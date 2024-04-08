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ФСБ показала видео задержания мошенников, причастных к хищению средств
ФСБ показала видео задержания мошенников, причастных к хищению средств - РИА Новости, 08.04.2024
ФСБ показала видео задержания мошенников, причастных к хищению средств
Компания, через которую украинские кол-центры похищали деньги у россиян, зарегистрирована в Турции, следует из видео допроса одной из задержанных мошенниц,... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:57
2024-04-08T10:57
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Компания, через которую украинские кол-центры похищали деньги у россиян, зарегистрирована в Турции, следует из видео допроса одной из задержанных мошенниц, опубликованного Центром общественных связей ФСБ России. Ранее в ФСБ сообщили о задержании пятерых мошенников, причастных к "организации и функционированию незаконного виртуального узла связи", использовавшегося украинскими кол-центрами для хищений у россиян на сумму более 7 миллиардов рублей, деньги шли на финансирование ВСУ. Фигуранты обеспечивали работу специального оборудования, которое позволяло подменять номера звонивших из-за рубежа аферистов на российские, уточнили в МВД. "Она предложила работу в своей компании, зарегистрирована компания в Турции", - сказала задержанная. Также задержанные продемонстрировали компьютерные таблицы со списками фирм-"прокладок" и телефонами, на которые мошенники совершали звонки. Кроме того, на кадрах оперативной съемки продемонстрировано оборудование для работы кол-центров, загранпаспорта РФ и Казахстана, стрелковое оружие, автомобили.
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Задержание мошенников, причастных к хищению средств у россиян
Силовики задержали пятерых мошенников, причастных к хищению у россиян семи миллиардов рублей через украинские кол-центры, деньги шли на финансирование ВСУ, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
2024-04-08T10:57
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происшествия, технологии, россия, турция, казахстан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Технологии, Россия, Турция, Казахстан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
ФСБ показала видео задержания мошенников, причастных к хищению средств
ФСБ показало видео задержания мошенников, причастных к хищению средств у россиян
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Компания, через которую украинские кол-центры похищали деньги у россиян, зарегистрирована в Турции, следует из видео допроса одной из задержанных мошенниц, опубликованного Центром общественных связей ФСБ России.
Ранее в ФСБ сообщили о задержании пятерых мошенников, причастных к "организации и функционированию незаконного виртуального узла связи", использовавшегося украинскими кол-центрами для хищений у россиян на сумму более 7 миллиардов рублей, деньги шли на финансирование ВСУ. Фигуранты обеспечивали работу специального оборудования, которое позволяло подменять номера звонивших из-за рубежа аферистов на российские, уточнили в МВД.
«
"Она предложила работу в своей компании, зарегистрирована компания в Турции", - сказала задержанная.
Также задержанные продемонстрировали компьютерные таблицы со списками фирм-"прокладок" и телефонами, на которые мошенники совершали звонки.
Кроме того, на кадрах оперативной съемки продемонстрировано оборудование для работы кол-центров, загранпаспорта РФ и Казахстана, стрелковое оружие, автомобили.