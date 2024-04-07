https://ria.ru/20240407/ukraina-1938399711.html

"На два-три дня". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

"На два-три дня". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 07.04.2024

"На два-три дня". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Украину ждет быстрый коллапс из-за нехватки боеприпасов и военных, речь не пойдет о постепенной капитуляции, предложил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T15:06

2024-04-07T15:06

2024-04-07T15:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

балтимор

сша

сергей шойгу

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украину ждет быстрый коллапс из-за нехватки боеприпасов и военных, речь не пойдет о постепенной капитуляции, предложил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Когда наступит коллапс, а я полагаю, что это будет коллапс, а не постепенная капитуляция, это будет похоже на обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, когда в него врезался корабль. Это будет жестко и быстро, и НАТО нужно думать, что оно будет делать после", — отметил он.По словам эксперта, первоначальный обученный офицерский состав и рядовой персонал ВСУ уже убиты или ранены. При этом ВСУ испытывают острую нехватку танков и артиллерийских орудий, пояснил он."У них заканчивают боеприпасы и артиллерийские снаряды, они вынуждены скрести по сусекам и выпрашивать у США, а у Соединенных Штатов едва хватит их на два-три дня", — резюмировал Джонсон.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.

https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938398740.html

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в мире, украина, балтимор, сша, сергей шойгу, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато