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"Большие потери": ошибка ВСУ в Донбассе вызвала в Киеве ярость - РИА Новости, 07.04.2024
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22:00 07.04.2024 (обновлено: 23:31 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/vsu-1938460106.html
"Большие потери": ошибка ВСУ в Донбассе вызвала в Киеве ярость
"Большие потери": ошибка ВСУ в Донбассе вызвала в Киеве ярость - РИА Новости, 07.04.2024
"Большие потери": ошибка ВСУ в Донбассе вызвала в Киеве ярость
ВСУ несут большие потери в Донбассе из-за отсутствия укреплений, заявил журналист и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в эфире Пятого канала. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T22:00
2024-04-07T23:31
специальная военная операция на украине
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сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. ВСУ несут большие потери в Донбассе из-за отсутствия укреплений, заявил журналист и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в эфире Пятого канала."Если Россия продвигается вперед, закрепляется и строит фортификационные сооружения, многокилометровые линии обороны, то Украина этого не делает. И именно поэтому, из-за отсутствия оборонных сооружений, у нас большие потери людей, и мы не можем надежно остановить противника", — пожаловался он.По словам журналиста, фортификационные работы в Донбассе впервые за три года ВСУ начали проводить лишь в марте. Тем не менее укрепления абсолютно непригодны для защиты личного состава, так как не обеспечены ни бетонными укрытиями, ни маскировкой.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938448764.html
https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938455062.html
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в мире, донбасс, украина, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Украина, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Большие потери": ошибка ВСУ в Донбассе вызвала в Киеве ярость

Журналист Бутусов: у ВСУ большие потери в Донбассе из-за отсутствия укреплений

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. ВСУ несут большие потери в Донбассе из-за отсутствия укреплений, заявил журналист и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в эфире Пятого канала.
"Если Россия продвигается вперед, закрепляется и строит фортификационные сооружения, многокилометровые линии обороны, то Украина этого не делает. И именно поэтому, из-за отсутствия оборонных сооружений, у нас большие потери людей, и мы не можем надежно остановить противника", — пожаловался он.
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Вчера, 20:33
По словам журналиста, фортификационные работы в Донбассе впервые за три года ВСУ начали проводить лишь в марте. Тем не менее укрепления абсолютно непригодны для защиты личного состава, так как не обеспечены ни бетонными укрытиями, ни маскировкой.
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
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