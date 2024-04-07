https://ria.ru/20240407/ukraina-1938433059.html
"Остановите все это". Во Франции раскрыли, что произошло на Украине
"Остановите все это". Во Франции раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 07.04.2024
"Остановите все это". Во Франции раскрыли, что произошло на Украине
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил в соцсети Х за прекращение поддержки Украины из-за ее коллапса. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T19:09
2024-04-07T19:09
2024-04-07T19:09
специальная военная операция на украине
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патриот
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил в соцсети Х за прекращение поддержки Украины из-за ее коллапса."Западные СМИ наперебой говорят о военном крахе Украины и Зеленского! В этих условиях продолжать финансировать и вооружать Украину — значит сознательно вести людей на верную смерть! Остановите все это!" — написал он.По мнению политика, необходимо прекратить финансовую и военную помощь киевскому режиму."Мир, быстро!" — призвал он.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938418629.html
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в мире, украина, франция, россия, флориан филиппо, сергей шойгу, патриот, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Флориан Филиппо, Сергей Шойгу, Патриот, Вооруженные силы Украины
"Остановите все это". Во Франции раскрыли, что произошло на Украине
Филиппо призвал прекратить помощь Украине из-за ее военного краха