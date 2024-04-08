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KMZ построит в этом году более 150 катеров для силовых структур - РИА Новости, 08.04.2024
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03:06 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/kater-1938476740.html
KMZ построит в этом году более 150 катеров для силовых структур
KMZ построит в этом году более 150 катеров для силовых структур - РИА Новости, 08.04.2024
KMZ построит в этом году более 150 катеров для силовых структур
Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) построит в 2024 году более 150 катеров для силовых структур, соответствующие контракты... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T03:06
2024-04-08T03:06
безопасность
россия
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) построит в 2024 году более 150 катеров для силовых структур, соответствующие контракты на сумму более 2 миллиардов рублей подписаны, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. KMZ специализируется на производстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ. В 2023 году холдинг выполнил контракт на поставку Росгвардии шести катеров "Афалина", всего их поставлено 40 единиц. МЧС получило 42 патрульных катера ПК-500. "Объем заказов на катера размерами до 20 метров на 2024 год перевалил за 150 единиц на сумму более 2 миллиардов рублей", - сказал Даниленко. Для выполнения соответствующих планов по производству KMZ задействовал одновременно сразу шесть своих заводов в Ленинградской области. Сборка корпусов катеров идёт одновременно на 10 стапелях. По его словам, одновременно с этим на производстве холдинга развернули изготовление всех сопутствующих комплектующих: судовой мебели, капитанских кресел, тентов, остекления, прицепов для перевозки катеров. "По объемам производства KMZ стал крупнейшим на северо-западе центром маломерного судостроения", - сказал Даниленко.
https://ria.ru/20240319/podlodki-1934133643.html
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безопасность, россия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
KMZ построит в этом году более 150 катеров для силовых структур

KMZ построит более 150 катеров для силовых структур на два млрд рублей

© Фото : KMZВысокоскоростной катер серии MASTER PRO для силовых структур России
Высокоскоростной катер серии MASTER PRO для силовых структур России - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : KMZ
Высокоскоростной катер серии MASTER PRO для силовых структур России
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) построит в 2024 году более 150 катеров для силовых структур, соответствующие контракты на сумму более 2 миллиардов рублей подписаны, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
KMZ специализируется на производстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ. В 2023 году холдинг выполнил контракт на поставку Росгвардии шести катеров "Афалина", всего их поставлено 40 единиц. МЧС получило 42 патрульных катера ПК-500.
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"Объем заказов на катера размерами до 20 метров на 2024 год перевалил за 150 единиц на сумму более 2 миллиардов рублей", - сказал Даниленко.
Для выполнения соответствующих планов по производству KMZ задействовал одновременно сразу шесть своих заводов в Ленинградской области. Сборка корпусов катеров идёт одновременно на 10 стапелях.
По его словам, одновременно с этим на производстве холдинга развернули изготовление всех сопутствующих комплектующих: судовой мебели, капитанских кресел, тентов, остекления, прицепов для перевозки катеров.
"По объемам производства KMZ стал крупнейшим на северо-западе центром маломерного судостроения", - сказал Даниленко.
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БезопасностьРоссияЛенинградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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