https://ria.ru/20240408/orsk-1938675321.html

В Орске около ста человек обратились за медпомощью из-за паводка

В Орске около ста человек обратились за медпомощью из-за паводка - РИА Новости, 08.04.2024

В Орске около ста человек обратились за медпомощью из-за паводка

Уже 99 обращений за медицинской помощью направлено в Орске в связи с паводком, девять человек госпитализированы, сообщил журналистам помощник министра... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:35

2024-04-08T17:35

2024-04-08T17:35

здоровье - общество

орск

россия

оренбургская область

алексей кузнецов

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938553176_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b3171c075d0f6b343116ea22c93377ab.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Уже 99 обращений за медицинской помощью направлено в Орске в связи с паводком, девять человек госпитализированы, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Всего в Орске зафиксировано 99 обращений за медицинской помощью в связи с паводком, в том числе 18 детей. Девять человек госпитализированы", - сказал Кузнецов. По его словам, медицинские учреждения региона обеспечены запасом вакцин для профилактики инфекций. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

орск

россия

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, орск, россия, оренбургская область, алексей кузнецов, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске