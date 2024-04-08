https://ria.ru/20240408/dtp-1938490895.html

Источник уточнил данные о пострадавших в ДТП в Самарской области

Источник уточнил данные о пострадавших в ДТП в Самарской области - РИА Новости, 08.04.2024

Источник уточнил данные о пострадавших в ДТП в Самарской области

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области увеличилось до 15 человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T08:47

2024-04-08T08:47

2024-04-08T08:47

происшествия

самарская область

россия

казахстан

гибдд мвд рф

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области увеличилось до 15 человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Погибли два человека, 15 госпитализированы", - сказал собеседник агентства. Всего в автобусе было 66 человек, уточнил источник. В прокуратуре региона ранее сообщили, что автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе Урал-Муханово в районе сельского поселения Алакаевка Самарской области. В ГИБДД сообщали, что в результате аварии погибли два человека, 10 госпитализированы. В региональном СУСК России сообщили, что автобус следовал по маршруту Чимкент (Казахстан) - Нижний Новгород. По факту ДТП следователи СК возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас следователи осматривают место происшествия и проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин аварии.

https://ria.ru/20240408/avtobus-1938482519.html

самарская область

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самарская область, россия, казахстан, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)