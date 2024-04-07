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В "Росатоме" прокомментировали атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС
В "Росатоме" прокомментировали атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 07.04.2024
В "Росатоме" прокомментировали атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС
"Росатом" назвал беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС и призвал руководство МАГАТЭ и стран ЕС отреагировать на содеянное. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T17:51
2024-04-07T17:51
2024-04-07T21:06
специальная военная операция на украине
происшествия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
европа
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запорожская область
запорожская аэс
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Росатом" назвал беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС и призвал руководство МАГАТЭ и стран ЕС отреагировать на содеянное."Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, создана прямая угроза безопасности станции", - говорится в официальном заявлении госкорпорации."Госкорпорация "Росатом" категорически осуждает беспрецедентную атаку по объектам атомной станции и ее инфраструктуры и призывает руководство МАГАТЭ, лично генерального директора агентства г-на Рафаэля Гросси, а также - правительства стран ЕС незамедлительно отреагировать на прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС и категорически осудить попытку эскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной станции Европы", - отмечается в заявлении.Ранее в воскресенье беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", европа, магатэ, запорожская область, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Европа, МАГАТЭ, Запорожская область, Запорожская АЭС
В "Росатоме" прокомментировали атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС
"Росатом": ЗАЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов