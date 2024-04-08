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Крымская стратегическая наступательная операция (1944)

Крымская стратегическая наступательная операция (1944) - РИА Новости, 08.04.2024

Крымская стратегическая наступательная операция (1944)

Крымская операция – стратегическая наступательная операция войск 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T00:08

2024-04-08T00:08

2024-04-08T00:08

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безопасность

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Крымская операция – стратегическая наступательная операция войск 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией в Великой Отечественной войне, проведенная 8 апреля – 12 мая 1944 года. Вошла в историю как одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Ее целью стало освобождение Крымского полуострова, важного стратегического плацдарма на Черноморском театре военных действий.В результате Мелитопольской (26 сентября - 5 ноября 1943 года) и Керченско-Эльтигенской десантной операции (31 октября - 11 ноября 1943 года) советские войска прорвали укрепления Турецкого вала на Перекопском перешейке, захватили плацдармы на южном берегу Сиваша и на Керченском полуострове, но освободить Крым сразу же не удалось – не было достаточно сил. На полуострове продолжала оставаться крупная группировка немецких войск, опиравшаяся на глубоко эшелонированные оборонительные позиции. На Перекопском перешейке и против плацдарма на Сиваше оборона состояла из трех, а на Керченском полуострове – из четырех полос.Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) рассматривала Крым как стратегически важный район, а его освобождение как важнейшую возможность возвращения главной базы Черноморского флота – Севастополя, что значительно улучшило бы условия базирования кораблей и ведения боевых действий на море. Кроме того, Крым прикрывал балканский стратегический фланг немецких войск и их важные морские коммуникации, идущие по Черноморским проливам к западному побережью Черного моря. Поэтому немецкое руководство также придавало большое военное и политическое значение удержанию Крыма в своих руках, что, по их мнению, являлось одним из факторов сохранения поддержки Турции и союзников на Балканах. В связи с этим командование 17-й армии обязали до последнего удерживать полуостров.В начале 1944 года немецкая армия была усилена двумя дивизиями: в конце января 1944 года на полуостров морским путем была доставлена 73-я, а в начале марта — 111-я пехотные дивизии. К апрелю армия имела 12 дивизий: 5 немецких и 7 румынских, 2 бригады штурмовых орудий, различные части усиления и насчитывала более 195 тысяч человек, около 3600 орудий и минометов, 215 танков и штурмовых орудий. Ее поддерживали 148 самолетов.Советское руководство возложило задачу разгрома крымской группировки противника и освобождения Крыма на войска 4-го Украинского фронта (командующий генерал армии Федор Толбухин), в состав которого входили 2-я гвардейская и 51-я армии, 19-й танковый корпус, 16-й и 78-й укрепленные районы, авиационную поддержку обеспечивали авиация 8-й воздушной армии и ВВС Черноморского флота; Отдельную Приморскую армию (командующий генерал армии Андрей Еременко), действия которой обеспечивала авиация 4-й воздушной армии; Черноморский флот (командующий адмирал Филипп Октябрьский), силы которого поддерживали наступление на приморских флангах и нарушали морские коммуникации противника; Азовскую военную флотилию (командующий контр-адмирал Сергей Горшков), которая поддерживала наступление войск Отдельной Приморской армии.Всего советская ударная группировка насчитывала около 470 тысяч человек, 5982 орудия и миномета, 559 танков и самоходных установок (САУ), 1250 самолетов с учетом авиации Черноморского флота. К апрелю 1944 года в составе Черноморского флота и Азовской военной флотилии были линейный корабль, четыре крейсера, шесть эскадренных миноносцев, два сторожевых корабля, восемь базовых тральщиков, 47 торпедных и 80 сторожевых катеров, 34 бронекатера, 29 подводных лодок, три канонерские лодки и другие вспомогательные суда. Кроме того, войска поддерживались крымскими партизанскими отрядами. Созданные в январе 1944 года партизанские силы Крыма, насчитывавшие почти 4 тысячи человек, были объединены в три соединения: Южное, Северное и Восточное. Таким образом, силы СССР значительно превышали силы противникаДействия войск 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии координировали представители Ставки Верховного Главнокомандования маршал Климент Ворошилов и начальник Генерального штаба Красной армии маршал Александр Василевский.Замысел Крымской операции состоял в том, чтобы силами войск 4-го Украинского фронта с севера – от Перекопа и Сиваша, и Отдельной Приморской армии с востока – от Керченского полуострова, нанести одновременный удар в общем направлении на Симферополь и Севастополь, расчленить и уничтожить группировку врага, не допустив ее эвакуации из Крыма. Главный удар планировалось нанести с плацдарма на южном берегу Сиваша. В случае успеха основная группировка фронта выходила в тыл перекопских позиций противника, а овладение Джанкоем открывало свободу действий в сторону Симферополя и Керченского полуострова в тыл находившейся там группировки врага. Вспомогательный удар наносился на Перекопском перешейке. Отдельная Приморская армия должна была прорвать оборону противника севернее Керчи, главный удар наносить на Симферополь, Севастополь, а частью сил — вдоль южного берега Крымского полуострова.Первоначально Крымскую операцию предполагалось начать 18-19 февраля, однако в связи со сложными погодными условиями (сильный шторм на Азовском море и непрерывные ливневые дожди) начало операции было перенесено на 15-20 марта, а затем на начало апреля.После 2-дневного артобстрела обороны противника на Перекопском перешейке 8 апреля войска 4-го Украинского фронта перешли в наступление, нанося главный удар силами 51-й армии с плацдарма на южном берегу Сиваша, и в ходе 2-дневных ожесточенных боев прорвали оборону германских войск. Утром 11 апреля в полосе 51-й армии вступил в сражение 19-й танковый корпус, который за день преодолел с боями 35 километров, овладел Джанкоем и вышел к Симферополю. Из-за угрозы окружения германские войска оставили укрепления на Перекопском перешейке и начали отход с Керченского полуострова. В ночь на 11 апреля перешла в наступление Отдельная Приморская армия, войска которой утром освободили Керчь. На всех направлениях развернулось преследование противника, отходившего к Севастополю. 13 апреля были освобождены Евпатория, Симферополь и Феодосия, 14-15 апреля – Бахчисарай, Алушта, Ялта. Авиация 8-й и 4-й воздушных армий наносила массированные удары по отходившим германским войскам и по узлам коммуникаций; силы Черноморского флота топили корабли и транспорты с эвакуируемыми войсками. 15-16 апреля советские войска вышли к Севастополю и начали подготовку к штурму города. Главный удар наносили войска левого фланга 51-й армии и вошедшей 18 апреля в состав 4-го Украинского фронта Приморской армии (генерал-лейтенант Кондрат Мельник), вспомогательный – войска 2-й гвардейской ар­мии. 19 и 23 апреля войска фронта предприняли две безуспешные попытки прорвать оборону германских войск. Перегруппировав силы, 5 мая на вспомогательном направлении перешла в наступление 2-я гвардейская армия, заставив противника перебросить на этот участок часть войск с южного сектора своей обороны, где наносился главный удар. Войска 51-й и Приморской армий 7 мая начали генеральный штурм и, прорвав вражескую оборону в южном секторе, овладели ее ключевой позицией – Сапун-Горой. К исходу 19 мая в результате согласованных ударов советских войск с севера, востока и юго-востока Севастополь был освобожден. Остатки крымской группировки противника (около 30 тысяч человек) отошли на мыс Херсонес, где к полудню 12 мая были ликвидированы.Цели операции были достигнуты. Крым был освобожден, Черноморский флот получил свою главную военно-морскую базу, были созданы благоприятные условия для дальнейшего наступления советских войск на Балканы. Потери германских войск составили свыше 100 тысяч человек, в том числе свыше 61,5 тысяч пленными, была уничтожена почти вся военная техника, кроме того, 3-13 мая при эвакуации морем погибло свыше 40 тысяч человек; потери советских войск – свыше 84,8 тысячи человек, в том числе свыше 17,7 тысячи – безвозвратные.За героизм и умелые действия 160 соединениям и частям были присвоены почетные наименования Евпаторийских, Керченских, Перекопских, Севастопольских, Сивашских, Симферопольских, Феодосийских и Ялтинских. 56 соединений, частей и кораблей награждены орденами. 238 воинов удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи участников боев за Крым награждены орденами и медалями.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

справки, севастополь, симферополь, андрей еременко, безопасность, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)