https://ria.ru/20240408/iran-1938595833.html

В Иране заявили, что не хотят расширения конфликта после израильского удара

В Иране заявили, что не хотят расширения конфликта после израильского удара - РИА Новости, 08.04.2024

В Иране заявили, что не хотят расширения конфликта после израильского удара

Иран не хочет расширения конфликта после израильского удара по иранскому консульству в Дамаске, однако оставляет за собой право ответить и сам обозначит форму... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:18

2024-04-08T14:18

2024-04-08T14:18

в мире

иран

дамаск (город)

сирия

казем джалали

корпус стражей исламской революции

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Иран не хочет расширения конфликта после израильского удара по иранскому консульству в Дамаске, однако оставляет за собой право ответить и сам обозначит форму этого ответа, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали. "Мы оставляем за собой право ответить, но, как отметил иранский лидер, пощёчина вовремя будет нанесена. Как точно председатель генерального штаба вооруженных сил сказал, инициатива будет в руках иранских вооруженных сил. Время, дату и каким образом ответим - это мы как Иран обозначим. Естественно, говорю, мы доказали до сих пор, что не хотим расширять зону конфликта и войны", - сказал посол Ирана на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". На прошлой неделе минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент Ирана Эбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

https://ria.ru/20240407/iran-1938418120.html

иран

дамаск (город)

сирия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, дамаск (город), сирия, казем джалали, корпус стражей исламской революции, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году