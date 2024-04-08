https://ria.ru/20240408/kater-1938476740.html

KMZ построит в этом году более 150 катеров для силовых структур

KMZ построит в этом году более 150 катеров для силовых структур - РИА Новости, 08.04.2024

KMZ построит в этом году более 150 катеров для силовых структур

Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) построит в 2024 году более 150 катеров для силовых структур, соответствующие контракты... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T03:06

2024-04-08T03:06

2024-04-08T03:06

безопасность

россия

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) построит в 2024 году более 150 катеров для силовых структур, соответствующие контракты на сумму более 2 миллиардов рублей подписаны, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. KMZ специализируется на производстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ. В 2023 году холдинг выполнил контракт на поставку Росгвардии шести катеров "Афалина", всего их поставлено 40 единиц. МЧС получило 42 патрульных катера ПК-500. "Объем заказов на катера размерами до 20 метров на 2024 год перевалил за 150 единиц на сумму более 2 миллиардов рублей", - сказал Даниленко. Для выполнения соответствующих планов по производству KMZ задействовал одновременно сразу шесть своих заводов в Ленинградской области. Сборка корпусов катеров идёт одновременно на 10 стапелях. По его словам, одновременно с этим на производстве холдинга развернули изготовление всех сопутствующих комплектующих: судовой мебели, капитанских кресел, тентов, остекления, прицепов для перевозки катеров. "По объемам производства KMZ стал крупнейшим на северо-западе центром маломерного судостроения", - сказал Даниленко.

https://ria.ru/20240319/podlodki-1934133643.html

https://ria.ru/20240129/oduvanchik-1924065560.html

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безопасность, россия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)