https://ria.ru/20240408/chs-1938598670.html

В Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка

В Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 08.04.2024

В Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка

В Тюменской области ввели режим ЧС из-за неблагоприятного прогноза по паводку, заявил губернатор Александр Моор в официальном обращении к жителям региона. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:28

2024-04-08T14:28

2024-04-08T15:18

тюменская область

происшествия

наводнения в россии — 2024

александр моор

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

ишим

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ТЮМЕНЬ, 8 апр — РИА Новости. В Тюменской области ввели режим ЧС из-за неблагоприятного прогноза по паводку, заявил губернатор Александр Моор в официальном обращении к жителям региона."Мы устанавливаем режим ЧС заблаговременно <...> Он позволяет быстро реагировать на обстановку, которая складывается на реках. У оперативных служб в таких условиях больше полномочий для защиты населения и территорий", — пояснил он.По словам Моора, решение ввести режим чрезвычайной ситуации приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС. Сейчас, отметил губернатор, обстановка в регионе спокойная и контролируемая, но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по ситуации на реках Тобол и Ишим.При этом область подготовилась к паводкам, были организованы командно-штабные учения. Группировка по реагированию на возможную ЧС насчитывает более 12 тысяч человек, при необходимости задействуют свыше 2600 единиц техники и порядка 200 единиц плавсредств, рассказал чиновник. Он также поручил главам муниципалитетов организовать работу пунктов временного размещения и еще раз проинформировать жителей о возможной опасности, чтобы они заранее собрали документы и ценные вещи. "Ситуация на контроле, но надо всем быть готовым к любому развитию ситуации. Об изменении обстановки будем информировать вас оперативно", — резюмировал глава региона.По последним данным МЧС, в России оказались подтоплены более 10 400 домов в 39 регионах.Самая сложная ситуация — в Оренбургской области, где в зоне наводнения за сутки оказались порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков. В безопасную зону эвакуировали более 6,1 тысячи человек. Развернуты 33 пункта временного размещения. В регионе объявили режим ЧС федерального масштаба.Непростая обстановка складывается и в Курганской области. Согласно прогнозу регионального управления МЧС, в зоне затопления могут оказаться 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков. Из опасных районов уже вывезли почти 600 человек. Кроме того, местные власти начали превентивную эвакуацию жителей Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и Кургана. В области действует режим повышенной готовности.Ранее в понедельник президент Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации с паводками и принимаемым мерам. Глава государства поручил создать специальную правкомиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение.

https://ria.ru/20240408/proisshestviya-1938591375.html

тюменская область

россия

ишим

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Эвакуация людей в Оренбургской области Более 10 тысяч домов остаются подтопленными в Оренбургской области по состоянию на утро понедельника, сообщили местные власти. Нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек, по их информации, ожидается на ранее 25 апреля. 2024-04-08T14:28 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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тюменская область, происшествия, наводнения в россии — 2024, александр моор, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, ишим, владимир путин, александр куренков (мчс)