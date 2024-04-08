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Семь предприятий Орска попали в зону затопления

Семь предприятий Орска попали в зону затопления - РИА Новости, 08.04.2024

Семь предприятий Орска попали в зону затопления

Семь предприятий попали в зону затопления в Орске, сообщили в правительстве Оренбургской области. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:12

2024-04-08T13:12

2024-04-08T13:12

происшествия

орск

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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УФА, 8 апр – РИА Новости. Семь предприятий попали в зону затопления в Орске, сообщили в правительстве Оренбургской области. "Из 19 предприятий Орска, работа которых находится на мониторинге минпромэнерго Оренбургской области, 12 не пострадали от паводка и работают в штатном режиме. В том числе в обычном графике функционируют Механический завод, Орский машзавод, "Уралмаш горное оборудование", Орский завод металлоконструкций. ПАО "Орскнефтеоргсинтез" и ПАО "Комбинат Южуралникель" приостановили производственный процесс во избежание экологических последствий", - говорится в сообщении. По данным властей, есть угроза затопления Орского вагоноремонтного завода, если уровень воды продолжит расти. На Орском щебеночном заводе и в Орском карьероуправлении в воде днища карьеров, ее откачивают. "У производителя вязаных и трикотажных изделий (ИП Сагдеев А.Р.) подтоплены подвальные помещения с сырьем. В цехах ООО "Ладушка" (выпуск швейных изделий) отключены газ и электричество", - информирует правительство области. В минпромэнерго области работает штаб по взаимодействию с предприятиями, налажена координация с Минпромторгом и Минэнерго России. Руководителям предприятий рекомендовано предоставить персоналу дополнительные оплачиваемые дни для решения бытовых вопросов, оказать материальную поддержку сотрудникам, пострадавшим от паводка, добавили в правительстве Оренбургской области. По оперативным данным, в Орске зоне затопления 6689 жилых домов, в том числе 133 многоквартирных, 25 школ и детских садов, 9 медицинских учреждений, 9 объектов культуры, 27 объектов экономики. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.

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оренбургская область

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Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха Последствия прорыва дамбы в Орске. Видео с воздуха 2024-04-08T13:12 true PT2M36S

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происшествия, орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024