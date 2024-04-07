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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 07.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Взрыв прогремел в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на Украине, сообщает в воскресенье украинское издание "Страна". РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T11:30
2024-04-07T11:30
2024-04-07T11:30
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на Украине, сообщает в воскресенье украинское издание "Страна". "Сообщают о взрыве в Кривом Роге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным "Страны", в городе якобы сработало противовоздушная оборона. Официальной информации о взрыве пока не поступало.
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в мире, днепропетровская область, кривой рог, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Кривой Рог, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
"Страна": в Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв