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"Бессильны перед ними". В США узнали, что произошло с ВСУ на передовой
"Бессильны перед ними". В США узнали, что произошло с ВСУ на передовой - РИА Новости, 07.04.2024
"Бессильны перед ними". В США узнали, что произошло с ВСУ на передовой
ВСУ не хватает снарядов для ведения огня по российским войскам на передовой, пишет Forbes. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T20:57
2024-04-07T20:57
2024-04-07T21:33
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в мире
авдеевка
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донецкая народная республика
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. ВСУ не хватает снарядов для ведения огня по российским войскам на передовой, пишет Forbes."После прекращения американской помощи украинские артиллерийские батареи стали выпускать от шести тысяч снарядов в день до тысячи или около того, в то время как российские батареи продолжали взрывать почти шесть тысяч снарядов в день. Испытывая нехватку боеприпасов, украинцы часто замечали российские штурмовые группы, но были бессильны перед ними", — говорится в материале.Отмечается, что нехватка боеприпасов стала также одной из главных причин отступления украинских военных из Авдеевки. Кроме того, автор статьи обратил внимание и на другие проблемы ВСУ: дефицит личного состава, нехватку зенитных ракет и задержки с ремонтом поврежденной в боях техники.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинские подразделения в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938441780.html
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938418629.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Бессильны перед ними". В США узнали, что произошло с ВСУ на передовой
Forbes: ВСУ часто нечем отвечать ВС РФ из-за нехватки артиллерийских снарядов