниципальные округа, добавили в министерстве.Паводки в регионахРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба, на место прибыл глава МЧС Александр Куренков.В зоне наводнения за сутки оказались порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков.Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.В мэрии Орска РИА Новости сообщили, что в подтопленном городе умерли четыре человека, но их смерти не связаны с паводковой ситуацией.В Курганской области действует режим ЧС регионального уровня. Уровень воды в Тоболе, по прогнозам Росгидромета и коллег из Казахстана, превысит 11 метров. Власти призвали население эвакуироваться. По прогнозу регионального управления МЧС, в зоне затопления могут оказаться 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. Губернатор уточнил, что есть угроза для Кургана.Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводку также ввели в Тюменской области. Как сообщил губернатор Александр Моор, обстановка в регионе спокойная и контролируемая, но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по ситуации на реках Тобол и Ишим.По данным МЧС, всего в России подтоплены более 10 400 домов в 39 регионах.В понедельник президент Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации с паводками и принимаемым мерам. Он поручил создать специальную комиссию для координации работы и ликвидации последствий.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20240408/orsk-1938491063.html
россия
оренбургская область
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Ольга Фомченкова
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Паводок в Оренбургской области
5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал. В результате часть города оказалась затоплена. Вода достигла Новотроицка, там объявлена эвакуация. К паводку готовятся и в Оренбурге. По словам мэра Сергея Салмина, в городе ожидается беспрецедентное наводнение. Регион находится в режиме ЧС федерального характера. Основной удар паводка должен прийтись на 10 апреля, а стабилизация ситуации ожидается после 20-го. Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.
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россия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Россия, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в Урале в Илекском районе Оренбуржья превысил опасную отметку

МЧС: уровень в Урале в Илекском районе превысил опасную отметку 890 см

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоследствия прорыва дамбы в Орске
Последствия прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Последствия прорыва дамбы в Орске. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Илекском районе Оренбургской области превысил опасную отметку 890 сантиметров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"МЧС России призывает жителей заблаговременно эвакуироваться из зон возможного подтопления", — подчеркнули в ведомстве.
Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Уровень реки Урал в Орске упал до 963 сантиметров
Вчера, 08:49
Последние несколько дней сотрудники МЧС совместно с дорожными службами укрепляют дамбу. Всего в зоне стихийного бедствия в Оренбургской области работают более четырех тысяч специалистов и 848 единиц техники.
В Курганской области в зоне риска находятся город Курган и Звериноголовский, Притобольный, Кетовский, Белозерский муниципальные округа, добавили в министерстве.

Паводки в регионах

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба, на место прибыл глава МЧС Александр Куренков.
В зоне наводнения за сутки оказались порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков.
Наводнение в Орске
Вчера, 17:58
Инфографика
Наводнение в ОрскеПосмотреть
Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
В мэрии Орска РИА Новости сообщили, что в подтопленном городе умерли четыре человека, но их смерти не связаны с паводковой ситуацией.
В Курганской области действует режим ЧС регионального уровня. Уровень воды в Тоболе, по прогнозам Росгидромета и коллег из Казахстана, превысит 11 метров. Власти призвали население эвакуироваться. По прогнозу регионального управления МЧС, в зоне затопления могут оказаться 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. Губернатор уточнил, что есть угроза для Кургана.
Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводку также ввели в Тюменской области. Как сообщил губернатор Александр Моор, обстановка в регионе спокойная и контролируемая, но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по ситуации на реках Тобол и Ишим.
По данным МЧС, всего в России подтоплены более 10 400 домов в 39 регионах.
В понедельник президент Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации с паводками и принимаемым мерам. Он поручил создать специальную комиссию для координации работы и ликвидации последствий.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
Инфографика
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
РоссияОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
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