Рейтинг@Mail.ru
Три уровня. Австрийский полковник сообщил ВСУ неприятную новость - РИА Новости, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 07.04.2024 (обновлено: 23:23 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938365540.html
Три уровня. Австрийский полковник сообщил ВСУ неприятную новость
Три уровня. Австрийский полковник сообщил ВСУ неприятную новость - РИА Новости, 07.04.2024
Три уровня. Австрийский полковник сообщил ВСУ неприятную новость
Российские войска изматывают ВСУ и готовятся к крупному наступлению, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью ZDF. "Украинские... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T11:44
2024-04-07T23:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_397dc2e3eb3bc7a946705f184843b017.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские войска изматывают ВСУ и готовятся к крупному наступлению, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью ZDF. "Украинские вооруженные силы испытывают давление по нескольким направлениям. Их главная проблема — отсутствие военной помощи и, прежде всего, нехватка боеприпасов", — сказал он. Полковник проанализировал действия России на трех уровнях. На тактическом — российские военные пытаются атаковать механизированными соединениями. На оперативном — одновременно развернули войска на различных участках фронта протяженностью 1200 километров, чтобы заставить Украину израсходовать свои драгоценные резервы. На стратегическом уровне — и Россия, и Украина пытаются пополнить свои резервы. Он считает, что, когда земля подсохнет, российские военные начнут масштабное наступление.Во вторник министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938348458.html
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938339324.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21c1752f78d89378bbfb67e19152e269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
Три уровня. Австрийский полковник сообщил ВСУ неприятную новость

Полковник ВС Австрии Райснер: российская армия готовится к крупному наступлению

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские войска изматывают ВСУ и готовятся к крупному наступлению, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью ZDF.

"Украинские вооруженные силы испытывают давление по нескольким направлениям. Их главная проблема — отсутствие военной помощи и, прежде всего, нехватка боеприпасов", — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Зеленский рассказал о новом способе получения оружия от США
Вчера, 09:42
Полковник проанализировал действия России на трех уровнях. На тактическом — российские военные пытаются атаковать механизированными соединениями. На оперативном — одновременно развернули войска на различных участках фронта протяженностью 1200 километров, чтобы заставить Украину израсходовать свои драгоценные резервы. На стратегическом уровне — и Россия, и Украина пытаются пополнить свои резервы.

Он считает, что, когда земля подсохнет, российские военные начнут масштабное наступление.

Во вторник министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Кулеба сделал шокирующее заявление о ВС России
Вчера, 08:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала