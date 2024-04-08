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Госдеп заявил о переговорах с Россией по обмену заключенными - РИА Новости, 08.04.2024
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19:41 08.04.2024 (обновлено: 19:52 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/obmen-1938701996.html
Госдеп заявил о переговорах с Россией по обмену заключенными
Госдеп заявил о переговорах с Россией по обмену заключенными - РИА Новости, 08.04.2024
Госдеп заявил о переговорах с Россией по обмену заключенными
CША ведут диалог с Россией по обмену заключенными, он носит деликатный характер, переговоров в публичном пространстве не будет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:41
2024-04-08T19:52
россия
государственный департамент сша
в мире
сша
эван гершкович
пол уилан
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. CША ведут диалог с Россией по обмену заключенными, он носит деликатный характер, переговоров в публичном пространстве не будет, сообщили РИА Новости в госдепартаменте."Мы не собираемся вести переговоры в публичном пространстве. Работа непрерывная и чувствительная", - сказали в ведомстве, отвечая на вопрос о прогрессе по переговорному процессу в обмене заключенных между РФ и США.Ранее в Белом доме заявили, что США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену заключенными. Президент РФ Владимир Путин на итоговой конференции в декабре прошлого года заявил, что Россия не отказывается возвращать на родину американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана, но договоренности об их обмене должны быть взаимоприемлемыми.В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В Россию удалось вернуть летчика Константина Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута, которых обменяли на американцев – экс-морпеха Тревора Рида и баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмены проходили при посредничестве третьих стран – Турции и Объединенных Арабских Эмиратов с Саудовской Аравией. По итогам стороны пообещали по спецканалам продолжить диалог по обмену заключенными.
https://ria.ru/20240406/antonov-1938158337.html
https://ria.ru/20240226/obmen-1929644162.html
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россия, государственный департамент сша, в мире, сша, эван гершкович, пол уилан
Россия, Государственный департамент США, В мире, США, Эван Гершкович, Пол Уилан
Госдеп заявил о переговорах с Россией по обмену заключенными

Госдеп: США ведут деликатные переговоры с Россией по обмену заключенными

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. CША ведут диалог с Россией по обмену заключенными, он носит деликатный характер, переговоров в публичном пространстве не будет, сообщили РИА Новости в госдепартаменте.
"Мы не собираемся вести переговоры в публичном пространстве. Работа непрерывная и чувствительная", - сказали в ведомстве, отвечая на вопрос о прогрессе по переговорному процессу в обмене заключенных между РФ и США.
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Антонов высказался об обмене заключенными между Россией и США
6 апреля, 00:00
Ранее в Белом доме заявили, что США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену заключенными. Президент РФ Владимир Путин на итоговой конференции в декабре прошлого года заявил, что Россия не отказывается возвращать на родину американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана, но договоренности об их обмене должны быть взаимоприемлемыми.
В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В Россию удалось вернуть летчика Константина Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута, которых обменяли на американцев – экс-морпеха Тревора Рида и баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмены проходили при посредничестве третьих стран – Турции и Объединенных Арабских Эмиратов с Саудовской Аравией. По итогам стороны пообещали по спецканалам продолжить диалог по обмену заключенными.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Песков ответил на вопрос о переговорах по обмену Навального
26 февраля, 20:17
 
РоссияГосударственный департамент СШАВ миреСШАЭван ГершковичПол Уилан
 
 
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