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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 07.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Взрыв прогремел в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на Украине, сообщает в воскресенье украинское издание "Страна". РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T11:30

2024-04-07T11:30

2024-04-07T11:30

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

кривой рог

украина

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на Украине, сообщает в воскресенье украинское издание "Страна". "Сообщают о взрыве в Кривом Роге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным "Страны", в городе якобы сработало противовоздушная оборона. Официальной информации о взрыве пока не поступало.

https://ria.ru/20240402/svo-1937316788.html

днепропетровская область

кривой рог

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в мире, днепропетровская область, кривой рог, украина