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В "Росатоме" прокомментировали атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 07.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:51 07.04.2024 (обновлено: 21:06 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/zaes-1938423523.html
В "Росатоме" прокомментировали атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС
В "Росатоме" прокомментировали атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 07.04.2024
В "Росатоме" прокомментировали атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС
"Росатом" назвал беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС и призвал руководство МАГАТЭ и стран ЕС отреагировать на содеянное. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T17:51
2024-04-07T21:06
специальная военная операция на украине
происшествия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
европа
магатэ
запорожская область
запорожская аэс
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Росатом" назвал беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС и призвал руководство МАГАТЭ и стран ЕС отреагировать на содеянное."Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, создана прямая угроза безопасности станции", - говорится в официальном заявлении госкорпорации."Госкорпорация "Росатом" категорически осуждает беспрецедентную атаку по объектам атомной станции и ее инфраструктуры и призывает руководство МАГАТЭ, лично генерального директора агентства г-на Рафаэля Гросси, а также - правительства стран ЕС незамедлительно отреагировать на прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС и категорически осудить попытку эскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной станции Европы", - отмечается в заявлении.Ранее в воскресенье беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.
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происшествия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", европа, магатэ, запорожская область, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Европа, МАГАТЭ, Запорожская область, Запорожская АЭС
В "Росатоме" прокомментировали атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС

"Росатом": ЗАЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов

© РИА НовостиТерритория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков. 7 апреля 2024
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков. 7 апреля 2024
© РИА Новости
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков. 7 апреля 2024
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Росатом" назвал беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС и призвал руководство МАГАТЭ и стран ЕС отреагировать на содеянное.
"Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, создана прямая угроза безопасности станции", - говорится в официальном заявлении госкорпорации.
"Госкорпорация "Росатом" категорически осуждает беспрецедентную атаку по объектам атомной станции и ее инфраструктуры и призывает руководство МАГАТЭ, лично генерального директора агентства г-на Рафаэля Гросси, а также - правительства стран ЕС незамедлительно отреагировать на прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС и категорически осудить попытку эскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной станции Европы", - отмечается в заявлении.
Ранее в воскресенье беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЕвропаМАГАТЭЗапорожская областьЗапорожская АЭС
 
 
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