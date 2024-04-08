ВС России уничтожили цех по производству и хранению БПЛА в Запорожье
МО: ВС РФ с помощью "Искандера" уничтожили цех по производству БПЛА в Запорожье
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские войска уничтожили склад тяжелых беспилотников ВСУ и цех по их производству в городе Запорожье, сообщили в Министерстве обороны.
"Восьмого апреля Вооруженными силами в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" полностью уничтожен склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов и цех по их производству в городе Запорожье", — говорится в заявлении.
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На опубликованной Минобороны видеозаписи запечатлено, как ракета попадает точно в центр здания, ударная волна распространяется симметрично во все стороны. При этом на кадрах с разведывательного дрона заметно, что окружающие цех строения почти не пострадали, тогда как сам он был разрушен до фундамента.
Как отметили в ведомстве, в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам нефтегазовой и энергетической отрасли армия с помощью высокоточного оружия большой дальности атакует инфраструктуру, обеспечивающую военно-промышленный комплекс Украины.
ВСУ регулярно пытаются наносить удары по населенным пунктам и различным предприятиям на территории России. С начала марта БПЛА противника атаковали НПЗ в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, а также в Краснодарском крае. Таким образом, утверждает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, российские граждане "должны заплатить за агрессию".
В Москве не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста, которая, по словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, ничем не гнушается.
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