https://ria.ru/20240408/palestina-1938668203.html

Зампостпреда США назвал условие вступления Палестины в ООН

Зампостпреда США назвал условие вступления Палестины в ООН - РИА Новости, 08.04.2024

Зампостпреда США назвал условие вступления Палестины в ООН

Для вступления Палестины в ООН в качестве члена Израиль и палестинцы должны прийти к соответствующему соглашению, заявил журналистам зампостпреда США при ООН... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:14

2024-04-08T17:14

2024-04-08T17:14

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 8 апр - РИА Новости. Для вступления Палестины в ООН в качестве члена Израиль и палестинцы должны прийти к соответствующему соглашению, заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд. В понедельник СБ ООН рассмотрит заявку Палестины на вступление в ООН. Сейчас страна имеет статус наблюдателя. "Наша позиция (с 2011 года) не изменилась. Вопрос полноценного членства Палестины - это решение, по которому должны договориться Израиль и палестинцы. Им нужно выработать соглашение. И вот, как должно появиться решение о полноценном членстве", - сказал Вуд. Ранее Палестина официально попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в состав ООН, ее просьбу поддержали Арабская группа, ОИС и Движение неприсоединения, следует из двух писем, направленных Совету безопасности ООН. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия поддерживает принятие Палестины в состав Организации Объединенных Наций. Израиль является членом ООН с 1948 года.

https://ria.ru/20240408/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240407/gaza-1938329917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, палестина, израиль, оон, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году