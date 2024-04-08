https://ria.ru/20240408/ataka-1938695213.html

МИД Словении осудил атаку на Запорожскую АЭС

МИД Словении осудил атаку на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 08.04.2024

МИД Словении осудил атаку на Запорожскую АЭС

Глава МИД Словении Таня Файон обсудила воскресную атаку на Запорожскую атомную электростанцию с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, они выразили озабоченность РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T19:02

2024-04-08T19:02

2024-04-08T19:02

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словения

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Глава МИД Словении Таня Файон обсудила воскресную атаку на Запорожскую атомную электростанцию с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, они выразили озабоченность в связи с произошедшим и назвали нападение серьезной угрозой мировой ядерной безопасности, сообщает словенское ведомство. В воскресенье пресс-служба станции сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока ЗАЭС. Отмечалось, что критических повреждений и пострадавших нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. Пресс-служба станции также сообщала, что дрон-камикадзе ВСУ был сбит над Запорожской АЭС в понедельник, упав на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано. "Таня Файон и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили вчерашнюю прямую атаку на Запорожскую АЭС и поделились глубокой озабоченностью из-за этой серьезной угрозы мировой ядерной безопасности", - говорится в сообщении словенского МИД в соцсети X.

https://ria.ru/20240407/zaes-1938412940.html

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в мире, словения, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины