https://ria.ru/20240408/mandela-1938577967.html
Внук Манделы просит не упоминать имя деда в одном ряду с Трампом и Байденом
Внук Манделы просит не упоминать имя деда в одном ряду с Трампом и Байденом - РИА Новости, 08.04.2024
Внук Манделы просит не упоминать имя деда в одном ряду с Трампом и Байденом
Внук экс-президента ЮАР Нельсона Манделы Мандла комментарии газете Times призвал не упоминать экс-президента США Дональда Трампа и нынешнего лидера страны Джо... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:32
2024-04-08T13:32
2024-04-08T13:32
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Внук экс-президента ЮАР Нельсона Манделы Мандла комментарии газете Times призвал не упоминать экс-президента США Дональда Трампа и нынешнего лидера страны Джо Байдена при обсуждении его деда. Ранее Трамп несколько раз сравнивал себя с Манделой, последний раз в связи с постановлением суда о неразглашении в рамках рассмотрения одного из уголовных дел против экс-президента. Мандла в комментарии газете отметил, что подобные заявления Трампа сложно воспринимать всерьез. Он назвал бывшего американского президента заблуждающимся и напомнил, что Трампу предъявили уголовные обвинения, в то время как Нельсона Манделу судили "за борьбу за освобождение". Байден же, как пишет газета, ранее рассказал историю о том, как в 1970 году был задержан в ЮАР при попытке навестить заключенного в тюрьму Манделу. Однако один из очевидцев не подтвердил, что задержание имело место. Впоследствии команда Байдена была вынуждена уточнить, что его не задержали, а отделили от темнокожих членов сопровождающей его группы в аэропорту Йоханнесбурга. "Не может быть, чтобы о... (Нельсоне Манделе) упоминали в одном ряду с Трампом или Байденом. Их нужно оценивать по тому, чего они достигли за свою жизнь, а не за его", - приводит Times слова внука Манделы.
https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, юар, сша, йоханнесбург, дональд трамп, джо байден, нельсон мандела
В мире, ЮАР, США, Йоханнесбург, Дональд Трамп, Джо Байден, Нельсон Мандела
Внук Манделы просит не упоминать имя деда в одном ряду с Трампом и Байденом
Внук Манделы призвал оценивать Трампа и Байдена по их собственным поступкам
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости.
Внук экс-президента ЮАР Нельсона Манделы Мандла комментарии газете Times
призвал не упоминать экс-президента США Дональда Трампа и нынешнего лидера страны Джо Байдена при обсуждении его деда.
Ранее Трамп несколько раз сравнивал себя с Манделой, последний раз в связи с постановлением суда о неразглашении в рамках рассмотрения одного из уголовных дел против экс-президента.
Мандла в комментарии газете отметил, что подобные заявления Трампа сложно воспринимать всерьез. Он назвал бывшего американского президента заблуждающимся и напомнил, что Трампу предъявили уголовные обвинения, в то время как Нельсона Манделу судили "за борьбу за освобождение".
Байден же, как пишет газета, ранее рассказал историю о том, как в 1970 году был задержан в ЮАР при попытке навестить заключенного в тюрьму Манделу. Однако один из очевидцев не подтвердил, что задержание имело место. Впоследствии команда Байдена была вынуждена уточнить, что его не задержали, а отделили от темнокожих членов сопровождающей его группы в аэропорту Йоханнесбурга.
"Не может быть, чтобы о... (Нельсоне Манделе) упоминали в одном ряду с Трампом или Байденом. Их нужно оценивать по тому, чего они достигли за свою жизнь, а не за его", - приводит Times слова внука Манделы.