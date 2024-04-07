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"Остановите все это". Во Франции раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 07.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:09 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938433059.html
"Остановите все это". Во Франции раскрыли, что произошло на Украине
"Остановите все это". Во Франции раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 07.04.2024
"Остановите все это". Во Франции раскрыли, что произошло на Украине
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил в соцсети Х за прекращение поддержки Украины из-за ее коллапса. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T19:09
2024-04-07T19:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
флориан филиппо
сергей шойгу
патриот
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил в соцсети Х за прекращение поддержки Украины из-за ее коллапса."Западные СМИ наперебой говорят о военном крахе Украины и Зеленского! В этих условиях продолжать финансировать и вооружать Украину — значит сознательно вести людей на верную смерть! Остановите все это!" — написал он.По мнению политика, необходимо прекратить финансовую и военную помощь киевскому режиму."Мир, быстро!" — призвал он.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938418629.html
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в мире, украина, франция, россия, флориан филиппо, сергей шойгу, патриот, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Флориан Филиппо, Сергей Шойгу, Патриот, Вооруженные силы Украины
"Остановите все это". Во Франции раскрыли, что произошло на Украине

Филиппо призвал прекратить помощь Украине из-за ее военного краха

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил в соцсети Х за прекращение поддержки Украины из-за ее коллапса.
"Западные СМИ наперебой говорят о военном крахе Украины и Зеленского! В этих условиях продолжать финансировать и вооружать Украину — значит сознательно вести людей на верную смерть! Остановите все это!" — написал он.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
"Прямо сейчас". Планы западных стран по Украине вызвали ужас в США
Вчера, 17:09
По мнению политика, необходимо прекратить финансовую и военную помощь киевскому режиму.
"Мир, быстро!" — призвал он.
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
Танк Т-72 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
"На два-три дня". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Вчера, 15:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияФлориан ФилиппоСергей ШойгуПатриотВооруженные силы Украины
 
 
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