Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/dtp-1938532399.html
В Ленинградской области произошло смертельное ДТП
В Ленинградской области произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 08.04.2024
В Ленинградской области произошло смертельное ДТП
Автомобиль "Лада Нива" в понедельник столкнулся с автобусом в Кингисеппском районе Ленинградской области, водитель легковушки погиб, его двое пассажиров... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:31
2024-04-08T11:31
происшествия
кингисеппский район
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938530858_7:130:1112:751_1920x0_80_0_0_75ac799cae414667b5d16e4bd0ab51ca.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Автомобиль "Лада Нива" в понедельник столкнулся с автобусом в Кингисеппском районе Ленинградской области, водитель легковушки погиб, его двое пассажиров госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале. Как информирует ведомство, авария произошла в 7.45 мск на 51-м километре подъездного пути к морскому торговому порту Усть-Луга. Водитель "Нивы" при повороте налево столкнулся с автобусом Yutong, который ехал по встречной полосе. "В результате ДТП 52-летний пассажир отечественного автомобиля скончался на месте происшествия, а также 46-летний пассажир в тяжелом состоянии и 55–летний пассажир в состоянии средней степени тяжести госпитализированы", – говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в полиции, которая организовала проверку после дорожной аварии, в автобусе никто не пострадал.
https://ria.ru/20240117/peterburg-1921919260.html
кингисеппский район
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938530858_4:22:1107:849_1920x0_80_0_0_1f9974b32e284fcf0ac5c868089d63c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кингисеппский район, ленинградская область
Происшествия, Кингисеппский район, Ленинградская область
В Ленинградской области произошло смертельное ДТП

В Ленинградской области в ДТП с автомобилем и автобусом погиб человек

© Фото : Петербургская полиция/TelegramДТП в Кингисеппском районе Ленобласти
ДТП в Кингисеппском районе Ленобласти - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : Петербургская полиция/Telegram
ДТП в Кингисеппском районе Ленобласти
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Автомобиль "Лада Нива" в понедельник столкнулся с автобусом в Кингисеппском районе Ленинградской области, водитель легковушки погиб, его двое пассажиров госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале.
Как информирует ведомство, авария произошла в 7.45 мск на 51-м километре подъездного пути к морскому торговому порту Усть-Луга. Водитель "Нивы" при повороте налево столкнулся с автобусом Yutong, который ехал по встречной полосе.
"В результате ДТП 52-летний пассажир отечественного автомобиля скончался на месте происшествия, а также 46-летний пассажир в тяжелом состоянии и 55–летний пассажир в состоянии средней степени тяжести госпитализированы", – говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в полиции, которая организовала проверку после дорожной аварии, в автобусе никто не пострадал.
Место ДТП, где автобус врезался в столб в Санкт-Петербурге. 17 января 2024
В Петербурге автобус врезался в столб, есть пострадавшие
17 января, 18:05
 
ПроисшествияКингисеппский районЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала