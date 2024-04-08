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В Ленинградской области произошло смертельное ДТП
В Ленинградской области произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 08.04.2024
В Ленинградской области произошло смертельное ДТП
Автомобиль "Лада Нива" в понедельник столкнулся с автобусом в Кингисеппском районе Ленинградской области, водитель легковушки погиб, его двое пассажиров... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:31
2024-04-08T11:31
2024-04-08T11:31
происшествия
кингисеппский район
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Автомобиль "Лада Нива" в понедельник столкнулся с автобусом в Кингисеппском районе Ленинградской области, водитель легковушки погиб, его двое пассажиров госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале. Как информирует ведомство, авария произошла в 7.45 мск на 51-м километре подъездного пути к морскому торговому порту Усть-Луга. Водитель "Нивы" при повороте налево столкнулся с автобусом Yutong, который ехал по встречной полосе. "В результате ДТП 52-летний пассажир отечественного автомобиля скончался на месте происшествия, а также 46-летний пассажир в тяжелом состоянии и 55–летний пассажир в состоянии средней степени тяжести госпитализированы", – говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в полиции, которая организовала проверку после дорожной аварии, в автобусе никто не пострадал.
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кингисеппский район
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происшествия, кингисеппский район, ленинградская область
Происшествия, Кингисеппский район, Ленинградская область
В Ленинградской области произошло смертельное ДТП
В Ленинградской области в ДТП с автомобилем и автобусом погиб человек