https://ria.ru/20240407/zakharova-1938423906.html

Развитие Rutube обеспечило России независимость от Запада, заявила Захарова

Развитие Rutube обеспечило России независимость от Запада, заявила Захарова - РИА Новости, 07.04.2024

Развитие Rutube обеспечило России независимость от Запада, заявила Захарова

Стремление развивать Rutube в России некогда критиковали, ссылаясь на удобство западного аналога, но свое решение в этой сфере обеспечило РФ независимость от... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T17:53

2024-04-07T17:53

2024-04-07T17:53

выставка-форум "россия"

россия

мария захарова

rutube

феникс

выставка-форум "россия"

youtube

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Стремление развивать Rutube в России некогда критиковали, ссылаясь на удобство западного аналога, но свое решение в этой сфере обеспечило РФ независимость от западных цензоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В воскресенье Захарова получила от лица МИД РФ национальную премию "Феникс" за вклад в развитие видеохостинга Rutube. В разговоре с журналистами на полях церемонии вручения премии она отметила, что на протяжении многих лет министерство иностранных дел РФ призывало развивать российские платформы, понимая, как из существующего цифрового пространства исключают целые страны и народы, которые "становятся неугодными". "Многие же говорили: "Зачем, когда есть не столько даже альтернатива, а есть что-то удобное, к чему привыкли?". Многие говорили, что мы не сможем догнать, перегнать. Кто-то говорил, что качество никогда не будет прежним. Вот смотрите: сегодня есть Rutube, сегодня есть уверенность в том, что даже если где-то там (на Западе - ред)... придумают нас выключить, у нас есть надежная основа для развития собственного направления", - сказала Захарова. Rutube проводит в воскресенье первую национальную премию "Феникс" для заблокированных на западных площадках блогеров 7 апреля на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Церемония награждения проходит в рамках празднования 30-летия Рунета. С 2022 года известный зарубежный видеохостинг YouTube заблокировал без объяснения причин более 100 российских каналов. Премию от Rutube вруча.т тем, кто успешно возродился на российской платформе в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных стран.

https://ria.ru/20240407/suverenitet-1938418348.html

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россия, мария захарова, rutube, феникс, выставка-форум "россия", youtube