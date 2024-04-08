https://ria.ru/20240408/astana-1938541424.html

В Казахстане оценили возможность затопления Астаны

В Казахстане оценили возможность затопления Астаны - РИА Новости, 08.04.2024

В Казахстане оценили возможность затопления Астаны

Столице Казахстана не угрожают затопления из-за паводков, на Астанинском контррегуляторе, предназначенном для пропуска талых вод, сохраняется стабильная... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:58

2024-04-08T11:58

2024-04-08T12:07

в мире

казахстан

астана

акмолинская область

олжас бектенов

женис касымбек

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 8 апр - РИА Новости. Столице Казахстана не угрожают затопления из-за паводков, на Астанинском контррегуляторе, предназначенном для пропуска талых вод, сохраняется стабильная ситуация, сообщает пресс-служба премьер-министра страны. "На Астанинском контррегуляторе было доложено, что сброс воды сейчас составляет 30 кубометров в секунду. Приточность к контррегулятору – 248 кубометров в секунду. Сегодня планируется увеличение сброса контррегулятора до 40 кубометров в секунду. Ситуация стабильная и находится на контроле, рисков подтопления города Астаны не имеется", - приводит пресс-служба выдержки из доклада министерства водных ресурсов Казахстана. Сообщается, что в понедельник глава правительства республики Олжас Бектенов совместно с мэром Астаны Женисом Касымбеком и главой Акмолинской области Маратом Ахметжановым проверил паводковую обстановку в регионе. Премьеру также доложили о ситуации на Астанинском водохранилище. "Сброс воды осуществляется на уровне 400 кубометров в секунду, объем водохранилища составляет 409 миллионов кубометров. По Преображенскому узлу пик прошел, приточность по реке Нура к узлу идет на спад: в данный момент проходит 1400 кубометров секунду. На данный момент идет планомерное растекание водных масс по устью реки Нура. Акиматами (мэриями - ред.) города Астаны и Акмолинской области ведутся совместные работы по предупреждению подтоплений близлежащих населенных пунктов и города", - сообщает пресс-служба премьера. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нынешние паводки в стране - самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в целом ряде регионов страны объявлен режим чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20240406/kazakhstan-1938209215.html

казахстан

астана

акмолинская область

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в мире, казахстан, астана, акмолинская область, олжас бектенов, женис касымбек, касым-жомарт токаев