https://ria.ru/20240407/ukraina-1938455304.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.04.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T21:21
2024-04-07T21:21
2024-04-07T21:21
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 20.43 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области. Вскоре она прозвучала и в Николаевской, Кировоградской, Одесской областях, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240406/zelenskiy-1938299656.html
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В мире, Украина, Одесская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу