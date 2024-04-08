https://ria.ru/20240408/krokus-1938546066.html

В Ленинградской области арестовали мужчину из-за комментария о теракте

В Ленинградской области арестовали мужчину из-за комментария о теракте - РИА Новости, 08.04.2024

В Ленинградской области арестовали мужчину из-за комментария о теракте

Житель Тихвина Ленинградской области стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма из-за комментария в соцсети по поводу теракта в подмосковном... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:09

2024-04-08T12:09

2024-04-08T12:09

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

тихвин

ленинградская область

россия

крокус

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Житель Тихвина Ленинградской области стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма из-за комментария в соцсети по поводу теракта в подмосковном "Крокусе", сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Как сообщает полиция, 29 марта в ходе анализа социальных сетей в одном из сообществ под записью о трагических событиях был оставлен циничный комментарий от пользователя, оправдывающий действия преступников. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что страница в соцсети принадлежит 26-летнему ранее судимому жителю города Тихвина Ленинградской области. Подозреваемого задержали", - сообщает пресс-служба ГУМВД. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 (оправдание терроризма с использованием интернета) УК РФ. Добавляется, что вину он признал и в содеянном раскаивается. По ходатайству следствия его арестовали.

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

https://ria.ru/20240328/terakt-1936355103.html

тихвин

ленинградская область

россия

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происшествия, тихвин, ленинградская область, россия, крокус