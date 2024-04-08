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В Иране заявили, что не хотят расширения конфликта после израильского удара - РИА Новости, 08.04.2024
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14:18 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/iran-1938595833.html
В Иране заявили, что не хотят расширения конфликта после израильского удара
В Иране заявили, что не хотят расширения конфликта после израильского удара - РИА Новости, 08.04.2024
В Иране заявили, что не хотят расширения конфликта после израильского удара
Иран не хочет расширения конфликта после израильского удара по иранскому консульству в Дамаске, однако оставляет за собой право ответить и сам обозначит форму... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:18
2024-04-08T14:18
в мире
иран
дамаск (город)
сирия
казем джалали
корпус стражей исламской революции
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Иран не хочет расширения конфликта после израильского удара по иранскому консульству в Дамаске, однако оставляет за собой право ответить и сам обозначит форму этого ответа, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали. "Мы оставляем за собой право ответить, но, как отметил иранский лидер, пощёчина вовремя будет нанесена. Как точно председатель генерального штаба вооруженных сил сказал, инициатива будет в руках иранских вооруженных сил. Время, дату и каким образом ответим - это мы как Иран обозначим. Естественно, говорю, мы доказали до сих пор, что не хотим расширять зону конфликта и войны", - сказал посол Ирана на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". На прошлой неделе минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент Ирана Эбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
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иран
дамаск (город)
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в мире, иран, дамаск (город), сирия, казем джалали, корпус стражей исламской революции, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Дамаск (город), Сирия, Казем Джалали, Корпус стражей исламской революции, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Иране заявили, что не хотят расширения конфликта после израильского удара

Джалали: Иран оставляет за собой право ответить на удар Израиля по консульству

© AP PhotoПоследствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Иран не хочет расширения конфликта после израильского удара по иранскому консульству в Дамаске, однако оставляет за собой право ответить и сам обозначит форму этого ответа, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.
"Мы оставляем за собой право ответить, но, как отметил иранский лидер, пощёчина вовремя будет нанесена. Как точно председатель генерального штаба вооруженных сил сказал, инициатива будет в руках иранских вооруженных сил. Время, дату и каким образом ответим - это мы как Иран обозначим. Естественно, говорю, мы доказали до сих пор, что не хотим расширять зону конфликта и войны", - сказал посол Ирана на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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На прошлой неделе минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Президент Ирана Эбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
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В миреИранДамаск (город)СирияКазем ДжалалиКорпус стражей исламской революцииХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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