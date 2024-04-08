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Глава Минпросвещения отметил рост числа желающих сдать ЕГЭ по физике - РИА Новости, 08.04.2024
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15:50 08.04.2024 (обновлено: 16:01 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/fizika-1938628341.html
Глава Минпросвещения отметил рост числа желающих сдать ЕГЭ по физике
Глава Минпросвещения отметил рост числа желающих сдать ЕГЭ по физике - РИА Новости, 08.04.2024
Глава Минпросвещения отметил рост числа желающих сдать ЕГЭ по физике
Интерес школьников к естественно-научным предметам растет, примером тому служит повышение количества желающих сдать ЕГЭ по физике, заявил министр просвещения РФ РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:50
2024-04-08T16:01
общество
россия
нижний новгород
сергей кравцов
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Интерес школьников к естественно-научным предметам растет, примером тому служит повышение количества желающих сдать ЕГЭ по физике, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Для нас является важным приоритетом естественно-научное образование... У нас в школах формируются "точки роста", в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети", предусмотрено оснащение и капитальный ремонт школ, колледжей, оснащение дополнительное педагогических вузов. И мы в том числе будем делать оценки кабинетов биологии, физики, химии, там где необходимо современное оборудование", - сказал Кравцов во время заседания Всероссийского совещания по вопросам преподавания предметов естественно-научного цикла в Нижнем Новгороде. По его словам, все это повышает интерес детей к естественно-научным предметам. "Мы в этом году видим рост выбора сдачи предмета физики по единому государственному экзамену за счет, в том числе, введения профориентационных курсов "Россия – мои горизонты", который ведется с этого учебного года для 6-11 классов. Мы видим, активно вузы начинают работать со школами. И мы с Валерием Николаевичем (Фальковым - министром науки и высшего образования РФ - ред.) подписали целую комплексную программу совершенствования естественно-научного образования", - сказал Кравцов. На совещание в Нижний Новгород съехались 150 участников - учителей физики, математики, биологии, химии, представителей педагогических колледжей и вузов - из 6 регионов России. Вместе с министром просвещения они обсуждали, как заинтересовать школьников естественно-научными предметами и чему именно из учить. "Будут готовиться государственные учебники по естественно-научным предметам. Вы знаете, сегодня все школьники занимаются по учебнику истории для 10-11 классов. Сейчас мы приступаем к подготовке учебников по естественно-научным предметам", - отметил министр просвещения России. Он отметил, что участники совещания предложили оценивать не только количество выпускников педагогических вузов, пришедших работать в школы, но и посмотреть, что произошло с ними через 2-3 года. "Такой мониторинг мы обязательно проведем, для того, чтобы посмотреть еще раз на эффективность педагогического образования и что мы можем улучшить", - подчеркнул Кравцов. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 июня 2024 года разработать и утвердить комплексный план мероприятий по повышению качества преподавания математики и естественно-научных предметов в системе общего образования, предусматривающий в том числе повышение качества подготовки учителей, преподающих эти предметы, и устранение дефицита таких учителей в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.
https://ria.ru/20231101/pedagogika-1906589981.html
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общество, россия, нижний новгород, сергей кравцов, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Нижний Новгород, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Глава Минпросвещения отметил рост числа желающих сдать ЕГЭ по физике

Кравцов отметил интерес школьников к естественно-научным предметам

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Интерес школьников к естественно-научным предметам растет, примером тому служит повышение количества желающих сдать ЕГЭ по физике, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«
"Для нас является важным приоритетом естественно-научное образование... У нас в школах формируются "точки роста", в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети", предусмотрено оснащение и капитальный ремонт школ, колледжей, оснащение дополнительное педагогических вузов. И мы в том числе будем делать оценки кабинетов биологии, физики, химии, там где необходимо современное оборудование", - сказал Кравцов во время заседания Всероссийского совещания по вопросам преподавания предметов естественно-научного цикла в Нижнем Новгороде.
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По его словам, все это повышает интерес детей к естественно-научным предметам.
"Мы в этом году видим рост выбора сдачи предмета физики по единому государственному экзамену за счет, в том числе, введения профориентационных курсов "Россия – мои горизонты", который ведется с этого учебного года для 6-11 классов. Мы видим, активно вузы начинают работать со школами. И мы с Валерием Николаевичем (Фальковым - министром науки и высшего образования РФ - ред.) подписали целую комплексную программу совершенствования естественно-научного образования", - сказал Кравцов.
На совещание в Нижний Новгород съехались 150 участников - учителей физики, математики, биологии, химии, представителей педагогических колледжей и вузов - из 6 регионов России. Вместе с министром просвещения они обсуждали, как заинтересовать школьников естественно-научными предметами и чему именно из учить.
"Будут готовиться государственные учебники по естественно-научным предметам. Вы знаете, сегодня все школьники занимаются по учебнику истории для 10-11 классов. Сейчас мы приступаем к подготовке учебников по естественно-научным предметам", - отметил министр просвещения России.
Он отметил, что участники совещания предложили оценивать не только количество выпускников педагогических вузов, пришедших работать в школы, но и посмотреть, что произошло с ними через 2-3 года. "Такой мониторинг мы обязательно проведем, для того, чтобы посмотреть еще раз на эффективность педагогического образования и что мы можем улучшить", - подчеркнул Кравцов.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 июня 2024 года разработать и утвердить комплексный план мероприятий по повышению качества преподавания математики и естественно-научных предметов в системе общего образования, предусматривающий в том числе повышение качества подготовки учителей, преподающих эти предметы, и устранение дефицита таких учителей в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.
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