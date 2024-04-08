https://ria.ru/20240408/nauka-1938844074.html

В России придумали новый способ "озеленить" химическую промышленность

В России придумали новый способ "озеленить" химическую промышленность - РИА Новости, 09.04.2024

В России придумали новый способ "озеленить" химическую промышленность

Российские ученые разработали полимерные поверхностно-активные вещества, которые повышают растворимость масел, жиров и другой органики в воде, и тем самым... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-08T12:00

2024-04-08T12:00

2024-04-09T14:45

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские ученые разработали полимерные поверхностно-активные вещества, которые повышают растворимость масел, жиров и другой органики в воде, и тем самым способствуют "озеленению" химической промышленности, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ). Органические растворители активно используются в промышленности и в лабораториях для растворения различных соединений и проведения химических реакций, например, разведения лаков и красок, очистки поверхностей и химического синтеза. Однако более 80% таких веществ опасны для окружающей среды, поэтому ученые ищут экологически чистую альтернативу. Наиболее простой и безопасный растворитель в мире — это обычная вода, но многие вещества — например, жиры, масла, керосин — нерастворимы в ней. Чтобы использовать воду в качестве растворителя при работе с этими соединениями, используют поверхностно-активные вещества (ПАВ). Молекулы ПАВ состоят из двух частей: нерастворимой в воде, которая взаимодействует с жирами, и растворимой, которая взаимодействует с водой. Благодаря такому строению ПАВ помогают смешивать обычно невзаимодействующие вещества, например воду и масла. Поэтому ученые стремятся разработать ПАВ, которые бы имели структуру, обеспечивающую максимально быстрое и эффективное растворение в воде малорастворимых соединений, а также рассматривают способы проведения химических реакций в воде с такими малорастворимыми соединениями. Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета совместно с коллегами из Института экспериментальной медицины РАН (Санкт-Петербург) синтезировали высокомолекулярные поверхностно-активные вещества — так называемые полимеризованные мицеллы. В присутствии этих полимеров можно проводить химические превращения, используя воду как единственный растворитель. "Уникальность полученных веществ заключается в том, что они способны работать при очень низких концентрациях в сравнении с синтетическими ПАВ, которые обычно используются исследователями, работающими в этой области. Авторы доказали это, попробовав с помощью полученных ПАВ разрушить в воде два разных сложных эфира. Оказалось, что в концентрациях на 50% меньше, чем те, в которых применяют промышленные ПАВ, эффективность процесса составила 90%", — отметили в РНФ.Кроме того, ученые определили, что полимеризованные мицеллы имеют бактерицидные свойства — они подавляют рост золотистого стафилококка. Эта опасная бактерия вызывает более 100 инфекционных заболеваний, например бронхит, менингит и пневмонию. Таким образом, полученные полимерные молекулы могут использоваться для получения новых антисептиков и веществ для обеззараживания патогенной микрофлоры в системах водоочистки и водоподготовки.

https://ria.ru/20240409/nauka-1938520014.html

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