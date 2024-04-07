https://ria.ru/20240407/zaes-1938412940.html

Гросси прокомментировал взрыв беспилотника на территории Запорожской АЭС

Гросси прокомментировал взрыв беспилотника на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 07.04.2024

Гросси прокомментировал взрыв беспилотника на территории Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС (ЗАЭС), а генеральный... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T16:30

2024-04-07T16:30

2024-04-07T16:31

специальная военная операция на украине

рафаэль гросси

магатэ

происшествия

запорожская аэс

запорожская область

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС (ЗАЭС), а генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции, говорится на странице МАГАТЭ в социальной сети Х. "Эксперты МАГАТЭ проинформированы представителями ЗАЭС о детонации беспилотника на объекте. Эта детонация соответствует наблюдениям МАГАТЭ", - говорится в заявлении агентства. "Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность", - приводит МАГАТЭ слова Гросси. Ранее в воскресенье пресс-служба станции сообщила об атаке беспилотника по куполу 6-го энергоблока ЗАЭС. Сообщалось, что критических повреждений и пострадавших нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

рафаэль гросси, магатэ, происшествия, запорожская аэс, запорожская область