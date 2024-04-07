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Развитие Rutube обеспечило России независимость от Запада, заявила Захарова - РИА Новости, 07.04.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
17:53 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/zakharova-1938423906.html
Развитие Rutube обеспечило России независимость от Запада, заявила Захарова
Развитие Rutube обеспечило России независимость от Запада, заявила Захарова - РИА Новости, 07.04.2024
Развитие Rutube обеспечило России независимость от Запада, заявила Захарова
Стремление развивать Rutube в России некогда критиковали, ссылаясь на удобство западного аналога, но свое решение в этой сфере обеспечило РФ независимость от... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T17:53
2024-04-07T17:53
выставка-форум "россия"
россия
мария захарова
rutube
феникс
выставка-форум "россия"
youtube
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Стремление развивать Rutube в России некогда критиковали, ссылаясь на удобство западного аналога, но свое решение в этой сфере обеспечило РФ независимость от западных цензоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В воскресенье Захарова получила от лица МИД РФ национальную премию "Феникс" за вклад в развитие видеохостинга Rutube. В разговоре с журналистами на полях церемонии вручения премии она отметила, что на протяжении многих лет министерство иностранных дел РФ призывало развивать российские платформы, понимая, как из существующего цифрового пространства исключают целые страны и народы, которые "становятся неугодными". "Многие же говорили: "Зачем, когда есть не столько даже альтернатива, а есть что-то удобное, к чему привыкли?". Многие говорили, что мы не сможем догнать, перегнать. Кто-то говорил, что качество никогда не будет прежним. Вот смотрите: сегодня есть Rutube, сегодня есть уверенность в том, что даже если где-то там (на Западе - ред)... придумают нас выключить, у нас есть надежная основа для развития собственного направления", - сказала Захарова. Rutube проводит в воскресенье первую национальную премию "Феникс" для заблокированных на западных площадках блогеров 7 апреля на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Церемония награждения проходит в рамках празднования 30-летия Рунета. С 2022 года известный зарубежный видеохостинг YouTube заблокировал без объяснения причин более 100 российских каналов. Премию от Rutube вруча.т тем, кто успешно возродился на российской платформе в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных стран.
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россия, мария захарова, rutube, феникс, выставка-форум "россия", youtube
Выставка-форум "Россия", Россия, Мария Захарова, Rutube, Феникс, Выставка-форум "Россия", YouTube
Развитие Rutube обеспечило России независимость от Запада, заявила Захарова

Захарова: стремление развивать Rutube в РФ обеспечило независимость от Запада

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Стремление развивать Rutube в России некогда критиковали, ссылаясь на удобство западного аналога, но свое решение в этой сфере обеспечило РФ независимость от западных цензоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В воскресенье Захарова получила от лица МИД РФ национальную премию "Феникс" за вклад в развитие видеохостинга Rutube. В разговоре с журналистами на полях церемонии вручения премии она отметила, что на протяжении многих лет министерство иностранных дел РФ призывало развивать российские платформы, понимая, как из существующего цифрового пространства исключают целые страны и народы, которые "становятся неугодными".
"Многие же говорили: "Зачем, когда есть не столько даже альтернатива, а есть что-то удобное, к чему привыкли?". Многие говорили, что мы не сможем догнать, перегнать. Кто-то говорил, что качество никогда не будет прежним. Вот смотрите: сегодня есть Rutube, сегодня есть уверенность в том, что даже если где-то там (на Западе - ред)... придумают нас выключить, у нас есть надежная основа для развития собственного направления", - сказала Захарова.
Rutube проводит в воскресенье первую национальную премию "Феникс" для заблокированных на западных площадках блогеров 7 апреля на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Душа страны: международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" стала масштабной проекцией всей страны.

Международная выставка-форум Россия

Выставка "Россия" стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ней можно узнать о достижениях регионов в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.

Поздравление 100-тысячного участника экскурсий по выставке

На ней можно узнать о достижениях регионов в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 18
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Прошла свадебная церемония по тульским традициям.

Свадебная церемония по тульским традициям

Прошла свадебная церемония по тульским традициям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика Захара Границина из Астрахани в рамках акции "Елка желаний".

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко поздравил мальчика Захара Границина в рамках акции Елка желаний

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика Захара Границина из Астрахани в рамках акции "Елка желаний".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В выставке участвуют все российские регионы, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.

Международная выставка-форум Россия

В выставке участвуют все российские регионы, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 18
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Международный фестиваль "Джазовые сезоны" представил народный артист России Игорь Бутман.

Игорь Бутман на Международной выставке-форуме Россия

Международный фестиваль "Джазовые сезоны" представил народный артист России Игорь Бутман.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 18
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Выставку посетили уже более трех миллионов человек.

Международная выставка-форум Россия

Выставку посетили уже более трех миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей организовали концертную программу "Знай наших".

Международная выставка-форум Россия

Для гостей организовали концертную программу "Знай наших".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 18
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Состоялось награждение лауреатов премии "Душа России".

Международная выставка-форум Россия

Состоялось награждение лауреатов премии "Душа России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал о планах на новый сезон.

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков на Международной выставке-форуме Россия

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал о планах на новый сезон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои достижения на выставке представила Московская область.

Презентация Московской области на Международной выставке-форуме Россия

Свои достижения на выставке представила Московская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

У гостей есть возможность попробовать национальные блюда.

Международная выставка-форум Россия

У гостей есть возможность попробовать национальные блюда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Экспозиции привлекают своей яркостью и необычностью.

Международная выставка-форум Россия

Экспозиции привлекают своей яркостью и необычностью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Дом молодежи стал частью выставки "Россия".

Стенд Дома молодежи на Международной выставке-форуме Россия

Дом молодежи стал частью выставки "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Там можно отправить письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать резюме и получить приглашение на стажировку.

Стенд Дома молодежи на Международной выставке-форуме Россия

Там можно отправить письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать резюме и получить приглашение на стажировку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей организовывают встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.

Международная выставка-форум Россия

Для посетителей организовывают встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Открылась экспозиция ледяных скульптур.

Открытие экспозиции ледяных скульптур на ВДНХ

Открылась экспозиция ледяных скульптур.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки продолжается парад Дедов Морозов.

Парад Дедов Морозов на ВДНХ

В рамках выставки продолжается парад Дедов Морозов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18

Выставка "Россия" стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18

На ней можно узнать о достижениях регионов в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 18

Прошла свадебная церемония по тульским традициям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 18

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика Захара Границина из Астрахани в рамках акции "Елка желаний".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 18

В выставке участвуют все российские регионы, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 18

Международный фестиваль "Джазовые сезоны" представил народный артист России Игорь Бутман.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 18

Выставку посетили уже более трех миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 18

Для гостей организовали концертную программу "Знай наших".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 18

Состоялось награждение лауреатов премии "Душа России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 18

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал о планах на новый сезон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 18

Свои достижения на выставке представила Московская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

У гостей есть возможность попробовать национальные блюда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

Экспозиции привлекают своей яркостью и необычностью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

Дом молодежи стал частью выставки "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Там можно отправить письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать резюме и получить приглашение на стажировку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

Для посетителей организовывают встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18

Открылась экспозиция ледяных скульптур.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18

В рамках выставки продолжается парад Дедов Морозов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18
Церемония награждения проходит в рамках празднования 30-летия Рунета.
С 2022 года известный зарубежный видеохостинг YouTube заблокировал без объяснения причин более 100 российских каналов. Премию от Rutube вруча.т тем, кто успешно возродился на российской платформе в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных стран.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Захарова высказалась о попытках НАТО нарушить цифровой суверенитет России
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Выставка-форум "Россия"РоссияМария ЗахароваRutubeФениксВыставка-форум "Россия"YouTube
 
 
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