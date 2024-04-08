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Иракские группировки атаковали базу на юге Израиля
Иракские группировки атаковали базу на юге Израиля - РИА Новости, 08.04.2024
Иракские группировки атаковали базу на юге Израиля
Иракские шиитские вооруженные группировки заявили об атаке на военную базу Йохантен на юге Израиля, говорится в их сообщении в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T00:58
2024-04-08T00:58
2024-04-08T00:58
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ДОХА, 8 апр - РИА Новости. Иракские шиитские вооруженные группировки заявили об атаке на военную базу Йохантен на юге Израиля, говорится в их сообщении в Telegram-канале. "В продолжение нашего подхода к сопротивлению оккупации и в поддержку нашего народа в секторе Газа, в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против палестинского гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления Ирака" в воскресенье атаковали беспилотниками южную базу Йохантен на оккупированных территориях", - отмечается в сообщении группировок. На прошлой неделе иракские группировки также заявляли, что под их атаку попал НПЗ в Хайфе и цель в городе Эйлате на юге Израиля.
https://ria.ru/20240406/khayfa-1938166314.html
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в мире, израиль, хайфа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, ирак
В мире, Израиль, Хайфа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Ирак
Иракские группировки атаковали базу на юге Израиля
Иракские шиитские группировки заявили об атаке на базу Йохантен на юге Израиля