https://ria.ru/20240408/orsk-1938567180.html
Семь предприятий Орска попали в зону затопления
Семь предприятий Орска попали в зону затопления - РИА Новости, 08.04.2024
Семь предприятий Орска попали в зону затопления
Семь предприятий попали в зону затопления в Орске, сообщили в правительстве Оренбургской области. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:12
2024-04-08T13:12
2024-04-08T13:12
происшествия
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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УФА, 8 апр – РИА Новости. Семь предприятий попали в зону затопления в Орске, сообщили в правительстве Оренбургской области. "Из 19 предприятий Орска, работа которых находится на мониторинге минпромэнерго Оренбургской области, 12 не пострадали от паводка и работают в штатном режиме. В том числе в обычном графике функционируют Механический завод, Орский машзавод, "Уралмаш горное оборудование", Орский завод металлоконструкций. ПАО "Орскнефтеоргсинтез" и ПАО "Комбинат Южуралникель" приостановили производственный процесс во избежание экологических последствий", - говорится в сообщении. По данным властей, есть угроза затопления Орского вагоноремонтного завода, если уровень воды продолжит расти. На Орском щебеночном заводе и в Орском карьероуправлении в воде днища карьеров, ее откачивают. "У производителя вязаных и трикотажных изделий (ИП Сагдеев А.Р.) подтоплены подвальные помещения с сырьем. В цехах ООО "Ладушка" (выпуск швейных изделий) отключены газ и электричество", - информирует правительство области. В минпромэнерго области работает штаб по взаимодействию с предприятиями, налажена координация с Минпромторгом и Минэнерго России. Руководителям предприятий рекомендовано предоставить персоналу дополнительные оплачиваемые дни для решения бытовых вопросов, оказать материальную поддержку сотрудникам, пострадавшим от паводка, добавили в правительстве Оренбургской области. По оперативным данным, в Орске зоне затопления 6689 жилых домов, в том числе 133 многоквартирных, 25 школ и детских садов, 9 медицинских учреждений, 9 объектов культуры, 27 объектов экономики. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938553176_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_82eb6c80a29b84f7e54a6be8f6731a25.jpg
Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха
Последствия прорыва дамбы в Орске. Видео с воздуха
2024-04-08T13:12
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PT2M36S
РИА Новости
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происшествия, орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Семь предприятий Орска попали в зону затопления
В Орске семь предприятий из 19 попали в зону затопления
УФА, 8 апр – РИА Новости. Семь предприятий попали в зону затопления в Орске, сообщили в правительстве Оренбургской области.
"Из 19 предприятий Орска, работа которых находится на мониторинге минпромэнерго Оренбургской области, 12 не пострадали от паводка и работают в штатном режиме. В том числе в обычном графике функционируют Механический завод, Орский машзавод, "Уралмаш горное оборудование", Орский завод металлоконструкций. ПАО "Орскнефтеоргсинтез" и ПАО "Комбинат Южуралникель" приостановили производственный процесс во избежание экологических последствий", - говорится в сообщении.
По данным властей, есть угроза затопления Орского вагоноремонтного завода, если уровень воды продолжит расти. На Орском щебеночном заводе и в Орском карьероуправлении в воде днища карьеров, ее откачивают.
"У производителя вязаных и трикотажных изделий (ИП Сагдеев А.Р.) подтоплены подвальные помещения с сырьем. В цехах ООО "Ладушка" (выпуск швейных изделий) отключены газ и электричество", - информирует правительство области.
В минпромэнерго области работает штаб по взаимодействию с предприятиями, налажена координация с Минпромторгом и Минэнерго России. Руководителям предприятий рекомендовано предоставить персоналу дополнительные оплачиваемые дни для решения бытовых вопросов, оказать материальную поддержку сотрудникам, пострадавшим от паводка, добавили в правительстве Оренбургской области.
Последствия прорыва дамбы в Орске: как проходит эвакуация жителей
В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.
1 из 14
Часть города оказалась в зоне затопления.
2 из 14
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.
3 из 14
В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.
4 из 14
Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.
5 из 14
Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.
6 из 14
В регионе действует режим ЧС федерального характера.
7 из 14
Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.
8 из 14
В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.
9 из 14
Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
10 из 14
Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.
11 из 14
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
12 из 14
Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.
13 из 14
Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.
14 из 14
В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.
1 из 14
Часть города оказалась в зоне затопления.
2 из 14
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.
3 из 14
В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.
4 из 14
Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.
5 из 14
Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.
6 из 14
В регионе действует режим ЧС федерального характера.
7 из 14
Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.
8 из 14
В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.
9 из 14
Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
10 из 14
Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.
11 из 14
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
12 из 14
Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.
13 из 14
Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.
14 из 14
По оперативным данным, в Орске зоне затопления 6689 жилых домов, в том числе 133 многоквартирных, 25 школ и детских садов, 9 медицинских учреждений, 9 объектов культуры, 27 объектов экономики.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.