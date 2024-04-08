https://ria.ru/20240408/mechet-1938584534.html

Праздник Ураза-байрам впервые пройдет в Соборной мечети Крыма

Праздник Ураза-байрам впервые пройдет в Соборной мечети Крыма - РИА Новости, 08.04.2024

Праздник Ураза-байрам впервые пройдет в Соборной мечети Крыма

Впервые по случаю окончания мусульманского поста Рамадан и праздника Ураза-байрам богослужения пройдут в Соборной мечети Крыма в Симферополе, сообщил РИА... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:57

2024-04-08T13:57

2024-04-08T16:55

религия

москва

симферополь

турция

сергей аксенов (политик)

эмирали аблаев

ураза-байрам

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Впервые по случаю окончания мусульманского поста Рамадан и праздника Ураза-байрам богослужения пройдут в Соборной мечети Крыма в Симферополе, сообщил РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Крым (ДУМ РК) Эсадуллах Баиров. "В предстоящую среду, 10 апреля, в Соборной мечети Крыма впервые продут праздничная хутба (проповедь) и коллективный намаз в связи с окончанием поста Рамадан и наступления праздника Ураза-байрам. Мы ожидаем несколько тысяч верующих. Это долгожданное событие для нас", - сказал заммуфтия. Религиозный деятель отметил, что на религиозный праздник мусульмане Крыма ждут главу республики Сергея Аксанова. "Не могу с точностью сказать, будет он или нет. В любом случае, мы его ждем. Недавно Сергей Аксенов принимал участие на вечернем разговении (ифтаре) с участием муфтия Эмирали Аблаевым и общиной. У нас с главой очень хорошие отношения", - сообщил Баиров. Он отметил, что в среду будут усилена работа правоохранительных органов. "Часть полицейских будут отвечать за патрулирование, а часть будет распределять автомобильные потоки. Ранее ДУМ РК провело работу с правоохранительными органами на предмет проведения праздника", - сказал Баиров. Соборная мечеть Крыма начала строиться в 2017 году. В декабре 2023 года там прошла первая служба. Высота куполов мечети достигает 28 метров, а четырех минаретов - 50 метров. Роспись внутри мечети делали лучшие мастера Турции и Узбекистана. Вместимость культового здания – 3 тысячи верующих. Ураза-байрам – праздник разговенья – отмечается в этом году 10 апреля и ознаменует завершение поста в священном для мусульман месяце Рамадан. Согласно преданию, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году. Это один из самых значимых религиозных праздников в исламе, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками.

https://ria.ru/20240407/ramadan-1928267663.html

https://ria.ru/20240307/ramadan-1931796166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, симферополь, турция, сергей аксенов (политик), эмирали аблаев, ураза-байрам