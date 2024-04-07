https://ria.ru/20240407/vsu-1938460106.html

"Большие потери": ошибка ВСУ в Донбассе вызвала в Киеве ярость

"Большие потери": ошибка ВСУ в Донбассе вызвала в Киеве ярость - РИА Новости, 07.04.2024

"Большие потери": ошибка ВСУ в Донбассе вызвала в Киеве ярость

ВСУ несут большие потери в Донбассе из-за отсутствия укреплений, заявил журналист и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в эфире Пятого канала. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T22:00

2024-04-07T22:00

2024-04-07T23:31

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

украина

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:242:2500:1648_1920x0_80_0_0_e0f1efa104dcdb284341e62578231bb8.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. ВСУ несут большие потери в Донбассе из-за отсутствия укреплений, заявил журналист и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в эфире Пятого канала."Если Россия продвигается вперед, закрепляется и строит фортификационные сооружения, многокилометровые линии обороны, то Украина этого не делает. И именно поэтому, из-за отсутствия оборонных сооружений, у нас большие потери людей, и мы не можем надежно остановить противника", — пожаловался он.По словам журналиста, фортификационные работы в Донбассе впервые за три года ВСУ начали проводить лишь в марте. Тем не менее укрепления абсолютно непригодны для защиты личного состава, так как не обеспечены ни бетонными укрытиями, ни маскировкой.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938448764.html

https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938455062.html

донбасс

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донбасс, украина, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины