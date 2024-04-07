В Раде попросили зарезервировать за Украиной место в НАТО
Депутат Рады попросил зарезервировать за Киевом место в НАТО до конца конфликта
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в интервью изданию "Эспрессо" попросил зарезервировать за Украиной место в НАТО до окончания конфликта в стране.
"Мы понимаем, что сможем стать членами НАТО только после окончания (конфликта в стране - ред.), но зарезервировать этот 33-й стул за нами в принципе наши партнеры могли бы", - сказал Чернев.
Депутат добавил, что если НАТО не сделает следующий шаг к членству Украины на следующем саммите в Вашингтоне, то альянс покажет свою слабость.
В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.