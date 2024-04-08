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"Движутся вперед". В США сообщили пугающие новости об Одессе
"Движутся вперед". В США сообщили пугающие новости об Одессе - РИА Новости, 08.04.2024
"Движутся вперед". В США сообщили пугающие новости об Одессе
Украина может потерять больше территорий, включая такие города, как Одесса и Харьков, предположил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T22:56
2024-04-08T22:56
2024-04-08T22:56
специальная военная операция на украине
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сергей шойгу
владимир путин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украина может потерять больше территорий, включая такие города, как Одесса и Харьков, предположил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Я думаю, что русские в конце концов начертят ту карту, которую захотят. Я все еще полагаю, что они включат Харьков и Одессу", — отметил он.По мнению полковника, Москва никогда не ставила цель получить всю территорию Украины. Он пояснил, что президент России Владимир Путин ожидал от Запада проявления благоразумия и отказа от идеи включения этой страны в состав НАТО."Мы видим, что они движутся вперед, но я думаю, что все усилится, когда почва снова станет твердой. <…> Мы говорим о полномасштабном наступлении по всей линии фронта ", — резюмировал эксперт.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинские подразделения в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938625002.html
https://ria.ru/20240408/zelenskiy-1938711555.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Движутся вперед". В США сообщили пугающие новости об Одессе
Макгрегор: Одесса и Харьков могут войти в состав России