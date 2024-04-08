https://ria.ru/20240408/okeanarium-1938529582.html
Приморский океанариум усилит меры безопасности после падения ребенка
Приморский океанариум усилит меры безопасности после падения ребенка - РИА Новости, 08.04.2024
Приморский океанариум усилит меры безопасности после падения ребенка
Приморский океанариум во Владивостоке принимает дополнительные меры для безопасности посетителей после недавнего падения трехлетнего ребенка в технологический... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:26
2024-04-08T11:26
2024-04-08T11:26
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ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Приморский океанариум во Владивостоке принимает дополнительные меры для безопасности посетителей после недавнего падения трехлетнего ребенка в технологический проем, в результате которого он получил тяжелые травмы и оказался в реанимации, сообщает учреждение. По словам главного инженера Приморского океанариума Алексея Сероштанова, которые приведены в распространенном учреждением видео, недавнее падение ребенка в технологический проем между полом второго этажа и витражным остеклением стало первым подобным случаем за семь лет работы учреждения. После инцидента в океанариуме намерены дополнительно ограничить доступ к опасному проему. "На первом этапе за день-два мы натянем сетку, чтобы предотвратить доступ к разрыву. В дальнейшем планируем поставить мобильные светопропускающие экраны, которые ограничат прямой доступ к витражному стеклу", - сказал главный инженер Приморского океанариума Алексей Сероштанов. По словам начальника отдела по работе с посетителями Сергея Венчакова, также в учреждении планируется увеличить количество предупреждающих об опасности информационных табличек, а также организовать постоянный пост дежурства сотрудника океанариума в опасном месте. В воскресенье СУСК РФ по Приморскому краю сообщило, что в субботу в Приморском океанариуме трехлетний мальчик, зайдя между батареями у панорамного фасада на втором этаже, провалился в проем между фасадом и полом второго этажа. В результате удара об бетонный пол и металлическую скамью мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимацию. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По информации прокуратуры Приморья, пострадавший ребенок вместе с семьей приехал на отдых в Приморье из г. Корсаков, Сахалинской области. В понедельник региональный минздрав сообщил РИА Новости об улучшении состояния ребенка и планах врачей о переводе его из реанимации в обычное отделение.
https://radiosputnik.ru/20231022/sk-1904496960.html
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происшествия, россия, владивосток, приморский край, приморский океанариум
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Приморский океанариум
Приморский океанариум усилит меры безопасности после падения ребенка
Приморский океанариум примет дополнительные меры безопасности для посетителей
ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Приморский океанариум во Владивостоке принимает дополнительные меры для безопасности посетителей после недавнего падения трехлетнего ребенка в технологический проем, в результате которого он получил тяжелые травмы и оказался в реанимации, сообщает учреждение.
По словам главного инженера Приморского океанариума Алексея Сероштанова, которые приведены в распространенном учреждением видео, недавнее падение ребенка в технологический проем между полом второго этажа и витражным остеклением стало первым подобным случаем за семь лет работы учреждения. После инцидента в океанариуме намерены дополнительно ограничить доступ к опасному проему.
«
"На первом этапе за день-два мы натянем сетку, чтобы предотвратить доступ к разрыву. В дальнейшем планируем поставить мобильные светопропускающие экраны, которые ограничат прямой доступ к витражному стеклу", - сказал главный инженер Приморского океанариума Алексей Сероштанов.
По словам начальника отдела по работе с посетителями Сергея Венчакова, также в учреждении планируется увеличить количество предупреждающих об опасности информационных табличек, а также организовать постоянный пост дежурства сотрудника океанариума в опасном месте.
В воскресенье СУСК РФ по Приморскому краю сообщило, что в субботу в Приморском океанариуме трехлетний мальчик, зайдя между батареями у панорамного фасада на втором этаже, провалился в проем между фасадом и полом второго этажа. В результате удара об бетонный пол и металлическую скамью мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимацию. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По информации прокуратуры Приморья, пострадавший ребенок вместе с семьей приехал на отдых в Приморье из г. Корсаков, Сахалинской области. В понедельник региональный минздрав сообщил РИА Новости об улучшении состояния ребенка и планах врачей о переводе его из реанимации в обычное отделение.