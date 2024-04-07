Гросси прокомментировал взрыв беспилотника на территории Запорожской АЭС
Гросси призвал воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность ЗАЭС
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС (ЗАЭС), а генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции, говорится на странице МАГАТЭ в социальной сети Х.
"Эксперты МАГАТЭ проинформированы представителями ЗАЭС о детонации беспилотника на объекте. Эта детонация соответствует наблюдениям МАГАТЭ", - говорится в заявлении агентства.
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"Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность", - приводит МАГАТЭ слова Гросси.
Ранее в воскресенье пресс-служба станции сообщила об атаке беспилотника по куполу 6-го энергоблока ЗАЭС. Сообщалось, что критических повреждений и пострадавших нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.