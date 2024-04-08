https://ria.ru/20240408/pavodki-1938645306.html

В Курганской области ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения

В Курганской области ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения - РИА Новости, 08.04.2024

В Курганской области ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения

В Курганской области ввели режим ЧС регионального уровня из-за угрозы наводнения, сообщил губернатор Вадим Шумков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T16:31

2024-04-08T16:31

2024-04-08T17:49

курганская область

курган

происшествия

вадим шумков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

тюменская область

александр моор

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Курганской области ввели режим ЧС регионального уровня из-за угрозы наводнения, сообщил губернатор Вадим Шумков в Telegram-канале."Прогноз по паводку стремительно ухудшается, воды прибывает намного больше и быстрее. <...> Вводим ЧС регионального уровня", — написал глава региона.Уровень воды в Тоболе, по прогнозам Росгидромета и коллег из Казахстана, достигнет 11 метров и более, что намного превышает показатель 1994 года. Шумков призвал эвакуироваться всех жителей населенных пунктов вблизи поймы реки. Первая волна паводка в Звериноголовский округ придет уже ближайшей ночью.По прогнозу регионального управления МЧС, в зоне затопления в Курганской области могут оказаться 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. Губернатор уточнил, что есть угроза для центра Кургана.Из опасных районов уже вывезли почти 600 человек. Кроме того, местные власти начали превентивную эвакуацию жителей Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и областного центра.Паводки в регионахСамая сложная ситуация — в Оренбургской области, где в зоне наводнения за сутки оказались порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков. В безопасную зону эвакуировали более 6,1 тысячи человек. Развернуты 33 пункта временного размещения. В регионе объявили режим ЧС федерального масштаба.Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводку также ввели в Тюменской области. Как сообщил губернатор Александр Моор, обстановка в регионе спокойная и контролируемая, но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по ситуации на реках Тобол и Ишим.По последним данным МЧС, в России оказались подтоплены более 10 400 домов в 39 регионах.В понедельник президент Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации с паводками и принимаемым мерам. Он поручил создать специальную правкомиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий.

курганская область

курган

тюменская область

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Паводок в Оренбургской области 5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал. В результате часть города оказалась затоплена. Вода достигла Новотроицка, там объявлена эвакуация. К паводку готовятся и в Оренбурге. По словам мэра Сергея Салмина, в городе ожидается беспрецедентное наводнение. Регион находится в режиме ЧС федерального характера. Основной удар паводка должен прийтись на 10 апреля, а стабилизация ситуации ожидается после 20-го. Всего половодье охватило 27 муниципальных образований. 2024-04-08T16:31 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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курганская область, курган, происшествия, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, тюменская область, александр моор, владимир путин, гидрометцентр