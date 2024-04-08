https://ria.ru/20240408/odessa-1938723610.html

"Движутся вперед". В США сообщили пугающие новости об Одессе

"Движутся вперед". В США сообщили пугающие новости об Одессе - РИА Новости, 08.04.2024

"Движутся вперед". В США сообщили пугающие новости об Одессе

Украина может потерять больше территорий, включая такие города, как Одесса и Харьков, предположил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T22:56

2024-04-08T22:56

2024-04-08T22:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

харьков

россия

сергей шойгу

владимир путин

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_39:0:2748:1524_1920x0_80_0_0_09c02a82fbbf19a89fd3bf7fe4660357.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украина может потерять больше территорий, включая такие города, как Одесса и Харьков, предположил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Я думаю, что русские в конце концов начертят ту карту, которую захотят. Я все еще полагаю, что они включат Харьков и Одессу", — отметил он.По мнению полковника, Москва никогда не ставила цель получить всю территорию Украины. Он пояснил, что президент России Владимир Путин ожидал от Запада проявления благоразумия и отказа от идеи включения этой страны в состав НАТО."Мы видим, что они движутся вперед, но я думаю, что все усилится, когда почва снова станет твердой. <…> Мы говорим о полномасштабном наступлении по всей линии фронта ", — резюмировал эксперт.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинские подразделения в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.

https://ria.ru/20240408/ukraina-1938625002.html

https://ria.ru/20240408/zelenskiy-1938711555.html

украина

харьков

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, харьков, россия, сергей шойгу, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато