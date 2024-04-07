https://ria.ru/20240407/vsu-1938453285.html

"Бессильны перед ними". В США узнали, что произошло с ВСУ на передовой

"Бессильны перед ними". В США узнали, что произошло с ВСУ на передовой - РИА Новости, 07.04.2024

"Бессильны перед ними". В США узнали, что произошло с ВСУ на передовой

ВСУ не хватает снарядов для ведения огня по российским войскам на передовой, пишет Forbes. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T20:57

2024-04-07T20:57

2024-04-07T21:33

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

россия

донецкая народная республика

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. ВСУ не хватает снарядов для ведения огня по российским войскам на передовой, пишет Forbes."После прекращения американской помощи украинские артиллерийские батареи стали выпускать от шести тысяч снарядов в день до тысячи или около того, в то время как российские батареи продолжали взрывать почти шесть тысяч снарядов в день. Испытывая нехватку боеприпасов, украинцы часто замечали российские штурмовые группы, но были бессильны перед ними", — говорится в материале.Отмечается, что нехватка боеприпасов стала также одной из главных причин отступления украинских военных из Авдеевки. Кроме того, автор статьи обратил внимание и на другие проблемы ВСУ: дефицит личного состава, нехватку зенитных ракет и задержки с ремонтом поврежденной в боях техники.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинские подразделения в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938441780.html

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938418629.html

авдеевка

россия

донецкая народная республика

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в мире, авдеевка, россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, вооруженные силы украины