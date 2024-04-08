https://ria.ru/20240408/fsb-1938522128.html

ФСБ показала видео задержания мошенников, причастных к хищению средств

ФСБ показала видео задержания мошенников, причастных к хищению средств - РИА Новости, 08.04.2024

ФСБ показала видео задержания мошенников, причастных к хищению средств

Компания, через которую украинские кол-центры похищали деньги у россиян, зарегистрирована в Турции, следует из видео допроса одной из задержанных мошенниц,... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:57

2024-04-08T10:57

2024-04-08T11:42

происшествия

технологии

россия

турция

казахстан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Компания, через которую украинские кол-центры похищали деньги у россиян, зарегистрирована в Турции, следует из видео допроса одной из задержанных мошенниц, опубликованного Центром общественных связей ФСБ России. Ранее в ФСБ сообщили о задержании пятерых мошенников, причастных к "организации и функционированию незаконного виртуального узла связи", использовавшегося украинскими кол-центрами для хищений у россиян на сумму более 7 миллиардов рублей, деньги шли на финансирование ВСУ. Фигуранты обеспечивали работу специального оборудования, которое позволяло подменять номера звонивших из-за рубежа аферистов на российские, уточнили в МВД. "Она предложила работу в своей компании, зарегистрирована компания в Турции", - сказала задержанная. Также задержанные продемонстрировали компьютерные таблицы со списками фирм-"прокладок" и телефонами, на которые мошенники совершали звонки. Кроме того, на кадрах оперативной съемки продемонстрировано оборудование для работы кол-центров, загранпаспорта РФ и Казахстана, стрелковое оружие, автомобили.

https://ria.ru/20231020/mvd-1903991971.html

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Задержание мошенников, причастных к хищению средств у россиян Силовики задержали пятерых мошенников, причастных к хищению у россиян семи миллиардов рублей через украинские кол-центры, деньги шли на финансирование ВСУ, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. 2024-04-08T10:57 true PT3M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, технологии, россия, турция, казахстан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины