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Зампостпреда США назвал условие вступления Палестины в ООН - РИА Новости, 08.04.2024
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17:14 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/palestina-1938668203.html
Зампостпреда США назвал условие вступления Палестины в ООН
Зампостпреда США назвал условие вступления Палестины в ООН - РИА Новости, 08.04.2024
Зампостпреда США назвал условие вступления Палестины в ООН
Для вступления Палестины в ООН в качестве члена Израиль и палестинцы должны прийти к соответствующему соглашению, заявил журналистам зампостпреда США при ООН... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:14
2024-04-08T17:14
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ООН, 8 апр - РИА Новости. Для вступления Палестины в ООН в качестве члена Израиль и палестинцы должны прийти к соответствующему соглашению, заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд. В понедельник СБ ООН рассмотрит заявку Палестины на вступление в ООН. Сейчас страна имеет статус наблюдателя. "Наша позиция (с 2011 года) не изменилась. Вопрос полноценного членства Палестины - это решение, по которому должны договориться Израиль и палестинцы. Им нужно выработать соглашение. И вот, как должно появиться решение о полноценном членстве", - сказал Вуд. Ранее Палестина официально попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в состав ООН, ее просьбу поддержали Арабская группа, ОИС и Движение неприсоединения, следует из двух писем, направленных Совету безопасности ООН. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия поддерживает принятие Палестины в состав Организации Объединенных Наций. Израиль является членом ООН с 1948 года.
https://ria.ru/20240408/konflikt-1915630213.html
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в мире, палестина, израиль, оон, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Израиль, ООН, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Зампостпреда США назвал условие вступления Палестины в ООН

Зампостпреда США: Палестина должна договориться с Израилем, чтобы вступить в ООН

© AP Photo / Khalil HamraУчастники акции протеста в поддержку Палестины
Участники акции протеста в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
Участники акции протеста в поддержку Палестины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 апр - РИА Новости. Для вступления Палестины в ООН в качестве члена Израиль и палестинцы должны прийти к соответствующему соглашению, заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд.
В понедельник СБ ООН рассмотрит заявку Палестины на вступление в ООН. Сейчас страна имеет статус наблюдателя.
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"Наша позиция (с 2011 года) не изменилась. Вопрос полноценного членства Палестины - это решение, по которому должны договориться Израиль и палестинцы. Им нужно выработать соглашение. И вот, как должно появиться решение о полноценном членстве", - сказал Вуд.
Ранее Палестина официально попросила СБ ООН рассмотреть ее запрос на принятие в состав ООН, ее просьбу поддержали Арабская группа, ОИС и Движение неприсоединения, следует из двух писем, направленных Совету безопасности ООН. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия поддерживает принятие Палестины в состав Организации Объединенных Наций.
Израиль является членом ООН с 1948 года.
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В миреПалестинаИзраильООНСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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