https://ria.ru/20240408/mandela-1938577967.html

Внук Манделы просит не упоминать имя деда в одном ряду с Трампом и Байденом

Внук Манделы просит не упоминать имя деда в одном ряду с Трампом и Байденом - РИА Новости, 08.04.2024

Внук Манделы просит не упоминать имя деда в одном ряду с Трампом и Байденом

Внук экс-президента ЮАР Нельсона Манделы Мандла комментарии газете Times призвал не упоминать экс-президента США Дональда Трампа и нынешнего лидера страны Джо... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:32

2024-04-08T13:32

2024-04-08T13:32

в мире

юар

сша

йоханнесбург

дональд трамп

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нельсон мандела

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Внук экс-президента ЮАР Нельсона Манделы Мандла комментарии газете Times призвал не упоминать экс-президента США Дональда Трампа и нынешнего лидера страны Джо Байдена при обсуждении его деда. Ранее Трамп несколько раз сравнивал себя с Манделой, последний раз в связи с постановлением суда о неразглашении в рамках рассмотрения одного из уголовных дел против экс-президента. Мандла в комментарии газете отметил, что подобные заявления Трампа сложно воспринимать всерьез. Он назвал бывшего американского президента заблуждающимся и напомнил, что Трампу предъявили уголовные обвинения, в то время как Нельсона Манделу судили "за борьбу за освобождение". Байден же, как пишет газета, ранее рассказал историю о том, как в 1970 году был задержан в ЮАР при попытке навестить заключенного в тюрьму Манделу. Однако один из очевидцев не подтвердил, что задержание имело место. Впоследствии команда Байдена была вынуждена уточнить, что его не задержали, а отделили от темнокожих членов сопровождающей его группы в аэропорту Йоханнесбурга. "Не может быть, чтобы о... (Нельсоне Манделе) упоминали в одном ряду с Трампом или Байденом. Их нужно оценивать по тому, чего они достигли за свою жизнь, а не за его", - приводит Times слова внука Манделы.

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

https://ria.ru/20240111/tramp-1920645969.html

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Ольга Фомченкова

в мире, юар, сша, йоханнесбург, дональд трамп, джо байден, нельсон мандела