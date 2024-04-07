Три уровня. Австрийский полковник сообщил ВСУ неприятную новость
Полковник ВС Австрии Райснер: российская армия готовится к крупному наступлению
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские войска изматывают ВСУ и готовятся к крупному наступлению, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью ZDF.
"Украинские вооруженные силы испытывают давление по нескольким направлениям. Их главная проблема — отсутствие военной помощи и, прежде всего, нехватка боеприпасов", — сказал он.
"Украинские вооруженные силы испытывают давление по нескольким направлениям. Их главная проблема — отсутствие военной помощи и, прежде всего, нехватка боеприпасов", — сказал он.
Полковник проанализировал действия России на трех уровнях. На тактическом — российские военные пытаются атаковать механизированными соединениями. На оперативном — одновременно развернули войска на различных участках фронта протяженностью 1200 километров, чтобы заставить Украину израсходовать свои драгоценные резервы. На стратегическом уровне — и Россия, и Украина пытаются пополнить свои резервы.
Он считает, что, когда земля подсохнет, российские военные начнут масштабное наступление.
Во вторник министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
Он считает, что, когда земля подсохнет, российские военные начнут масштабное наступление.
Во вторник министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
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