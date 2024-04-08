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Китай выступил за принятие Палестины в ООН - РИА Новости, 08.04.2024
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17:59 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/palestiny-1938681388.html
Китай выступил за принятие Палестины в ООН
Китай выступил за принятие Палестины в ООН - РИА Новости, 08.04.2024
Китай выступил за принятие Палестины в ООН
Китай поддерживает принятие Палестины в состав ООН и выступает за соответствующий шаг Совбеза, заявил на заседании Генассамблеи зампостпреда Китая при ООН Дай... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:59
2024-04-08T17:59
в мире
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ООН, 8 апр – РИА Новости. Китай поддерживает принятие Палестины в состав ООН и выступает за соответствующий шаг Совбеза, заявил на заседании Генассамблеи зампостпреда Китая при ООН Дай Бин. В понедельник СБ ООН рассматривает заявку Палестины на вступление в ООН. Сейчас страна имеет статус наблюдателя. "Китай поддерживает Палестину в том, чтобы она стала полноправным членом ООН. Палестина попросила Совбез возобновить рассмотрение ее заявки. Китай поддерживает оперативное действие Совбеза по данному вопросу", - сказал Дай Бин. Ранее Палестина официально попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в состав ООН, ее просьбу поддержали Арабская группа, ОИС и Движение неприсоединения, следует из двух писем, направленных Совету безопасности ООН. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия поддерживает принятие Палестины в состав Организации Объединенных Наций. Израиль является членом ООН с 1948 года. Прием государств в члены ООН производится решением Генассамблеи по рекомендации Совета Безопасности. Сначала заявление рассматривается Советом Безопасности. Для принятия Совбезом рекомендации о приеме требуется 9 голосов "за" из 15 в Совете. При этом никто из 5 постоянных членов (Китай, РФ, Британия, США и Франция) не должен быть против. После того, как Совет выносит рекомендацию о приеме, она представляется на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Для приема нового государства в ООН необходимо две трети голосов членов Ассамблеи "за".
https://ria.ru/20240408/palestina-1938668203.html
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в мире, палестина, китай, оон
В мире, Палестина, Китай, ООН
Китай выступил за принятие Палестины в ООН

Зампостпреда Дай Бин: Китай выступает за принятие Палестины в состав ООН

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 апр – РИА Новости. Китай поддерживает принятие Палестины в состав ООН и выступает за соответствующий шаг Совбеза, заявил на заседании Генассамблеи зампостпреда Китая при ООН Дай Бин.
В понедельник СБ ООН рассматривает заявку Палестины на вступление в ООН. Сейчас страна имеет статус наблюдателя.
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"Китай поддерживает Палестину в том, чтобы она стала полноправным членом ООН. Палестина попросила Совбез возобновить рассмотрение ее заявки. Китай поддерживает оперативное действие Совбеза по данному вопросу", - сказал Дай Бин.
Ранее Палестина официально попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в состав ООН, ее просьбу поддержали Арабская группа, ОИС и Движение неприсоединения, следует из двух писем, направленных Совету безопасности ООН. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия поддерживает принятие Палестины в состав Организации Объединенных Наций.
Израиль является членом ООН с 1948 года.
Прием государств в члены ООН производится решением Генассамблеи по рекомендации Совета Безопасности.
Сначала заявление рассматривается Советом Безопасности. Для принятия Совбезом рекомендации о приеме требуется 9 голосов "за" из 15 в Совете. При этом никто из 5 постоянных членов (Китай, РФ, Британия, США и Франция) не должен быть против. После того, как Совет выносит рекомендацию о приеме, она представляется на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Для приема нового государства в ООН необходимо две трети голосов членов Ассамблеи "за".
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