https://ria.ru/20240408/bpla-1938704512.html

ВС России уничтожили цех по производству и хранению БПЛА в Запорожье

ВС России уничтожили цех по производству и хранению БПЛА в Запорожье - РИА Новости, 08.04.2024

ВС России уничтожили цех по производству и хранению БПЛА в Запорожье

Российские войска уничтожили склад тяжелых беспилотников ВСУ и цех по их производству в городе Запорожье, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T19:56

2024-04-08T19:56

2024-04-08T20:56

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запорожье

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские войска уничтожили склад тяжелых беспилотников ВСУ и цех по их производству в городе Запорожье, сообщили в Министерстве обороны."Восьмого апреля Вооруженными силами в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" полностью уничтожен склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов и цех по их производству в городе Запорожье", — говорится в заявлении.На опубликованной Минобороны видеозаписи запечатлено, как ракета попадает точно в центр здания, ударная волна распространяется симметрично во все стороны. При этом на кадрах с разведывательного дрона заметно, что окружающие цех строения почти не пострадали, тогда как сам он был разрушен до фундамента.Как отметили в ведомстве, в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам нефтегазовой и энергетической отрасли армия с помощью высокоточного оружия большой дальности атакует инфраструктуру, обеспечивающую военно-промышленный комплекс Украины.ВСУ регулярно пытаются наносить удары по населенным пунктам и различным предприятиям на территории России. С начала марта БПЛА противника атаковали НПЗ в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, а также в Краснодарском крае. Таким образом, утверждает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, российские граждане "должны заплатить за агрессию".В Москве не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста, которая, по словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, ничем не гнушается.

https://ria.ru/20240403/pobeda-1937453804.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение склада и цеха ВСУ в городе Запорожье Уничтожение склада и цеха ВСУ в городе Запорожье 2024-04-08T19:56 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожье, вооруженные силы рф, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, украина, безопасность