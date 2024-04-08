https://ria.ru/20240408/obmen-1938701996.html

Госдеп заявил о переговорах с Россией по обмену заключенными

Госдеп заявил о переговорах с Россией по обмену заключенными - РИА Новости, 08.04.2024

Госдеп заявил о переговорах с Россией по обмену заключенными

CША ведут диалог с Россией по обмену заключенными, он носит деликатный характер, переговоров в публичном пространстве не будет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T19:41

2024-04-08T19:41

2024-04-08T19:52

россия

государственный департамент сша

в мире

сша

эван гершкович

пол уилан

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. CША ведут диалог с Россией по обмену заключенными, он носит деликатный характер, переговоров в публичном пространстве не будет, сообщили РИА Новости в госдепартаменте."Мы не собираемся вести переговоры в публичном пространстве. Работа непрерывная и чувствительная", - сказали в ведомстве, отвечая на вопрос о прогрессе по переговорному процессу в обмене заключенных между РФ и США.Ранее в Белом доме заявили, что США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену заключенными. Президент РФ Владимир Путин на итоговой конференции в декабре прошлого года заявил, что Россия не отказывается возвращать на родину американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана, но договоренности об их обмене должны быть взаимоприемлемыми.В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В Россию удалось вернуть летчика Константина Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута, которых обменяли на американцев – экс-морпеха Тревора Рида и баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмены проходили при посредничестве третьих стран – Турции и Объединенных Арабских Эмиратов с Саудовской Аравией. По итогам стороны пообещали по спецканалам продолжить диалог по обмену заключенными.

https://ria.ru/20240406/antonov-1938158337.html

https://ria.ru/20240226/obmen-1929644162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, государственный департамент сша, в мире, сша, эван гершкович, пол уилан