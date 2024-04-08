https://ria.ru/20240408/palestiny-1938681388.html

Китай выступил за принятие Палестины в ООН

Китай выступил за принятие Палестины в ООН - РИА Новости, 08.04.2024

Китай выступил за принятие Палестины в ООН

Китай поддерживает принятие Палестины в состав ООН и выступает за соответствующий шаг Совбеза, заявил на заседании Генассамблеи зампостпреда Китая при ООН Дай... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:59

2024-04-08T17:59

2024-04-08T17:59

в мире

палестина

китай

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_219:795:2447:2048_1920x0_80_0_0_66e0b87599c1de327f07171d3223237e.jpg

ООН, 8 апр – РИА Новости. Китай поддерживает принятие Палестины в состав ООН и выступает за соответствующий шаг Совбеза, заявил на заседании Генассамблеи зампостпреда Китая при ООН Дай Бин. В понедельник СБ ООН рассматривает заявку Палестины на вступление в ООН. Сейчас страна имеет статус наблюдателя. "Китай поддерживает Палестину в том, чтобы она стала полноправным членом ООН. Палестина попросила Совбез возобновить рассмотрение ее заявки. Китай поддерживает оперативное действие Совбеза по данному вопросу", - сказал Дай Бин. Ранее Палестина официально попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в состав ООН, ее просьбу поддержали Арабская группа, ОИС и Движение неприсоединения, следует из двух писем, направленных Совету безопасности ООН. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия поддерживает принятие Палестины в состав Организации Объединенных Наций. Израиль является членом ООН с 1948 года. Прием государств в члены ООН производится решением Генассамблеи по рекомендации Совета Безопасности. Сначала заявление рассматривается Советом Безопасности. Для принятия Совбезом рекомендации о приеме требуется 9 голосов "за" из 15 в Совете. При этом никто из 5 постоянных членов (Китай, РФ, Британия, США и Франция) не должен быть против. После того, как Совет выносит рекомендацию о приеме, она представляется на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Для приема нового государства в ООН необходимо две трети голосов членов Ассамблеи "за".

https://ria.ru/20240408/palestina-1938668203.html

https://ria.ru/20240408/palestina-1938673965.html

палестина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, китай, оон