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В "Росатоме" прокомментировали атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС

В "Росатоме" прокомментировали атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 07.04.2024

В "Росатоме" прокомментировали атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС

"Росатом" назвал беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС и призвал руководство МАГАТЭ и стран ЕС отреагировать на содеянное. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T17:51

2024-04-07T17:51

2024-04-07T21:06

специальная военная операция на украине

происшествия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

европа

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запорожская область

запорожская аэс

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Росатом" назвал беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС и призвал руководство МАГАТЭ и стран ЕС отреагировать на содеянное."Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, создана прямая угроза безопасности станции", - говорится в официальном заявлении госкорпорации."Госкорпорация "Росатом" категорически осуждает беспрецедентную атаку по объектам атомной станции и ее инфраструктуры и призывает руководство МАГАТЭ, лично генерального директора агентства г-на Рафаэля Гросси, а также - правительства стран ЕС незамедлительно отреагировать на прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС и категорически осудить попытку эскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной станции Европы", - отмечается в заявлении.Ранее в воскресенье беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", европа, магатэ, запорожская область, запорожская аэс