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В Раде попросили зарезервировать за Украиной место в НАТО - РИА Новости, 07.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:17 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938335939.html
В Раде попросили зарезервировать за Украиной место в НАТО
В Раде попросили зарезервировать за Украиной место в НАТО - РИА Новости, 07.04.2024
В Раде попросили зарезервировать за Украиной место в НАТО
Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в интервью изданию "Эспрессо" попросил... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T07:17
2024-04-07T07:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
роб бауэр
йенс столтенберг
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в интервью изданию "Эспрессо" попросил зарезервировать за Украиной место в НАТО до окончания конфликта в стране. "Мы понимаем, что сможем стать членами НАТО только после окончания (конфликта в стране - ред.), но зарезервировать этот 33-й стул за нами в принципе наши партнеры могли бы", - сказал Чернев. Депутат добавил, что если НАТО не сделает следующий шаг к членству Украины на следующем саммите в Вашингтоне, то альянс покажет свою слабость. В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20240407/podpole-1938332239.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, роб бауэр, йенс столтенберг, нато, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Роб Бауэр, Йенс Столтенберг, НАТО, Верховная Рада Украины
В Раде попросили зарезервировать за Украиной место в НАТО

Депутат Рады попросил зарезервировать за Киевом место в НАТО до конца конфликта

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в интервью изданию "Эспрессо" попросил зарезервировать за Украиной место в НАТО до окончания конфликта в стране.
"Мы понимаем, что сможем стать членами НАТО только после окончания (конфликта в стране - ред.), но зарезервировать этот 33-й стул за нами в принципе наши партнеры могли бы", - сказал Чернев.
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Депутат добавил, что если НАТО не сделает следующий шаг к членству Украины на следующем саммите в Вашингтоне, то альянс покажет свою слабость.
В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийРоб БауэрЙенс СтолтенбергНАТОВерховная Рада Украины
 
 
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