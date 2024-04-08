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В Орске около ста человек обратились за медпомощью из-за паводка
В Орске около ста человек обратились за медпомощью из-за паводка - РИА Новости, 08.04.2024
В Орске около ста человек обратились за медпомощью из-за паводка
Уже 99 обращений за медицинской помощью направлено в Орске в связи с паводком, девять человек госпитализированы, сообщил журналистам помощник министра... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:35
2024-04-08T17:35
2024-04-08T17:35
здоровье - общество
орск
россия
оренбургская область
алексей кузнецов
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Уже 99 обращений за медицинской помощью направлено в Орске в связи с паводком, девять человек госпитализированы, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Всего в Орске зафиксировано 99 обращений за медицинской помощью в связи с паводком, в том числе 18 детей. Девять человек госпитализированы", - сказал Кузнецов. По его словам, медицинские учреждения региона обеспечены запасом вакцин для профилактики инфекций. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
орск
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, орск, россия, оренбургская область, алексей кузнецов, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
Здоровье - Общество, Орск, Россия, Оренбургская область, Алексей Кузнецов, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
В Орске около ста человек обратились за медпомощью из-за паводка
Кузнецов: в Орске 99 человек, из них 18 детей, обратились к врачам из-за паводка