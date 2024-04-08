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Волна паводка дойдет до Оренбурга 17 апреля - РИА Новости, 08.04.2024
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13:37 08.04.2024 (обновлено: 14:04 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/pavodok-1938579960.html
Волна паводка дойдет до Оренбурга 17 апреля
Волна паводка дойдет до Оренбурга 17 апреля - РИА Новости, 08.04.2024
Волна паводка дойдет до Оренбурга 17 апреля
Волна паводка по реке Урал дойдет до Оренбурга к середине следующей недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:37
2024-04-08T14:04
происшествия
орск
россия
оренбург
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Волна паводка по реке Урал дойдет до Оренбурга к середине следующей недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. "Восьмого апреля волна по реке Урал прошла пределы города Орска. До 17 апреля она будет в районе города Оренбурга", — сказали в ведомстве.Там отметили, что риск подтопления также есть в Тюмени и Курганской области.Глава МЧС Александр Куренков призвал отнестись к угрозе серьезно и эвакуироваться до прихода воды.По данным мэрии Оренбурга, уровень воды в реке Урал в районе города за шесть часов увеличился на 21 сантиметр и достиг отметки в 893 сантиметра. Опасным считается значение 930 сантиметров. На предстоящие сутки в области прогнозируется повышение уровня воды в пределах от пяти до 40 сантиметров, сообщили в правительстве региона.Наводнение в Оренбургской областиВ пятницу в Орске прорвало дамбу, часть города оказалась в зоне затопления. По последним данным, подтопленным остается 6641 жилой дом. Власти объявили об эвакуации поселка Лесоторговый и города Новотроицк.Ситуация ухудшается и в Оренбурге. Мэр Сергей Салмин предупредил, что в городе ожидается беспрецедентное наводнение, и потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.Всего половодье охватило 27 муниципальных образований. Правительство Оренбургской области сообщило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации — после 20-го. В регионе действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240407/zatoplenie-1938458042.html
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происшествия, орск, россия, оренбург, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Орск, Россия, Оренбург, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Волна паводка дойдет до Оренбурга 17 апреля

МЧС: волна паводка по реке Урал прошла через Орск, 17 апреля придет к Оренбургу

© Оренбург. Официально/TelegramРека Урал в Оренбурге
Река Урал в Оренбурге
© Оренбург. Официально/Telegram
Река Урал в Оренбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Волна паводка по реке Урал дойдет до Оренбурга к середине следующей недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Восьмого апреля волна по реке Урал прошла пределы города Орска. До 17 апреля она будет в районе города Оренбурга", — сказали в ведомстве.
Последствия прорыва дамбы в Орске: как проходит эвакуация жителей
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Часть города оказалась в зоне затопления.

Сотрудники МЧС работают в затопленном из-за прорыва дамбы районе Орска

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

Обстановка в Орске после прорыва дамбы

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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5 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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6 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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7 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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9 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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10 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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11 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

Спасатели подвозят лодки к затопленным из-за прорыва дамбы улицам в Орске для дальнейшей эвакуации жителей

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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13 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 14

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 14

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 14

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 14

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
5 из 14

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
6 из 14

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 14

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 14

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 14

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 14

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
11 из 14

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 14

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
13 из 14

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14
Там отметили, что риск подтопления также есть в Тюмени и Курганской области.
Глава МЧС Александр Куренков призвал отнестись к угрозе серьезно и эвакуироваться до прихода воды.
По данным мэрии Оренбурга, уровень воды в реке Урал в районе города за шесть часов увеличился на 21 сантиметр и достиг отметки в 893 сантиметра. Опасным считается значение 930 сантиметров. На предстоящие сутки в области прогнозируется повышение уровня воды в пределах от пяти до 40 сантиметров, сообщили в правительстве региона.
Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
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Наводнение в Оренбургской области

В пятницу в Орске прорвало дамбу, часть города оказалась в зоне затопления. По последним данным, подтопленным остается 6641 жилой дом. Власти объявили об эвакуации поселка Лесоторговый и города Новотроицк.
Ситуация ухудшается и в Оренбурге. Мэр Сергей Салмин предупредил, что в городе ожидается беспрецедентное наводнение, и потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований. Правительство Оренбургской области сообщило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации — после 20-го. В регионе действует режим ЧС федерального характера.
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