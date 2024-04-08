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ВС России уничтожили цех по производству и хранению БПЛА в Запорожье - РИА Новости, 08.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:56 08.04.2024 (обновлено: 20:56 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/bpla-1938704512.html
ВС России уничтожили цех по производству и хранению БПЛА в Запорожье
ВС России уничтожили цех по производству и хранению БПЛА в Запорожье - РИА Новости, 08.04.2024
ВС России уничтожили цех по производству и хранению БПЛА в Запорожье
Российские войска уничтожили склад тяжелых беспилотников ВСУ и цех по их производству в городе Запорожье, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:56
2024-04-08T20:56
специальная военная операция на украине
запорожье
вооруженные силы рф
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские войска уничтожили склад тяжелых беспилотников ВСУ и цех по их производству в городе Запорожье, сообщили в Министерстве обороны."Восьмого апреля Вооруженными силами в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" полностью уничтожен склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов и цех по их производству в городе Запорожье", — говорится в заявлении.На опубликованной Минобороны видеозаписи запечатлено, как ракета попадает точно в центр здания, ударная волна распространяется симметрично во все стороны. При этом на кадрах с разведывательного дрона заметно, что окружающие цех строения почти не пострадали, тогда как сам он был разрушен до фундамента.Как отметили в ведомстве, в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам нефтегазовой и энергетической отрасли армия с помощью высокоточного оружия большой дальности атакует инфраструктуру, обеспечивающую военно-промышленный комплекс Украины.ВСУ регулярно пытаются наносить удары по населенным пунктам и различным предприятиям на территории России. С начала марта БПЛА противника атаковали НПЗ в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, а также в Краснодарском крае. Таким образом, утверждает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, российские граждане "должны заплатить за агрессию".В Москве не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста, которая, по словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, ничем не гнушается.
https://ria.ru/20240403/pobeda-1937453804.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение склада и цеха ВСУ в городе Запорожье
Уничтожение склада и цеха ВСУ в городе Запорожье
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запорожье, вооруженные силы рф, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Вооруженные силы РФ, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Россия, Украина, Безопасность
ВС России уничтожили цех по производству и хранению БПЛА в Запорожье

МО: ВС РФ с помощью "Искандера" уничтожили цех по производству БПЛА в Запорожье

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские войска уничтожили склад тяжелых беспилотников ВСУ и цех по их производству в городе Запорожье, сообщили в Министерстве обороны.
"Восьмого апреля Вооруженными силами в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" полностью уничтожен склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов и цех по их производству в городе Запорожье", — говорится в заявлении.
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На опубликованной Минобороны видеозаписи запечатлено, как ракета попадает точно в центр здания, ударная волна распространяется симметрично во все стороны. При этом на кадрах с разведывательного дрона заметно, что окружающие цех строения почти не пострадали, тогда как сам он был разрушен до фундамента.
Как отметили в ведомстве, в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам нефтегазовой и энергетической отрасли армия с помощью высокоточного оружия большой дальности атакует инфраструктуру, обеспечивающую военно-промышленный комплекс Украины.
ВСУ регулярно пытаются наносить удары по населенным пунктам и различным предприятиям на территории России. С начала марта БПЛА противника атаковали НПЗ в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, а также в Краснодарском крае. Таким образом, утверждает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, российские граждане "должны заплатить за агрессию".
В Москве не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста, которая, по словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, ничем не гнушается.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеВооруженные силы РФДенис ШмыгальВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоРоссияУкраинаБезопасность
 
 
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