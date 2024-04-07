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"На два-три дня". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
"На два-три дня". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 07.04.2024
"На два-три дня". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Украину ждет быстрый коллапс из-за нехватки боеприпасов и военных, речь не пойдет о постепенной капитуляции, предложил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T15:06
2024-04-07T15:06
2024-04-07T15:06
специальная военная операция на украине
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сергей шойгу
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украину ждет быстрый коллапс из-за нехватки боеприпасов и военных, речь не пойдет о постепенной капитуляции, предложил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Когда наступит коллапс, а я полагаю, что это будет коллапс, а не постепенная капитуляция, это будет похоже на обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, когда в него врезался корабль. Это будет жестко и быстро, и НАТО нужно думать, что оно будет делать после", — отметил он.По словам эксперта, первоначальный обученный офицерский состав и рядовой персонал ВСУ уже убиты или ранены. При этом ВСУ испытывают острую нехватку танков и артиллерийских орудий, пояснил он."У них заканчивают боеприпасы и артиллерийские снаряды, они вынуждены скрести по сусекам и выпрашивать у США, а у Соединенных Штатов едва хватит их на два-три дня", — резюмировал Джонсон.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html
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в мире, украина, балтимор, сша, сергей шойгу, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Балтимор, США, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"На два-три дня". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Джонсон: Украину ждет резкий обвал, а не медленная капитуляция