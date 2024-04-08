https://ria.ru/20240408/pavodok-1938579960.html

Волна паводка дойдет до Оренбурга 17 апреля

Волна паводка дойдет до Оренбурга 17 апреля - РИА Новости, 08.04.2024

Волна паводка дойдет до Оренбурга 17 апреля

Волна паводка по реке Урал дойдет до Оренбурга к середине следующей недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:37

2024-04-08T13:37

2024-04-08T14:04

происшествия

орск

россия

оренбург

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Волна паводка по реке Урал дойдет до Оренбурга к середине следующей недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. "Восьмого апреля волна по реке Урал прошла пределы города Орска. До 17 апреля она будет в районе города Оренбурга", — сказали в ведомстве.Там отметили, что риск подтопления также есть в Тюмени и Курганской области.Глава МЧС Александр Куренков призвал отнестись к угрозе серьезно и эвакуироваться до прихода воды.По данным мэрии Оренбурга, уровень воды в реке Урал в районе города за шесть часов увеличился на 21 сантиметр и достиг отметки в 893 сантиметра. Опасным считается значение 930 сантиметров. На предстоящие сутки в области прогнозируется повышение уровня воды в пределах от пяти до 40 сантиметров, сообщили в правительстве региона.Наводнение в Оренбургской областиВ пятницу в Орске прорвало дамбу, часть города оказалась в зоне затопления. По последним данным, подтопленным остается 6641 жилой дом. Власти объявили об эвакуации поселка Лесоторговый и города Новотроицк.Ситуация ухудшается и в Оренбурге. Мэр Сергей Салмин предупредил, что в городе ожидается беспрецедентное наводнение, и потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.Всего половодье охватило 27 муниципальных образований. Правительство Оренбургской области сообщило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации — после 20-го. В регионе действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240407/zatoplenie-1938458042.html

орск

россия

оренбург

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Ольга Фомченкова

происшествия, орск, россия, оренбург, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024