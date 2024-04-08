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В Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 08.04.2024
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14:28 08.04.2024 (обновлено: 15:18 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/chs-1938598670.html
В Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка
В Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 08.04.2024
В Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка
В Тюменской области ввели режим ЧС из-за неблагоприятного прогноза по паводку, заявил губернатор Александр Моор в официальном обращении к жителям региона. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:28
2024-04-08T15:18
тюменская область
происшествия
наводнения в россии — 2024
александр моор
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
ишим
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ТЮМЕНЬ, 8 апр — РИА Новости. В Тюменской области ввели режим ЧС из-за неблагоприятного прогноза по паводку, заявил губернатор Александр Моор в официальном обращении к жителям региона."Мы устанавливаем режим ЧС заблаговременно &lt;...&gt; Он позволяет быстро реагировать на обстановку, которая складывается на реках. У оперативных служб в таких условиях больше полномочий для защиты населения и территорий", — пояснил он.По словам Моора, решение ввести режим чрезвычайной ситуации приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС. Сейчас, отметил губернатор, обстановка в регионе спокойная и контролируемая, но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по ситуации на реках Тобол и Ишим.При этом область подготовилась к паводкам, были организованы командно-штабные учения. Группировка по реагированию на возможную ЧС насчитывает более 12 тысяч человек, при необходимости задействуют свыше 2600 единиц техники и порядка 200 единиц плавсредств, рассказал чиновник. Он также поручил главам муниципалитетов организовать работу пунктов временного размещения и еще раз проинформировать жителей о возможной опасности, чтобы они заранее собрали документы и ценные вещи. "Ситуация на контроле, но надо всем быть готовым к любому развитию ситуации. Об изменении обстановки будем информировать вас оперативно", — резюмировал глава региона.По последним данным МЧС, в России оказались подтоплены более 10 400 домов в 39 регионах.Самая сложная ситуация — в Оренбургской области, где в зоне наводнения за сутки оказались порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков. В безопасную зону эвакуировали более 6,1 тысячи человек. Развернуты 33 пункта временного размещения. В регионе объявили режим ЧС федерального масштаба.Непростая обстановка складывается и в Курганской области. Согласно прогнозу регионального управления МЧС, в зоне затопления могут оказаться 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков. Из опасных районов уже вывезли почти 600 человек. Кроме того, местные власти начали превентивную эвакуацию жителей Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и Кургана. В области действует режим повышенной готовности.Ранее в понедельник президент Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации с паводками и принимаемым мерам. Глава государства поручил создать специальную правкомиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение.
https://ria.ru/20240408/proisshestviya-1938591375.html
тюменская область
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Эвакуация людей в Оренбургской области
Более 10 тысяч домов остаются подтопленными в Оренбургской области по состоянию на утро понедельника, сообщили местные власти. Нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек, по их информации, ожидается на ранее 25 апреля.
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тюменская область, происшествия, наводнения в россии — 2024, александр моор, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, ишим, владимир путин, александр куренков (мчс)
Тюменская область, Происшествия, Наводнения в России — 2024, Александр Моор, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Ишим, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС)
В Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка

Губернатор Моор ввел в Тюменской области режим ЧС из-за прогноза по паводку

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области
Пожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 8 апр — РИА Новости. В Тюменской области ввели режим ЧС из-за неблагоприятного прогноза по паводку, заявил губернатор Александр Моор в официальном обращении к жителям региона.
"Мы устанавливаем режим ЧС заблаговременно <...> Он позволяет быстро реагировать на обстановку, которая складывается на реках. У оперативных служб в таких условиях больше полномочий для защиты населения и территорий", — пояснил он.
Последствия прорыва дамбы в Орске: как проходит эвакуация жителей
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Часть города оказалась в зоне затопления.

Сотрудники МЧС работают в затопленном из-за прорыва дамбы районе Орска

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

Обстановка в Орске после прорыва дамбы

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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5 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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6 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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7 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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9 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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10 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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11 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

Спасатели подвозят лодки к затопленным из-за прорыва дамбы улицам в Орске для дальнейшей эвакуации жителей

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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13 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 14

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 14

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 14

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 14

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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5 из 14

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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6 из 14

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 14

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 14

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 14

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 14

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
11 из 14

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 14

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
13 из 14

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14
По словам Моора, решение ввести режим чрезвычайной ситуации приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС.
Сейчас, отметил губернатор, обстановка в регионе спокойная и контролируемая, но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по ситуации на реках Тобол и Ишим.
При этом область подготовилась к паводкам, были организованы командно-штабные учения. Группировка по реагированию на возможную ЧС насчитывает более 12 тысяч человек, при необходимости задействуют свыше 2600 единиц техники и порядка 200 единиц плавсредств, рассказал чиновник.
Частный дом в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Случаи объявления ЧС федерального характера в России в 2020-2024 годах
Вчера, 14:12
Он также поручил главам муниципалитетов организовать работу пунктов временного размещения и еще раз проинформировать жителей о возможной опасности, чтобы они заранее собрали документы и ценные вещи.
"Ситуация на контроле, но надо всем быть готовым к любому развитию ситуации. Об изменении обстановки будем информировать вас оперативно", — резюмировал глава региона.
По последним данным МЧС, в России оказались подтоплены более 10 400 домов в 39 регионах.
Самая сложная ситуация — в Оренбургской области, где в зоне наводнения за сутки оказались порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков. В безопасную зону эвакуировали более 6,1 тысячи человек. Развернуты 33 пункта временного размещения. В регионе объявили режим ЧС федерального масштаба.
Непростая обстановка складывается и в Курганской области. Согласно прогнозу регионального управления МЧС, в зоне затопления могут оказаться 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.
Из опасных районов уже вывезли почти 600 человек. Кроме того, местные власти начали превентивную эвакуацию жителей Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и Кургана. В области действует режим повышенной готовности.
Ранее в понедельник президент Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации с паводками и принимаемым мерам. Глава государства поручил создать специальную правкомиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
Инфографика
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
Тюменская областьПроисшествияНаводнения в России — 2024Александр МоорРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрИшимВладимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)
 
 
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