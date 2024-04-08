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Источник уточнил данные о пострадавших в ДТП в Самарской области - РИА Новости, 08.04.2024
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Источник уточнил данные о пострадавших в ДТП в Самарской области
Источник уточнил данные о пострадавших в ДТП в Самарской области - РИА Новости, 08.04.2024
Источник уточнил данные о пострадавших в ДТП в Самарской области
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области увеличилось до 15 человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T08:47
2024-04-08T08:47
происшествия
самарская область
россия
казахстан
гибдд мвд рф
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области увеличилось до 15 человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Погибли два человека, 15 госпитализированы", - сказал собеседник агентства. Всего в автобусе было 66 человек, уточнил источник. В прокуратуре региона ранее сообщили, что автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе Урал-Муханово в районе сельского поселения Алакаевка Самарской области. В ГИБДД сообщали, что в результате аварии погибли два человека, 10 госпитализированы. В региональном СУСК России сообщили, что автобус следовал по маршруту Чимкент (Казахстан) - Нижний Новгород. По факту ДТП следователи СК возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас следователи осматривают место происшествия и проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин аварии.
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самарская область
россия
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происшествия, самарская область, россия, казахстан, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самарская область, Россия, Казахстан, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник уточнил данные о пострадавших в ДТП в Самарской области

Два человека погибли, 15 госпитализировали после ДТП с автобусом у Алакаевки

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области увеличилось до 15 человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Погибли два человека, 15 госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Всего в автобусе было 66 человек, уточнил источник.
В прокуратуре региона ранее сообщили, что автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе Урал-Муханово в районе сельского поселения Алакаевка Самарской области. В ГИБДД сообщали, что в результате аварии погибли два человека, 10 госпитализированы. В региональном СУСК России сообщили, что автобус следовал по маршруту Чимкент (Казахстан) - Нижний Новгород.
По факту ДТП следователи СК возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас следователи осматривают место происшествия и проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин аварии.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
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ПроисшествияСамарская областьРоссияКазахстанГИБДД МВД РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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