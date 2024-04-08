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В Ленинградской области арестовали мужчину из-за комментария о теракте - РИА Новости, 08.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:09 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/krokus-1938546066.html
В Ленинградской области арестовали мужчину из-за комментария о теракте
В Ленинградской области арестовали мужчину из-за комментария о теракте - РИА Новости, 08.04.2024
В Ленинградской области арестовали мужчину из-за комментария о теракте
Житель Тихвина Ленинградской области стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма из-за комментария в соцсети по поводу теракта в подмосковном... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:09
2024-04-08T12:09
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
тихвин
ленинградская область
россия
крокус
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Житель Тихвина Ленинградской области стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма из-за комментария в соцсети по поводу теракта в подмосковном "Крокусе", сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Как сообщает полиция, 29 марта в ходе анализа социальных сетей в одном из сообществ под записью о трагических событиях был оставлен циничный комментарий от пользователя, оправдывающий действия преступников. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что страница в соцсети принадлежит 26-летнему ранее судимому жителю города Тихвина Ленинградской области. Подозреваемого задержали", - сообщает пресс-служба ГУМВД. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 (оправдание терроризма с использованием интернета) УК РФ. Добавляется, что вину он признал и в содеянном раскаивается. По ходатайству следствия его арестовали.
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
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тихвин
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происшествия, тихвин, ленинградская область, россия, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Тихвин, Ленинградская область, Россия, Крокус
В Ленинградской области арестовали мужчину из-за комментария о теракте

В Ленинградской области мужчина стал фигурантом дела об оправдании терроризма

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Житель Тихвина Ленинградской области стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма из-за комментария в соцсети по поводу теракта в подмосковном "Крокусе", сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
Как сообщает полиция, 29 марта в ходе анализа социальных сетей в одном из сообществ под записью о трагических событиях был оставлен циничный комментарий от пользователя, оправдывающий действия преступников.
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2 апреля, 08:00
«
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что страница в соцсети принадлежит 26-летнему ранее судимому жителю города Тихвина Ленинградской области. Подозреваемого задержали", - сообщает пресс-служба ГУМВД.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 (оправдание терроризма с использованием интернета) УК РФ.
Добавляется, что вину он признал и в содеянном раскаивается. По ходатайству следствия его арестовали.
Гражданин Таджикистана, задержанный из-за комментариев про теракт в Крокусе. Кадры СК РФ
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияТихвинЛенинградская областьРоссияКрокус
 
 
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