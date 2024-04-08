https://ria.ru/20240408/mask-1938716763.html

Маск рассчитывает доставить людей на Луну в течение пяти лет

Маск рассчитывает доставить людей на Луну в течение пяти лет - РИА Новости, 08.04.2024

Маск рассчитывает доставить людей на Луну в течение пяти лет

Американский предприниматель и миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск рассчитывает, что его компания сможет доставить людей на Луну в течение 5 лет, а на Марс... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T21:36

2024-04-08T21:36

2024-04-08T21:36

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск рассчитывает, что его компания сможет доставить людей на Луну в течение 5 лет, а на Марс - в течение 7-9 лет. "Первый Starship, который приземлится на Марсе, на котором сначала не будет людей, думаю, возможно, в течение пяти лет... думаю, что мы доставим людей на Луну в течение пяти лет... первые люди на Марсе, думаю, в течение семи лет или около того, от семи до девяти лет", - сказал Маск в интервью в соцсети X. Он также упомянул, что после возможности находиться на двух планетах люди смогут достичь и других планет, а также других систем. Маск также считает, что, если человечество будет жить на разных планетах, у него больше шансов выжить. Ранее Маск заявил, что для колонизации Марса потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые на Красную планету он считает возможным за 20 лет. По словам предпринимателя, проект по колонизации Марса будет реализован на ракете Starship 3, которая на текущий момент является новейшей моделью линейки. Маск отметил, что миссии на Марс будут проводиться примерно раз в два года. Предприниматель также подчеркнул, что большинство колонизаторов Марса, возможно, больше не вернется назад на Землю, но при этом отметил, что возможность возвращения необходимо обеспечить. В сентябре глава SpaceX выражал надежду, что уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база.

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марс, луна, земля, илон маск, spacex, в мире, космос - риа наука