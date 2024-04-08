В Иране заявили, что не хотят расширения конфликта после израильского удара
Джалали: Иран оставляет за собой право ответить на удар Израиля по консульству
© AP PhotoПоследствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
© AP Photo
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Иран не хочет расширения конфликта после израильского удара по иранскому консульству в Дамаске, однако оставляет за собой право ответить и сам обозначит форму этого ответа, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.
"Мы оставляем за собой право ответить, но, как отметил иранский лидер, пощёчина вовремя будет нанесена. Как точно председатель генерального штаба вооруженных сил сказал, инициатива будет в руках иранских вооруженных сил. Время, дату и каким образом ответим - это мы как Иран обозначим. Естественно, говорю, мы доказали до сих пор, что не хотим расширять зону конфликта и войны", - сказал посол Ирана на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
На прошлой неделе минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Президент Ирана Эбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.