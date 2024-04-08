https://ria.ru/20240408/fsb-1938500997.html

ФСБ задержала пятерых мошенников, причастных к хищению средств у россиян

ФСБ задержала пятерых мошенников, причастных к хищению средств у россиян - РИА Новости, 08.04.2024

ФСБ задержала пятерых мошенников, причастных к хищению средств у россиян

Силовики задержали пятерых мошенников, причастных к хищению у россиян семи миллиардов рублей через украинские кол-центры, деньги шли на финансирование ВСУ,... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:01

2024-04-08T10:01

2024-04-08T18:08

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Силовики задержали пятерых мошенников, причастных к хищению у россиян семи миллиардов рублей через украинские кол-центры, деньги шли на финансирование ВСУ, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России."ФСБ России во взаимодействии со следственным департаментом МВД России пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастных к организации и функционированию незаконного виртуального узла связи, использовавшегося украинскими кол-центрами для телефонного мошенничества и вымогательства у граждан России денежных средств в особо крупном размере. Полученные таким образом средства через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.Отмечается, что одновременно с этим через иностранные банки оплачивались услуги связи и поддержание оборудования мошенников."По предварительным данным, с использованием только одного узла связи у граждан России было похищено более семи миллиардов рублей", — подчеркнули в спецслужбе.Силовиками изъяты компьютеры и средства связи, деньги и цифровые активы, драгоценности и предметы роскоши, наложены аресты на объекты движимого и недвижимого имущества."Всего установлены и задержаны пять участников указанной группы, им предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество") и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — заключили в ФСБ.Представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что международная криминальная схема функционировала с 2022 года. Злоумышленники обеспечивали работу специального оборудования, которое позволяло подменять номера звонивших из-за рубежа аферистов на российские."По местам жительства участников организованной группы и в используемых ими офисных помещениях на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Сочи, Московской и Ленинградской областей проведены обыски. Полицейскими обнаружено и изъято серверное оборудование, средства связи, устройства по агрегации сим-карт, ноутбуки, значительное количество денежных средств в рублях и иностранной валюте, автомобили премиум-класса, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение", — отметила Волк.Следователи и оперативники продолжают устанавливать все эпизоды противоправной деятельности и соучастников.

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

https://ria.ru/20240402/moshenniki-1937219859.html

https://radiosputnik.ru/20240326/moshenniki-1936042684.html

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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, россия, ирина волк, санкт-петербург, москва