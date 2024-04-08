https://ria.ru/20240408/pavodok-1938550056.html

Путин пока не планирует посещать регионы, пострадавшие от паводков

Путин пока не планирует посещать регионы, пострадавшие от паводков - РИА Новости, 08.04.2024

Путин пока не планирует посещать регионы, пострадавшие от паводков

Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать регионы, пострадавшие от паводков, в том числе Оренбургскую область, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:21

2024-04-08T12:21

2024-04-08T12:27

происшествия

владимир путин

наводнения в россии — 2024

россия

оренбургская область

орск

прорыв дамбы в орске

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать регионы, пострадавшие от паводков, в том числе Оренбургскую область, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пятого апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков."Вы знаете, что по поручению президента на место на выходных вылетел срочно министр Куренков, он находился там. Пока в ближайшее время туда поездок президента не запланировано, но вы видите, что президент постоянно держит руку на пульсе ситуации", - сказал Песков.Также он ответил журналистам, что сейчас не время ставить оценки действиям властей, так как критические паводки, возможно, еще не достигли своего пика."Ситуация продолжает развиваться, не время оценки ставить", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, какую оценку Кремль поставил бы главе МЧС Александру Куренкову и губернатору Оренбургской области Денису Паслеру в преодолении ЧС в Орске.

россия

оренбургская область

орск

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Затопленные улицы Орска Беспилотные летательные аппараты применяются в Орске для выявления возможных мест прорыва в защитной дамбе из-за притока паводковых вод, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. 2024-04-08T12:21 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владимир путин, наводнения в россии — 2024, россия, оренбургская область, орск, прорыв дамбы в орске, дмитрий песков