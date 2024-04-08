https://ria.ru/20240408/palestina-1938668203.html
Зампостпреда США назвал условие вступления Палестины в ООН
Зампостпреда США назвал условие вступления Палестины в ООН - РИА Новости, 08.04.2024
Зампостпреда США назвал условие вступления Палестины в ООН
Для вступления Палестины в ООН в качестве члена Израиль и палестинцы должны прийти к соответствующему соглашению, заявил журналистам зампостпреда США при ООН... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:14
2024-04-08T17:14
2024-04-08T17:14
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ООН, 8 апр - РИА Новости. Для вступления Палестины в ООН в качестве члена Израиль и палестинцы должны прийти к соответствующему соглашению, заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд. В понедельник СБ ООН рассмотрит заявку Палестины на вступление в ООН. Сейчас страна имеет статус наблюдателя. "Наша позиция (с 2011 года) не изменилась. Вопрос полноценного членства Палестины - это решение, по которому должны договориться Израиль и палестинцы. Им нужно выработать соглашение. И вот, как должно появиться решение о полноценном членстве", - сказал Вуд. Ранее Палестина официально попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в состав ООН, ее просьбу поддержали Арабская группа, ОИС и Движение неприсоединения, следует из двух писем, направленных Совету безопасности ООН. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия поддерживает принятие Палестины в состав Организации Объединенных Наций. Израиль является членом ООН с 1948 года.
https://ria.ru/20240408/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, израиль, оон, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Израиль, ООН, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Зампостпреда США назвал условие вступления Палестины в ООН
Зампостпреда США: Палестина должна договориться с Израилем, чтобы вступить в ООН