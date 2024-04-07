https://ria.ru/20240407/ukraina-1938365540.html

Три уровня. Австрийский полковник сообщил ВСУ неприятную новость

Три уровня. Австрийский полковник сообщил ВСУ неприятную новость - РИА Новости, 07.04.2024

Три уровня. Австрийский полковник сообщил ВСУ неприятную новость

Российские войска изматывают ВСУ и готовятся к крупному наступлению, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью ZDF. "Украинские... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T11:44

2024-04-07T11:44

2024-04-07T23:23

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_397dc2e3eb3bc7a946705f184843b017.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские войска изматывают ВСУ и готовятся к крупному наступлению, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью ZDF. "Украинские вооруженные силы испытывают давление по нескольким направлениям. Их главная проблема — отсутствие военной помощи и, прежде всего, нехватка боеприпасов", — сказал он. Полковник проанализировал действия России на трех уровнях. На тактическом — российские военные пытаются атаковать механизированными соединениями. На оперативном — одновременно развернули войска на различных участках фронта протяженностью 1200 километров, чтобы заставить Украину израсходовать свои драгоценные резервы. На стратегическом уровне — и Россия, и Украина пытаются пополнить свои резервы. Он считает, что, когда земля подсохнет, российские военные начнут масштабное наступление.Во вторник министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938348458.html

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938339324.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина