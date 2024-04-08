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Маск рассчитывает доставить людей на Луну в течение пяти лет - РИА Новости, 08.04.2024
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Наука
 
21:36 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/mask-1938716763.html
Маск рассчитывает доставить людей на Луну в течение пяти лет
Маск рассчитывает доставить людей на Луну в течение пяти лет - РИА Новости, 08.04.2024
Маск рассчитывает доставить людей на Луну в течение пяти лет
Американский предприниматель и миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск рассчитывает, что его компания сможет доставить людей на Луну в течение 5 лет, а на Марс... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T21:36
2024-04-08T21:36
наука
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск рассчитывает, что его компания сможет доставить людей на Луну в течение 5 лет, а на Марс - в течение 7-9 лет. "Первый Starship, который приземлится на Марсе, на котором сначала не будет людей, думаю, возможно, в течение пяти лет... думаю, что мы доставим людей на Луну в течение пяти лет... первые люди на Марсе, думаю, в течение семи лет или около того, от семи до девяти лет", - сказал Маск в интервью в соцсети X. Он также упомянул, что после возможности находиться на двух планетах люди смогут достичь и других планет, а также других систем. Маск также считает, что, если человечество будет жить на разных планетах, у него больше шансов выжить. Ранее Маск заявил, что для колонизации Марса потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые на Красную планету он считает возможным за 20 лет. По словам предпринимателя, проект по колонизации Марса будет реализован на ракете Starship 3, которая на текущий момент является новейшей моделью линейки. Маск отметил, что миссии на Марс будут проводиться примерно раз в два года. Предприниматель также подчеркнул, что большинство колонизаторов Марса, возможно, больше не вернется назад на Землю, но при этом отметил, что возможность возвращения необходимо обеспечить. В сентябре глава SpaceX выражал надежду, что уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база.
https://ria.ru/20240407/mask-1938467062.html
https://ria.ru/20240103/kometa-1915854179.html
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марс, луна, земля, илон маск, spacex, в мире, космос - риа наука
Наука, Марс, Луна, Земля, Илон Маск, SpaceX, В мире, Космос - РИА Наука
Маск рассчитывает доставить людей на Луну в течение пяти лет

Маск: SpaceX доставит людей на Луну в течение 5 лет

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск рассчитывает, что его компания сможет доставить людей на Луну в течение 5 лет, а на Марс - в течение 7-9 лет.
"Первый Starship, который приземлится на Марсе, на котором сначала не будет людей, думаю, возможно, в течение пяти лет... думаю, что мы доставим людей на Луну в течение пяти лет... первые люди на Марсе, думаю, в течение семи лет или около того, от семи до девяти лет", - сказал Маск в интервью в соцсети X.
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Он также упомянул, что после возможности находиться на двух планетах люди смогут достичь и других планет, а также других систем. Маск также считает, что, если человечество будет жить на разных планетах, у него больше шансов выжить.
Ранее Маск заявил, что для колонизации Марса потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые на Красную планету он считает возможным за 20 лет. По словам предпринимателя, проект по колонизации Марса будет реализован на ракете Starship 3, которая на текущий момент является новейшей моделью линейки.
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Маск отметил, что миссии на Марс будут проводиться примерно раз в два года. Предприниматель также подчеркнул, что большинство колонизаторов Марса, возможно, больше не вернется назад на Землю, но при этом отметил, что возможность возвращения необходимо обеспечить.
В сентябре глава SpaceX выражал надежду, что уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база.
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